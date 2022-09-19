https://ria.ru/20220919/ssha-1817896119.html

США подстроят Конвенцию по биооружию под себя, считают в Минобороны

США подстроят Конвенцию по биооружию под себя, считают в Минобороны - РИА Новости, 19.09.2022

США подстроят Конвенцию по биооружию под себя, считают в Минобороны

США будут подстраивать механизмы Конвенции о запрещении биологического оружия под свои интересы, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической РИА Новости, 19.09.2022

2022-09-19T16:02

2022-09-19T16:02

2022-09-19T16:11

в мире

сша

россия

украина

организация по запрещению химического оружия

вооруженные силы рф

нато

игорь кириллов

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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. США будут подстраивать механизмы Конвенции о запрещении биологического оружия под свои интересы, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.Он напомнил, что с 5 по 9 сентября в Женеве состоялось инициированное Россией совещание государств-участников Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО), в связи с нарушением США и Украиной статей I и IV Конвенции. Минобороны РФ проанализировало материалы выступлений представителей США и Украины, рабочие документы государств-участников, совместные заявления и итоговый документ совещания. Россия задала более 20 вопросов, касающихся незаконной деятельности Киева и Вашингтона в рамках КБТО.По словам Кириллова, эмоциональные проамериканские выступления были срежиссированы главой делегации США Кеннетом Уордом, который в настоящее время является специальным представителем США при КБТО."Хочу напомнить, что в период с 2015 по 2019 год он был постоянным представителем США при Организации по запрещению химического оружия. До его прихода работа организации носила конструктивный характер и была направлена на решение конкретных вопросов. Одним из результатов деятельности Уорда стало превращение профессиональной, сугубо технической по своей сути организации в политизированную структуру с наделением себя функциями для решения внешнеполитических задач Вашингтона и его союзников по НАТО", - заявил генерал-лейтенант.Он также напомнил, что в ходе работы в ОЗХО Уорд тесно взаимодействовал "Белыми касками", которые в 2017 году "инсценировали применение сирийскими войсками химического оружия в (сирийском – ред.) Хан-Шейхуне"."Используя данную провокацию как предлог и не дожидаясь начала расследования, американцы нанесли ракетный удар по авиабазе Шайрат, тем самым грубо нарушив нормы международного права. В следующем году, уже по отработанному сценарию, после очередной провокации, устроенной "Белыми касками" в Думе, был нанесен ракетный удар по сирийскому научно-исследовательскому центру", - подчеркнул Кириллов."Очевидно, что деструктивная деятельность Уорда на площадке КБТО направлена на достижение аналогичных целей и будет способствовать подстраиванию механизмов Конвенции под задачи Вашингтона", - заявил он.

https://ria.ru/20220919/biooruzhie-1817897059.html

https://ria.ru/20220919/biooruzhie-1817898909.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, сша, россия, украина, организация по запрещению химического оружия, вооруженные силы рф, нато, игорь кириллов