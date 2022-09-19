https://ria.ru/20220919/stabilizatsiya-1817970309.html

Бишкек и Душанбе подписали протокол для стабилизации обстановки на границе

Бишкек и Душанбе подписали протокол для стабилизации обстановки на границе - РИА Новости, 19.09.2022

Бишкек и Душанбе подписали протокол для стабилизации обстановки на границе

Главы ГКНБ Таджикистана Саймумин Ятимов и Киргизии Камчыбек Ташиев провели переговоры, по итогам которых подписан протокол, предполагающий отвод дополнительных... РИА Новости, 19.09.2022

2022-09-19T19:37

2022-09-19T19:37

2022-09-19T20:36

в мире

киргизия

столкновения на границе таджикистана и киргизии

таджикистан

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ДУШАНБЕ, 19 сен - РИА Новости, Лидия Исамова. Главы ГКНБ Таджикистана Саймумин Ятимов и Киргизии Камчыбек Ташиев провели переговоры, по итогам которых подписан протокол, предполагающий отвод дополнительных сил от линии границы, сообщили РИА Новости в пресс-службе председателя Согдийской области.Глава Госкомитета нацбезопасности Киргизии Камчыбек Ташиев подтвердил журналистам подписание протокола.Масштабные боестолкновения на границе Киргизии и Таджикистана начались в пятницу утром. Стороны обвинили друг друга в обстрелах. Ожесточенные бои между военными двух стран длились весь день почти по всему периметру границы. Прекращения огня удалось достичь только к ночи. Утром субботы периодические столкновения возобновились. Стороны обвинили друг друга в нарушении соглашения о прекращении огня. Перестрелки остановились только к вечеру субботы.

https://ria.ru/20220919/tadzhikistan-1817871805.html

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в мире, киргизия, столкновения на границе таджикистана и киргизии, таджикистан