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Ремонт особой важности: восстановление школы в Донецке - РИА Новости, 19.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220919/shkola-1817811851.html
Ремонт особой важности: восстановление школы в Донецке
Ремонт особой важности: восстановление школы в Донецке - РИА Новости, 19.09.2022
Ремонт особой важности: восстановление школы в Донецке
Российские строители восстанавливают школу в Донецке, частично разрушенную украинскими обстрелами. Как идут работы, смотрите в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 19.09.2022
2022-09-19T13:11
2022-09-19T13:11
фото
специальная военная операция на украине
донецк (днр)
вооруженные силы украины
школа
строители
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Российские строители восстанавливают школу в Донецке, частично разрушенную украинскими обстрелами. Как идут работы, смотрите в фотоленте Ria.ru.
донецк (днр)
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фото, фото, донецк (днр), вооруженные силы украины, школа, строители
Фото, Специальная военная операция на Украине, Донецк (ДНР), Вооруженные силы Украины, Школа, Строители
13:11 19.09.2022
 

Ремонт особой важности: восстановление школы в Донецке

Читать ria.ru в
Российские строители восстанавливают школу в Донецке, частично разрушенную украинскими обстрелами. Как идут работы, смотрите в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Перейти в медиабанк

Многопрофильный лицей № 5 в Донецке — одно из тех учебных заведений, которые сильно пострадали от обстрелов со стороны ВСУ.

Рабочие российских госпредприятий Мосводосток и СтройКом проводят восстановительные работы в донецкой школе №5, пострадавшей после обстрелов
1 из 9

Многопрофильный лицей № 5 в Донецке — одно из тех учебных заведений, которые сильно пострадали от обстрелов со стороны ВСУ.

© РИА Новости
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© РИА Новости / Перейти в медиабанк

Глядя на это здание, невозможно поверить, что здесь не оставалось ни одно целого окна, был поврежден фасад.

Здание школы №5 в Донецке, пострадавшее после обстрелов, где рабочие российских госпредприятий Мосводосток и СтройКом проводят восстановительные работы
2 из 9

Глядя на это здание, невозможно поверить, что здесь не оставалось ни одно целого окна, был поврежден фасад.

© РИА Новости
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© РИА Новости / Перейти в медиабанк

Восстановить школу взялись рабочие российских предприятий "Мосводосток" и "СтройКом".

Рабочий на восстановительных работах по замене системы отопления в донецкой школе №5, пострадавшей после обстрелов
3 из 9

Восстановить школу взялись рабочие российских предприятий "Мосводосток" и "СтройКом".

© РИА Новости
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© РИА Новости / Перейти в медиабанк

Отремонтировали крышу, заменили окна, наладили отопление и освещение.

Рабочие российских госпредприятий Мосводосток и СтройКом проводят восстановительные работы в донецкой школе №5, пострадавшей после обстрелов
4 из 9

Отремонтировали крышу, заменили окна, наладили отопление и освещение.

© РИА Новости
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© РИА Новости / Перейти в медиабанк

Замена системы отопления в донецкой школе № 5.

Рабочий на восстановительных работах по замене системы отопления в донецкой школе №5, пострадавшей после обстрелов
5 из 9

Замена системы отопления в донецкой школе № 5.

© РИА Новости
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© РИА Новости / Перейти в медиабанк

Работы здесь не прекращаются ни на день.

Рабочие российских госпредприятий Мосводосток и СтройКом проводят восстановительные работы в донецкой школе №5, пострадавшей после обстрелов
6 из 9

Работы здесь не прекращаются ни на день.

© РИА Новости
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© РИА Новости / Перейти в медиабанк

Учебные классы должны как можно скорее принять школьников.

Рабочие российских госпредприятий Мосводосток и СтройКом проводят восстановительные работы в донецкой школе №5, пострадавшей после обстрелов
7 из 9

Учебные классы должны как можно скорее принять школьников.

© РИА Новости
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© РИА Новости / Перейти в медиабанк

Ежедневно над этим трудятся более 350 человек.

Рабочие российских госпредприятий Мосводосток и СтройКом проводят восстановительные работы в донецкой школе №5, пострадавшей после обстрелов
8 из 9

Ежедневно над этим трудятся более 350 человек.

© РИА Новости
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© РИА Новости / Перейти в медиабанк

И таких школ, которые восстанавливают в республике российские строители, еще много.

Рабочие российских госпредприятий Мосводосток и СтройКом проводят восстановительные работы в донецкой школе №5, пострадавшей после обстрелов
9 из 9

И таких школ, которые восстанавливают в республике российские строители, еще много.

© РИА Новости
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Специальная военная операция на УкраинеФотоДонецк (ДНР)Вооруженные силы УкраиныШколаСтроители
 
 
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