https://ria.ru/20220919/svpd-1817805292.html

Продление СВПД отвечает интересам всех стран, заявили в Кремле

Продление СВПД отвечает интересам всех стран, заявили в Кремле - РИА Новости, 19.09.2022

Продление СВПД отвечает интересам всех стран, заявили в Кремле

Совместный всеобъемлющий план действий отвечает интересам всех государств, в нем есть несколько несогласованных вопросов, заявил журналистам пресс-секретарь... РИА Новости, 19.09.2022

2022-09-19T12:06

2022-09-19T12:06

2022-09-19T12:16

совместный всеобъемлющий план действий (свпд)

в мире

дмитрий песков

россия

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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Совместный всеобъемлющий план действий отвечает интересам всех государств, в нем есть несколько несогласованных вопросов, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман заявила, что США считают, что переговоры по восстановлению иранской ядерной сделки зашли в тупик из-за "неприемлемой" позиции Ирана, но восстановление сделки все так же отвечает американским интересам."Там по-прежнему есть несколько несогласованных вопросов, которые еще нужно доработать. Безусловно, СВПД отвечает интересам всех государств", - сказал Песков, отвечая на вопрос возможно ли, что ли переговоры по СВПД зашли в тупик.

https://ria.ru/20220916/svpd-1817394361.html

россия

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

совместный всеобъемлющий план действий (свпд), в мире, дмитрий песков, россия