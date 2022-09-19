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США наращивают военно-биологический потенциал, заявили в Минобороны - РИА Новости, 19.09.2022
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США наращивают военно-биологический потенциал, заявили в Минобороны
США наращивают военно-биологический потенциал, заявили в Минобороны - РИА Новости, 19.09.2022
США наращивают военно-биологический потенциал, заявили в Минобороны
США наращивают военно-биологический потенциал, строя лаборатории у чужих границ и собирая штаммы особо опасны микроорганизмов, прикрываясь статьей X Конвенции о РИА Новости, 19.09.2022
2022-09-19T16:06
2022-09-19T16:11
игорь кириллов
сша
россия
украина
войска рхбз
министерство обороны сша
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. США наращивают военно-биологический потенциал, строя лаборатории у чужих границ и собирая штаммы особо опасны микроорганизмов, прикрываясь статьей X Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО) о международном сотрудничестве и обмене информацией в мирных целях, заявил в понедельник начальник войск радиационной химической и биологической защиты (РХБЗ), генерал-лейтенант Игорь Кириллов.Он подчеркнул, что Россия неоднократно озвучивала истинный характер военно-биологических программ Пентагона. Пока целями американской военно-биологической деятельности за пределами США заявляются мониторинг инфекционной заболеваемости и оказание помощи развивающимся странам, в реальности происходит наращивание военно-биологического потенциала США в обход обязательств по КБТО."Это проявляется в строительстве военных лабораторий вдоль границ геополитических противников; сборе штаммов особо опасных микроорганизмов, специфичных для определенных территорий; проведении испытаний на людях токсичных препаратов", - заявил Кириллов по итогам совещания участников КБТО, созванном Россией из-за нарушений Киевом и Вашингтоном статей I и IV Конвенции.Он отметил, что на примере Украины видно, что заявленный характер американской деятельности лишь внешне соответствует статье Х КБТО о международном сотрудничестве и обмене информацией в мирных целях."В результате реализации проектов DTRA улучшения ситуации с заболеваемостью не было достигнуто, а ситуация в приграничных с Украиной странах ухудшалась по многим показателям. Другие признаки "мирного сотрудничества" также отсутствовали", - подчеркнул Кириллов.
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игорь кириллов, сша, россия, украина, войска рхбз, министерство обороны сша
Игорь Кириллов, США, Россия, Украина, Войска РХБЗ, Министерство обороны США
16:06 19.09.2022 (обновлено: 16:11 19.09.2022)
 
США наращивают военно-биологический потенциал, заявили в Минобороны

Минобороны: США наращивают военно-биологический потенциал под прикрытием статьи X КБТО

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в медиабанкСотрудница лаборатории
Сотрудница лаборатории - РИА Новости, 1920, 19.09.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Сотрудница лаборатории. Архивное фото
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. США наращивают военно-биологический потенциал, строя лаборатории у чужих границ и собирая штаммы особо опасны микроорганизмов, прикрываясь статьей X Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО) о международном сотрудничестве и обмене информацией в мирных целях, заявил в понедельник начальник войск радиационной химической и биологической защиты (РХБЗ), генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
Он подчеркнул, что Россия неоднократно озвучивала истинный характер военно-биологических программ Пентагона. Пока целями американской военно-биологической деятельности за пределами США заявляются мониторинг инфекционной заболеваемости и оказание помощи развивающимся странам, в реальности происходит наращивание военно-биологического потенциала США в обход обязательств по КБТО.
"Это проявляется в строительстве военных лабораторий вдоль границ геополитических противников; сборе штаммов особо опасных микроорганизмов, специфичных для определенных территорий; проведении испытаний на людях токсичных препаратов", - заявил Кириллов по итогам совещания участников КБТО, созванном Россией из-за нарушений Киевом и Вашингтоном статей I и IV Конвенции.
Он отметил, что на примере Украины видно, что заявленный характер американской деятельности лишь внешне соответствует статье Х КБТО о международном сотрудничестве и обмене информацией в мирных целях.
"В результате реализации проектов DTRA улучшения ситуации с заболеваемостью не было достигнуто, а ситуация в приграничных с Украиной странах ухудшалась по многим показателям. Другие признаки "мирного сотрудничества" также отсутствовали", - подчеркнул Кириллов.

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