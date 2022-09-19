https://ria.ru/20220919/sport-1817814238.html

Спорт без возраста: как московский механик стал чемпионом Европы в 61 год

Спорт без возраста: как московский механик стал чемпионом Европы в 61 год - РИА Новости, 19.09.2022

Спорт без возраста: как московский механик стал чемпионом Европы в 61 год

"Долгожители" в спорте являют собой пример того, как человек бывает предан одному делу всю жизнь. Но бывают случаи, когда человек приходит в спорт в достаточно... РИА Новости, 19.09.2022

2022-09-19T12:46

2022-09-19T12:46

2022-09-19T14:48

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"Долгожители" в спорте являют собой пример того, как человек бывает предан одному делу всю жизнь. Но бывают случаи, когда человек приходит в спорт в достаточно зрелом возрасте. Так и произошло у механика из МОЭКа, который в 60 лет за два месяца занятий стал кандидатом в мастера спорта. Как живет и тренируется чемпион мира и Европы, читайте в материале РИА Новости.Все дороги ведут в залПуть в соревновательный спорт механика транспортного цеха компании МОЭК Виктора Попова был довольно нелинейным и включил в себя перерыв на десятилетия. Но первое знакомство со спортом отследить можно – это произошло в МГТУ им. Н. Э. Баумана, где он восстановился после службы в армии и учился по специальности "технология машиностроения". В 20 лет Попов с однокурсником пришел в зал для тяжелой атлетики, который располагался в подвале университета и увлекся этим спортом настолько, что со временем стал выступать на первенстве вузов. Закончив институт, молодой специалист оставил тяжелую атлетику и перестал участвовать в соревнованиях. Как показало время, эта пауза растянулась на десятилетия. И прервалась в 60 в бытность работы механиком в МОЭК, где его задачей стало обеспечение исправного состояния и безопасной эксплуатации автотранспорта, контроль за прохождением предрейсовых медосмотров, своевременный выпуск техники на линию и ее возврат на базу.По словам Попова, 10 лет назад он пришел в зал просто привести себя в форму. В итоге увлекся уже пауэрлифтингом.Однако дебют все же не состоялся. На соревнования нужно выступать в специальной форме и обуви. Всего этого у Попова не было. Он заказал через интернет все необходимое, но ждать нужно было две недели. В итоге от участия механик отказался. Встретив спустя время в зале того же тренера, который рекомендовал ему отправиться на соревнования, Попов узнал, что экипировку можно было взять напрокат на самом турнире. Тогда тренер снова посоветовал участвовать в соревнованиях. На этот раз на чемпионате Московской области."Я заявился и выполнил там кандидата в мастера спорта в становой тяге. Мне было 60 лет. Я потянул 177 килограмм и занял первое место. К тому моменту я занимался пауэрлифтингом всего два месяца", - отмечает Попов.Затем он стал тренировать и выступать в троеборье – жим, приседания и становая тяга. Однако от первого упражнения пришлось отказаться – сказалась травма плеча, полученная не на тренировке. "В жиме у меня 90 килограмм, это не самый высокий результат. Но у меня хорошо идет становая. Делаю акцент на ней. Еще неплохо дается присед – где-то 160 килограмм. По ветеранам в тяге я установил три мировых рекорда", - говорит механик.Его регалии и титулы действительно впечатляют. Выступая в федерации AWPC (Amateur World Powerlifting Congress), Попов в 2013 году выполнил норматив мастера спорта и установил два мировых рекорда в становой тяге, мировой рекорд и европейский рекорд в троеборье и стал абсолютным чемпионом Европы среди мастеров спорта. В 2014 году на чемпионате мира, проходившем в Москве, Попов стал трехкратным чемпионом мира и установил мировой рекорд по становой тяге в экипировке. В 2019 году на чемпионате Европы выполнил норматив мастера спорта международного класса и стал абсолютным чемпионом Европы среди мастеров.