https://ria.ru/20220919/su-25-1817836337.html

Российские системы ПВО сбили украинский Су-25

Российские системы ПВО сбили украинский Су-25 - РИА Новости, 19.09.2022

Российские системы ПВО сбили украинский Су-25

Российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО) сбит украинский самолет Су-25 в Херсонской области, сообщили в понедельник в Минобороны РФ. РИА Новости, 19.09.2022

2022-09-19T13:15

2022-09-19T13:15

2022-09-19T13:20

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

украина

су-25

херсонская область

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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО) сбит украинский самолет Су-25 в Херсонской области, сообщили в понедельник в Минобороны РФ."Российскими средствами противовоздушной обороны в районе населённого пункта Александровка Херсонской области сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины", - говорится в сводке министерства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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украина

херсонская область

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2022

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безопасность, россия, украина, су-25, херсонская область