https://ria.ru/20220919/stabilizatsiya-1817970309.html
Бишкек и Душанбе подписали протокол для стабилизации обстановки на границе
Бишкек и Душанбе подписали протокол для стабилизации обстановки на границе - РИА Новости, 19.09.2022
Бишкек и Душанбе подписали протокол для стабилизации обстановки на границе
Главы ГКНБ Таджикистана Саймумин Ятимов и Киргизии Камчыбек Ташиев провели переговоры, по итогам которых подписан протокол, предполагающий отвод дополнительных... РИА Новости, 19.09.2022
2022-09-19T19:37
2022-09-19T19:37
2022-09-19T20:36
в мире
киргизия
столкновения на границе таджикистана и киргизии
таджикистан
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ДУШАНБЕ, 19 сен - РИА Новости, Лидия Исамова. Главы ГКНБ Таджикистана Саймумин Ятимов и Киргизии Камчыбек Ташиев провели переговоры, по итогам которых подписан протокол, предполагающий отвод дополнительных сил от линии границы, сообщили РИА Новости в пресс-службе председателя Согдийской области.Глава Госкомитета нацбезопасности Киргизии Камчыбек Ташиев подтвердил журналистам подписание протокола.Масштабные боестолкновения на границе Киргизии и Таджикистана начались в пятницу утром. Стороны обвинили друг друга в обстрелах. Ожесточенные бои между военными двух стран длились весь день почти по всему периметру границы. Прекращения огня удалось достичь только к ночи. Утром субботы периодические столкновения возобновились. Стороны обвинили друг друга в нарушении соглашения о прекращении огня. Перестрелки остановились только к вечеру субботы.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, киргизия, столкновения на границе таджикистана и киргизии, таджикистан
В мире, Киргизия, Столкновения на границе Таджикистана и Киргизии, Таджикистан
19:37 19.09.2022 (обновлено: 20:36 19.09.2022)
Бишкек и Душанбе подписали протокол для стабилизации обстановки на границе
Киргизия и Таджикистан подписали протокол для стабилизации обстановки на границе
ДУШАНБЕ, 19 сен - РИА Новости, Лидия Исамова. Главы ГКНБ Таджикистана Саймумин Ятимов и Киргизии Камчыбек Ташиев провели переговоры, по итогам которых подписан протокол, предполагающий отвод дополнительных сил от линии границы, сообщили РИА Новости в пресс-службе председателя Согдийской области.
"Стороны обсудили вопросы обеспечения стабильности в приграничных районах, а также подчеркнули обязательность соблюдения режима прекращения огня", - сказал собеседник агентства.
Глава Госкомитета нацбезопасности Киргизии Камчыбек Ташиев подтвердил журналистам подписание протокола.
"Протокол подписали я и глава ГКНБ Таджикистана Саймумин Ятимов. Ситуация на границе стабилизируется", - заявил председатель спецслужбы. По словам Ташиева, работа по стабилизации ситуации на границе двух стран будет продолжена.
Масштабные боестолкновения на границе Киргизии и Таджикистана начались в пятницу утром. Стороны обвинили друг друга в обстрелах. Ожесточенные бои между военными двух стран длились весь день почти по всему периметру границы. Прекращения огня удалось достичь только к ночи. Утром субботы периодические столкновения возобновились. Стороны обвинили друг друга в нарушении соглашения о прекращении огня. Перестрелки остановились только к вечеру субботы.