Рекорд Попова в становой тяге в тяге 207,5 килограмма. На тот момент ему было 62 года. "Пауэрлифтинг – это спорт без возраста по большому счету. Пока позволяет здоровье, я буду заниматься и выступать", - указывает он.Сейчас Попов намерен выступить в федерации IPF (International Powerlifting Federation), она считается самой престижной в мире пауэрлифтинга. В октябре будет чемпионат Москвы. "Вот для IPF надо будет сделать акцент на тяге, так как жим из-за травмы плеча слабый. В этой федерации отдельных дисциплин нет, можно выступить только в троеборье", - делится планами механик.Стабильная формаРассуждая о методике тренировок и своем спортивном "долголетии", Попов сразу подчеркивает, что не принимает никакой фармы и даже спортивного питания. "У меня достаточно обычный рацион. Но всегда стараюсь есть мясо", - поясняет он.Его подготовка к соревнованиям занимает, как правило, три месяца. Он постепенно увеличивает нагрузки, а за 10-14 дней до турнира снижает их вплоть до того, что может вообще не тренироваться. "Надо хорошо питаться и должен быть отдых, чтобы организм успевал восстановиться. Я тренируюсь самостоятельно. Но, конечно, иногда в зале тренеры подходят, дают советы. Однако стоит понимать, что у каждого человека своя структура – и упражнения одни и те же не каждому могут подойти, в зависимости от того, у кого коротки руки или ноги, сильная спина и или другие мышцы тела преобладают. Я методом проб понимаю, что мне подходит. Все на себе проверял, выясняя, какие упражнения откликаются. Какой-то определенной программы у меня нет. Например, тягу начинал делать в "классике", а теперь в "сумо" (разная постановка ног – прим.ред). Со временем я понял, что мне так комфортней и там будут результаты лучше", - делится опытом спортсмен.Тренировка у Попова занимает три часа, что вполне объяснимо, учитывая его возраст. Из них только 30 минут – это разминка. Занятие проходит с большими интервалами между подходами интервал и сопутствующими упражнениями, которые потом позволяет лучше выполнять базовые движения. В неделю 2-3 тренировки.Попов отмечает, что самое тяжелое – не тренировки, а прийти в зал и преодолеть лень, которая иногда возникает. "В зале я забываю сколько мне лет. Я получаю от этого спорта удовольствия. Организм привыкает к постоянным нагрузкам. К врачу недавно ходил, смотрели кардиограмму и позвоночник – все в норме. Но я понимаю, что для другого этот спорт может не подойти и такие нагрузки ему противопоказаны", - говорит он.Спортсмен добавляет, что за 10 лет его результаты не падают и выражает небольшое сожаление, что не пришел в этот спорт раньше. "Я узнал, что есть этот спорт, только в 60 лет, когда пришел в зал. До этого слышал только про тяжелую атлетику", - поясняет Попов.В случае с пауэрлифтингом тренировки должны быть постоянными и с нагрузками в 75-80% от максимального веса, считает Попов. "К нему я подхожу раз в два месяца. Это называется "проходка". Я на тренировке 190 килограмм на 3 раза делаю. Таким образом я понимаю, что 200 килограммов один раз я потяну, что и делаю на соревнованиях. На первый подход заказываю 190, а потом уже прошу больше. Слежу за связками, пользуюсь разогревающей мазью и эластичными бинтами, чтобы беречь колени. Травму получить можно за секунду, а лечиться потом всю жизнь", - поясняет Попов.Секрет спортивного долголетия он объясняет просто – желанием. "Главное – хотеть и не бояться. Надо пробовать, надо себя заставить. Легко не будет. Но тяжело только по началу. Не надо стесняться, когда только пришел в зал, там все такие как ты. И каждый думает о себе. А если будет все в зале получаться, то будешь развиваться. Главное, не бросать", - заключает он.

https://ria.ru/20220902/regbi-1813799690.html

https://realty.ria.ru/20191023/1560097951.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, спорт, моэк