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Продление СВПД отвечает интересам всех стран, заявили в Кремле - РИА Новости, 19.09.2022
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Продление СВПД отвечает интересам всех стран, заявили в Кремле
Продление СВПД отвечает интересам всех стран, заявили в Кремле - РИА Новости, 19.09.2022
Продление СВПД отвечает интересам всех стран, заявили в Кремле
Совместный всеобъемлющий план действий отвечает интересам всех государств, в нем есть несколько несогласованных вопросов, заявил журналистам пресс-секретарь... РИА Новости, 19.09.2022
2022-09-19T12:06
2022-09-19T12:16
совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
в мире
дмитрий песков
россия
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Совместный всеобъемлющий план действий отвечает интересам всех государств, в нем есть несколько несогласованных вопросов, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман заявила, что США считают, что переговоры по восстановлению иранской ядерной сделки зашли в тупик из-за "неприемлемой" позиции Ирана, но восстановление сделки все так же отвечает американским интересам."Там по-прежнему есть несколько несогласованных вопросов, которые еще нужно доработать. Безусловно, СВПД отвечает интересам всех государств", - сказал Песков, отвечая на вопрос возможно ли, что ли переговоры по СВПД зашли в тупик.
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совместный всеобъемлющий план действий (свпд), в мире, дмитрий песков, россия
Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), В мире, Дмитрий Песков, Россия
12:06 19.09.2022 (обновлено: 12:16 19.09.2022)
 
Продление СВПД отвечает интересам всех стран, заявили в Кремле

Песков: продление СВПД отвечает интересам всех стран

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 19.09.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Совместный всеобъемлющий план действий отвечает интересам всех государств, в нем есть несколько несогласованных вопросов, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман заявила, что США считают, что переговоры по восстановлению иранской ядерной сделки зашли в тупик из-за "неприемлемой" позиции Ирана, но восстановление сделки все так же отвечает американским интересам.
Первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман - РИА Новости, 1920, 16.09.2022
16 сентября, 18:23
Госдеп считает, что переговоры по СВПД зашли в тупик
"Там по-прежнему есть несколько несогласованных вопросов, которые еще нужно доработать. Безусловно, СВПД отвечает интересам всех государств", - сказал Песков, отвечая на вопрос возможно ли, что ли переговоры по СВПД зашли в тупик.
 
Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД)В миреДмитрий ПесковРоссия
 
 
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