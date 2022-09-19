https://ria.ru/20220919/stroyka-1817914555.html

Строитель из России рассказал о работе в Донбассе под обстрелами ВСУ

Строитель из России рассказал о работе в Донбассе под обстрелами ВСУ - РИА Новости, 19.09.2022

Строитель из России рассказал о работе в Донбассе под обстрелами ВСУ

Строители со всей России приезжают в Донбасс для работы по восстановлению объектов, пострадавших от ударов украинских военных, рассказал РИА Новости строитель... РИА Новости, 19.09.2022

2022-09-19T17:00

2022-09-19T17:00

2022-09-19T17:00

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донбасс

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ДОНЕЦК, 19 сен - РИА Новости. Строители со всей России приезжают в Донбасс для работы по восстановлению объектов, пострадавших от ударов украинских военных, рассказал РИА Новости строитель из Кузбасса Максим Головин.Бригада Головина не остановила свою работу в общеобразовательной школе даже после сильного артиллерийского обстрела Донецка со стороны украинских военных с использованием вооружения образца НАТО, при обстреле погибли 16 человек."Сейчас ремонтируем школы, начальные классы, отопление и прочее. Я из Сибири, из Кузбасса. Приехал как обыкновенный рабочий, по договору, уже тут два месяца. Не страшно тому, кто дурачок, страшно, конечно (из-за обстрелов - ред.). Жена узнала за два часа до того, как я уехал", - рассказал Головин.По словам строителя, из России приезжает очень много специалистов, которые хотят принять участие в восстановлении инфраструктуры и жилых домов."Кто-то уезжал сразу после первого обстрела. К примеру, нас приехало 43 человека, осталось человек 20. Я не собираюсь уезжать, хочу продлить вахту", - отметил Головин.

https://ria.ru/20220919/temnokozhie-1817750769.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, россия, донбасс, кемеровская область