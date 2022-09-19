https://ria.ru/20220919/su-25-1817836337.html
Российские системы ПВО сбили украинский Су-25
Российские системы ПВО сбили украинский Су-25 - РИА Новости, 19.09.2022
Российские системы ПВО сбили украинский Су-25
Российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО) сбит украинский самолет Су-25 в Херсонской области, сообщили в понедельник в Минобороны РФ. РИА Новости, 19.09.2022
2022-09-19T13:15
2022-09-19T13:15
2022-09-19T13:20
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
украина
су-25
херсонская область
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО) сбит украинский самолет Су-25 в Херсонской области, сообщили в понедельник в Минобороны РФ."Российскими средствами противовоздушной обороны в районе населённого пункта Александровка Херсонской области сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины", - говорится в сводке министерства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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безопасность, россия, украина, су-25, херсонская область
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Украина, Су-25, Херсонская область
13:15 19.09.2022 (обновлено: 13:20 19.09.2022)
Российские системы ПВО сбили украинский Су-25
Минобороны: российские системы ПВО в Херсонской области сбили украинский Су-25