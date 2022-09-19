https://ria.ru/20220919/ssha-1817898379.html

США наращивают военно-биологический потенциал, заявили в Минобороны

США наращивают военно-биологический потенциал, заявили в Минобороны - РИА Новости, 19.09.2022

США наращивают военно-биологический потенциал, заявили в Минобороны

США наращивают военно-биологический потенциал, строя лаборатории у чужих границ и собирая штаммы особо опасны микроорганизмов, прикрываясь статьей X Конвенции о РИА Новости, 19.09.2022

2022-09-19T16:06

2022-09-19T16:06

2022-09-19T16:11

игорь кириллов

сша

россия

украина

войска рхбз

министерство обороны сша

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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. США наращивают военно-биологический потенциал, строя лаборатории у чужих границ и собирая штаммы особо опасны микроорганизмов, прикрываясь статьей X Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО) о международном сотрудничестве и обмене информацией в мирных целях, заявил в понедельник начальник войск радиационной химической и биологической защиты (РХБЗ), генерал-лейтенант Игорь Кириллов.Он подчеркнул, что Россия неоднократно озвучивала истинный характер военно-биологических программ Пентагона. Пока целями американской военно-биологической деятельности за пределами США заявляются мониторинг инфекционной заболеваемости и оказание помощи развивающимся странам, в реальности происходит наращивание военно-биологического потенциала США в обход обязательств по КБТО."Это проявляется в строительстве военных лабораторий вдоль границ геополитических противников; сборе штаммов особо опасных микроорганизмов, специфичных для определенных территорий; проведении испытаний на людях токсичных препаратов", - заявил Кириллов по итогам совещания участников КБТО, созванном Россией из-за нарушений Киевом и Вашингтоном статей I и IV Конвенции.Он отметил, что на примере Украины видно, что заявленный характер американской деятельности лишь внешне соответствует статье Х КБТО о международном сотрудничестве и обмене информацией в мирных целях."В результате реализации проектов DTRA улучшения ситуации с заболеваемостью не было достигнуто, а ситуация в приграничных с Украиной странах ухудшалась по многим показателям. Другие признаки "мирного сотрудничества" также отсутствовали", - подчеркнул Кириллов.

https://ria.ru/20220919/ssha-1817897851.html

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Варвара Скокшина

игорь кириллов, сша, россия, украина, войска рхбз, министерство обороны сша