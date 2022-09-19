https://ria.ru/20220919/tadzhikistan-1817871805.html
В Таджикистане оценили ситуацию на границе с Киргизией
В Таджикистане оценили ситуацию на границе с Киргизией - РИА Новости, 19.09.2022
В Таджикистане оценили ситуацию на границе с Киргизией
Замглавы МИД Таджикистана Садык Имоми заявил, что ситуация на границе с Киргизией сейчас напряженная. РИА Новости, 19.09.2022
2022-09-19T14:53
2022-09-19T14:53
2022-09-19T15:28
киргизия
столкновения на границе таджикистана и киргизии
таджикистан
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/04/1731111351_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_08be5ff490d88f9f48e818b3b6b8af4d.jpg
ДУШАНБЕ, 19 сен - РИА Новости, Лидия Исамова. Замглавы МИД Таджикистана Садык Имоми заявил, что ситуация на границе с Киргизией сейчас напряженная."Ситуация на границе с Киргизией сейчас напряженная, на совместной рабочей комиссии наших представителей вводят в заблуждение по поводу дислокации киргизских воинских формирований вглубь границы", - заявил он на брифинге.По утверждению Имоми, после того, как комиссия уходит, эти воинские формирования возвращаются в места дислокации, что явно "показывает их агрессивный замысел". "Мы такие передвижения войск туда-сюда наблюдаем по всему периметру границы с Киргизией", - заявил замминистра.Масштабные боестолкновения на границе Киргизии и Таджикистана начались в пятницу утром. Стороны обвинили друг друга в обстрелах. Ожесточенные бои между военными двух стран длились весь день почти по всему периметру границы. Прекращения огня удалось достичь только к ночи. Утром субботы периодические столкновения возобновились. Стороны обвинили друг друга в нарушении соглашения о прекращении огня. Перестрелки остановились только к вечеру субботы.Киргизская сторона сообщила о 59 погибших и 163 пострадавших своих гражданах в результате боестолкновений. Таджикистан заявлял о 41 погибшем и 30 пострадавших.
https://ria.ru/20220919/uscherb-1817850223.html
киргизия
таджикистан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/04/1731111351_130:463:2243:2048_1920x0_80_0_0_e7ead015ee2f7d51cb4380153586681c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
киргизия, столкновения на границе таджикистана и киргизии, таджикистан, в мире
Киргизия, Столкновения на границе Таджикистана и Киргизии, Таджикистан, В мире
14:53 19.09.2022 (обновлено: 15:28 19.09.2022)
В Таджикистане оценили ситуацию на границе с Киргизией
МИД Таджикистана: ситуация на границе с Киргизией сейчас напряженная
ДУШАНБЕ, 19 сен - РИА Новости, Лидия Исамова. Замглавы МИД Таджикистана Садык Имоми заявил, что ситуация на границе с Киргизией сейчас напряженная.
"Ситуация на границе с Киргизией
сейчас напряженная, на совместной рабочей комиссии наших представителей вводят в заблуждение по поводу дислокации киргизских воинских формирований вглубь границы", - заявил он на брифинге.
По утверждению Имоми, после того, как комиссия уходит, эти воинские формирования возвращаются в места дислокации, что явно "показывает их агрессивный замысел". "Мы такие передвижения войск туда-сюда наблюдаем по всему периметру границы с Киргизией", - заявил замминистра.
Масштабные боестолкновения на границе Киргизии и Таджикистана
начались в пятницу утром. Стороны обвинили друг друга в обстрелах. Ожесточенные бои между военными двух стран длились весь день почти по всему периметру границы. Прекращения огня удалось достичь только к ночи. Утром субботы периодические столкновения возобновились. Стороны обвинили друг друга в нарушении соглашения о прекращении огня. Перестрелки остановились только к вечеру субботы.
Киргизская сторона сообщила о 59 погибших и 163 пострадавших своих гражданах в результате боестолкновений. Таджикистан заявлял о 41 погибшем и 30 пострадавших.