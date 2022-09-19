https://ria.ru/20220919/svpd-1817805292.html
Продление СВПД отвечает интересам всех стран, заявили в Кремле
Продление СВПД отвечает интересам всех стран, заявили в Кремле - РИА Новости, 19.09.2022
Продление СВПД отвечает интересам всех стран, заявили в Кремле
Совместный всеобъемлющий план действий отвечает интересам всех государств, в нем есть несколько несогласованных вопросов, заявил журналистам пресс-секретарь... РИА Новости, 19.09.2022
2022-09-19T12:06
2022-09-19T12:06
2022-09-19T12:16
совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
в мире
дмитрий песков
россия
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Совместный всеобъемлющий план действий отвечает интересам всех государств, в нем есть несколько несогласованных вопросов, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман заявила, что США считают, что переговоры по восстановлению иранской ядерной сделки зашли в тупик из-за "неприемлемой" позиции Ирана, но восстановление сделки все так же отвечает американским интересам."Там по-прежнему есть несколько несогласованных вопросов, которые еще нужно доработать. Безусловно, СВПД отвечает интересам всех государств", - сказал Песков, отвечая на вопрос возможно ли, что ли переговоры по СВПД зашли в тупик.
https://ria.ru/20220916/svpd-1817394361.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
совместный всеобъемлющий план действий (свпд), в мире, дмитрий песков, россия
Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), В мире, Дмитрий Песков, Россия
12:06 19.09.2022 (обновлено: 12:16 19.09.2022)
Продление СВПД отвечает интересам всех стран, заявили в Кремле
Песков: продление СВПД отвечает интересам всех стран