https://ria.ru/20220919/spetsoperatsiya-1818002065.html

Спецоперация, 19 сентября: референдум в ЛНР и ДНР все ближе

Спецоперация, 19 сентября: референдум в ЛНР и ДНР все ближе - РИА Новости, 19.09.2022

Спецоперация, 19 сентября: референдум в ЛНР и ДНР все ближе

Общественные палаты ЛНР и ДНР обратились к властям своих республик с просьбой немедленного проведения референдума о вхождении в состав России. Тем временем в... РИА Новости, 19.09.2022

2022-09-19T22:24

2022-09-19T22:24

2022-09-19T22:24

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Общественные палаты ЛНР и ДНР обратились к властям своих республик с просьбой немедленного проведения референдума о вхождении в состав России. Тем временем в понедельник в результате обстрела Донецка украинскими войсками погибли 13 мирных жителей; а Минобороны РФ сообщило об уничтожении почти двух тысяч украинских беспилотников.Референдум в ДонбассеОбщественная палата Луганской Народной Республики выступила с обращением к главе республики Леониду Пасечнику и Народному совету с инициативой немедленно провести референдум о признании ЛНР субъектом РФ. Общественная палата ЛНР заявила, что считает, что вхождение республики в состав РФ не только станет торжеством исторической справедливости, но и обезопасит территорию республики.Глава общественной палаты ЛНР Алексей Карякин выразил надежду, что ответ на запрос проведения референдума по вхождению республики в состав России будет получен уже скоро, однако это "вопрос не одного дня".Глава общественной палаты Крыма Александр Форманчук рассказал, что считает, что инициатива общественной палаты ЛНР о немедленном проведении голосования о вхождении в состав России является исторически неизбежной и необходимой.Позднее в понедельник стало известно, что Общественная палата ДНР также обратилась к властям своей республики с просьбой незамедлительно провести референдум о вхождении в состав РФ.Всенародное голосование о вхождении ДНР в состав РФ, вероятно, будет многодневным, а пройти оно, в теории, может в День народного единства - 4 ноября, заявил глава Общественной палаты ДНР Александр Кофман.Поздно вечером глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что обсудил с главой ЛНР Леонидом Пасечником обращения общественных палат республик по проведению референдумов и необходимость синхронизации дальнейших действий.Ход операцииУже почти 2 тысячи украинских беспилотников уничтожены в ходе российской специальной военной операции, сообщило в понедельник министерство обороны РФ. Там также рассказали, что массированными огневыми ударами ВС РФ поражены места сосредоточения личного состава и техники 128-й горно-штурмовой бригады в районе Долинка, 102-й бригады территориальной обороны в районе Рыбное Запорожской области, а также пункт временной дислокации нацбатальона "Карпатская сечь" в Запорожье, в результате уничтожено более 70 украинских военных и боевиков и четыре единицы бронетехники.ВС РФ высокоточным ударом уничтожили цеха завода "Искра" в Запорожье, где обслуживались американские реактивные системы залпового огня HIMARS, также рассказали в российском МО.Взятый в плен "вагнеровцами" из группировки "Бахмут" старший лейтенант 58-й бригады украинских силовиков Олег Рожковский рассказал журналистам, что украинские силовики несут значительные потери и отказываются выходить на передовые позиции, в том числе в районе Артемовска (переименован в Бахмут). По его словам, из 70 мобилизованных только 10 умели использовать автомат. Он уточнил, что людей готовили только неделю и отправляли сразу на передовую.Среди иностранных наемников в украинских войсках в Донбассе все чаще встречаются темнокожие, рассказал РИА Новости боец подразделения разведки ВС РФ на угледарском направлении с позывным "Ладан".Освобожденные территорииВ Бердянске задержаны двое местных жителей, проверяется их причастность к диверсионной группе, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. По его словам, правоохранители также нашли в одном из гаражных кооперативов города схрон с оружием, в котором также были флаги Украины и амуниция украинских войск.Верховный суд ЛНР приговорил в понедельник ассистента по безопасности Стахановской передовой патрульной базы миссии ОБСЕ Дмитрия Шабанова к 13 годам лишения свободы за госизмену. Кроме того, также к 13 годам суд в ЛНР приговорил переводчика Луганской команды СММ ОБСЕ Максима Петрова – также за госизмену.Суд ДНР допустил в качестве защитника на процессе в отношении наемника из Марокко Саадуна Брагима его отца, сообщили РИА Новости в Верховном суде.Владимир Сальдо вернулся к руководству Херсонской областью, сообщила в понедельник пресс-служба администрации (в начале августа он был госпитализирован в связи с резким ухудшением здоровья и перевезен в Крым, а затем в Москву, где проходил лечение в НИИ Склифосовского).Генпрокурор Луганской Народной Республики Сергей Горенко, погибший 16 сентября в результате теракта, награжден российским орденом Мужества, ему присвоено посмертно звание героя ЛНР, сообщила генеральная прокуратура ЛНР.Обстрелы ДонецкаТринадцать мирных жителей, в том числе двое детей, погибли из-за обстрела на площади Бакинских комиссаров в Куйбышевском районе Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. Еще восемь человек пострадали, сообщил штаб территориальной обороны ДНР.По словам Кулемзина, вследствие обстрела Кировского района Донецка начался пожар в торговых рядах на рынке "Сокол". Три продавца на рынке погибли, сообщил первый республиканский телеканал ДНР.Пушилин, комментируя обстрелы Донецка, заявил, что украинские войска намеренно стреляли по местам скопления мирных граждан.Ситуация на контролируемых Киевом территорияхКиевские власти проводят фильтрационные мероприятия в Николаеве, на улицах останавливают людей и проверяют их мобильные телефоны и другую технику на предмет возможных связей с Россией, рассказал РИА Новости активист местного подполья. Он также призвал горожан придерживаться правил безопасности, чтобы не дать повода для задержания, поскольку любые фильтрационные мероприятия "без поимок не обойдутся".Представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что электричество пропало в нескольких районах подконтрольного Киеву Запорожья после взрывов. В свою очередь глава подконтрольной Киеву Запорожской обладминистрации Александр Старух в своем Telegram-канале заявил о восьми ударах по Запорожью, уточнив, что, по предварительным данным, целью стали объекты инфраструктуры.Биолаборатории СШАСША будут подстраивать механизмы Конвенции о запрещении биологического оружия под свои интересы, выразил мнение начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.Он напомнил, что с 5 по 9 сентября в Женеве состоялось инициированное Россией совещание государств-участников Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО), в связи с нарушением США и Украиной статей I и IV Конвенции. Минобороны РФ проанализировало материалы выступлений представителей США и Украины, рабочие документы государств-участников, совместные заявления и итоговый документ совещания. Россия задала более 20 вопросов, касающихся незаконной деятельности Киева и Вашингтона в рамках КБТО.Минобороны РФ представило в Женеве вещественные доказательства военно-биологической деятельности США на Украине, ни у одной из делегаций не возникло сомнений в их подлинности, также заявил Кириллов.Кроме того, по его словам, представители Украины на консультативном совещании государств-участников Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия в Женеве проигнорировали вопросы о необоснованных объемах хранения опасных биологических агентов в противочумном институте им. Мечникова.Помимо этого, Кириллов отметил, что США наращивают военно-биологический потенциал, строя лаборатории у чужих границ и собирая штаммы особо опасны микроорганизмов, прикрываясь статьей X Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО) о международном сотрудничестве и обмене информацией в мирных целях.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Разговор Пушилина с Пасечником о совместной подготовке к голосованию в ДНР и ЛНР Пушилин опубликовал видео своего разговора с Пасечником, где он предлагает синхронизировать подготовку к голосованиям в ДНР и ЛНР 2022-09-19T22:24 true PT0M51S

