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В Таджикистане оценили ситуацию на границе с Киргизией - РИА Новости, 19.09.2022
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В Таджикистане оценили ситуацию на границе с Киргизией
В Таджикистане оценили ситуацию на границе с Киргизией - РИА Новости, 19.09.2022
В Таджикистане оценили ситуацию на границе с Киргизией
Замглавы МИД Таджикистана Садык Имоми заявил, что ситуация на границе с Киргизией сейчас напряженная. РИА Новости, 19.09.2022
2022-09-19T14:53
2022-09-19T15:28
киргизия
столкновения на границе таджикистана и киргизии
таджикистан
в мире
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ДУШАНБЕ, 19 сен - РИА Новости, Лидия Исамова. Замглавы МИД Таджикистана Садык Имоми заявил, что ситуация на границе с Киргизией сейчас напряженная."Ситуация на границе с Киргизией сейчас напряженная, на совместной рабочей комиссии наших представителей вводят в заблуждение по поводу дислокации киргизских воинских формирований вглубь границы", - заявил он на брифинге.По утверждению Имоми, после того, как комиссия уходит, эти воинские формирования возвращаются в места дислокации, что явно "показывает их агрессивный замысел". "Мы такие передвижения войск туда-сюда наблюдаем по всему периметру границы с Киргизией", - заявил замминистра.Масштабные боестолкновения на границе Киргизии и Таджикистана начались в пятницу утром. Стороны обвинили друг друга в обстрелах. Ожесточенные бои между военными двух стран длились весь день почти по всему периметру границы. Прекращения огня удалось достичь только к ночи. Утром субботы периодические столкновения возобновились. Стороны обвинили друг друга в нарушении соглашения о прекращении огня. Перестрелки остановились только к вечеру субботы.Киргизская сторона сообщила о 59 погибших и 163 пострадавших своих гражданах в результате боестолкновений. Таджикистан заявлял о 41 погибшем и 30 пострадавших.
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киргизия, столкновения на границе таджикистана и киргизии, таджикистан, в мире
Киргизия, Столкновения на границе Таджикистана и Киргизии, Таджикистан, В мире
14:53 19.09.2022 (обновлено: 15:28 19.09.2022)
 
В Таджикистане оценили ситуацию на границе с Киргизией

МИД Таджикистана: ситуация на границе с Киргизией сейчас напряженная

© Sputnik / Табылды Кадырбеков / Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС Киргизии у контрольно-пропускного пункта в приграничном с Таджикистаном селе
Военнослужащий ВС Киргизии у контрольно-пропускного пункта в приграничном с Таджикистаном селе - РИА Новости, 1920, 19.09.2022
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
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Военнослужащий ВС Киргизии у контрольно-пропускного пункта в приграничном с Таджикистаном селе. Архивное фото
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ДУШАНБЕ, 19 сен - РИА Новости, Лидия Исамова. Замглавы МИД Таджикистана Садык Имоми заявил, что ситуация на границе с Киргизией сейчас напряженная.
"Ситуация на границе с Киргизией сейчас напряженная, на совместной рабочей комиссии наших представителей вводят в заблуждение по поводу дислокации киргизских воинских формирований вглубь границы", - заявил он на брифинге.
По утверждению Имоми, после того, как комиссия уходит, эти воинские формирования возвращаются в места дислокации, что явно "показывает их агрессивный замысел". "Мы такие передвижения войск туда-сюда наблюдаем по всему периметру границы с Киргизией", - заявил замминистра.
Масштабные боестолкновения на границе Киргизии и Таджикистана начались в пятницу утром. Стороны обвинили друг друга в обстрелах. Ожесточенные бои между военными двух стран длились весь день почти по всему периметру границы. Прекращения огня удалось достичь только к ночи. Утром субботы периодические столкновения возобновились. Стороны обвинили друг друга в нарушении соглашения о прекращении огня. Перестрелки остановились только к вечеру субботы.
Киргизская сторона сообщила о 59 погибших и 163 пострадавших своих гражданах в результате боестолкновений. Таджикистан заявлял о 41 погибшем и 30 пострадавших.

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