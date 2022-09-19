https://ria.ru/20220919/tadzhikistan-1817871805.html

В Таджикистане оценили ситуацию на границе с Киргизией

В Таджикистане оценили ситуацию на границе с Киргизией - РИА Новости, 19.09.2022

В Таджикистане оценили ситуацию на границе с Киргизией

Замглавы МИД Таджикистана Садык Имоми заявил, что ситуация на границе с Киргизией сейчас напряженная. РИА Новости, 19.09.2022

2022-09-19T14:53

2022-09-19T14:53

2022-09-19T15:28

киргизия

столкновения на границе таджикистана и киргизии

таджикистан

в мире

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ДУШАНБЕ, 19 сен - РИА Новости, Лидия Исамова. Замглавы МИД Таджикистана Садык Имоми заявил, что ситуация на границе с Киргизией сейчас напряженная."Ситуация на границе с Киргизией сейчас напряженная, на совместной рабочей комиссии наших представителей вводят в заблуждение по поводу дислокации киргизских воинских формирований вглубь границы", - заявил он на брифинге.По утверждению Имоми, после того, как комиссия уходит, эти воинские формирования возвращаются в места дислокации, что явно "показывает их агрессивный замысел". "Мы такие передвижения войск туда-сюда наблюдаем по всему периметру границы с Киргизией", - заявил замминистра.Масштабные боестолкновения на границе Киргизии и Таджикистана начались в пятницу утром. Стороны обвинили друг друга в обстрелах. Ожесточенные бои между военными двух стран длились весь день почти по всему периметру границы. Прекращения огня удалось достичь только к ночи. Утром субботы периодические столкновения возобновились. Стороны обвинили друг друга в нарушении соглашения о прекращении огня. Перестрелки остановились только к вечеру субботы.Киргизская сторона сообщила о 59 погибших и 163 пострадавших своих гражданах в результате боестолкновений. Таджикистан заявлял о 41 погибшем и 30 пострадавших.

https://ria.ru/20220919/uscherb-1817850223.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

киргизия, столкновения на границе таджикистана и киргизии, таджикистан, в мире