Минобороны РФ: сбито 14 БЛА и две ракеты HARM, перехвачено 24 снаряда РСЗО "Ольха" и HIMARS Брифинг Минобороны РФ: ВС РФ уничтожили более 200 украинских военных ударами в районе Зайцева, Николаевки, Северска и Торецка; В Запорожье ударом ВКС РФ уничтожены цеха завода "Искра", где обслуживались "Хаймарсы"; ВС РФ нанесли удар по пункту временной дислокации нацбатальона "Карпатская сечь" в Запорожье; Российские войска за сутки уничтожили более 40 военнослужащих двух бригад ВСУ в Херсонской и Днепропетровской областях; Более 70 украинских военных и 4 единицы бронетехники уничтожены в результате удара ВС РФ по двум бригадам ВСУ и нацбатальону в Запорожье; ПВО РФ сбила 14 БЛА, две ракеты HARM, перехватила 24 снаряда РСЗО "Ольха" и HIMARS. 2022-09-19T22:24 true PT3M37S

"Лишение свободы сроком на 13 лет": суд ЛНР вынес приговор сотруднику ОБСЕ Верховный суд Луганской Народной республики приговорил в понедельник ассистента по безопасности Стахановской передовой патрульной базы миссии ОБСЕ Дмитрия Шабанова к 13 годам лишения свободы за госизмену. "Судебная коллегия приговорила признать Шабанова Дмитрия Павловича виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 335 Уголовного Кодекса ЛНР, и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 13 лет", - зачитала приговор судья. 2022-09-19T22:24 true PT0M19S

Последствия обстрела ВСУ Куйбышевского района Донецка, в результате которого погибли 13 мирных жителей Последствия обстрела ВСУ Куйбышевского района Донецка, в результате которого погибли 13 мирных жителей 2022-09-19T22:24 true PT0M22S

Минобороны РФ о военно-биологической деятельности США на территории Украины Брифинг начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова по результатам анализа документов, касающихся военно-биологической деятельности США на территории Украины 2022-09-19T22:24 true PT3M34S

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Наталья Макарова

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