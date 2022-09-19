Ремонт особой важности: восстановление школы в Донецке
Многопрофильный лицей № 5 в Донецке — одно из тех учебных заведений, которые сильно пострадали от обстрелов со стороны ВСУ.
Многопрофильный лицей № 5 в Донецке — одно из тех учебных заведений, которые сильно пострадали от обстрелов со стороны ВСУ.
Глядя на это здание, невозможно поверить, что здесь не оставалось ни одно целого окна, был поврежден фасад.
Глядя на это здание, невозможно поверить, что здесь не оставалось ни одно целого окна, был поврежден фасад.
Восстановить школу взялись рабочие российских предприятий "Мосводосток" и "СтройКом".
Восстановить школу взялись рабочие российских предприятий "Мосводосток" и "СтройКом".
Отремонтировали крышу, заменили окна, наладили отопление и освещение.
Отремонтировали крышу, заменили окна, наладили отопление и освещение.
Замена системы отопления в донецкой школе № 5.
Работы здесь не прекращаются ни на день.
Учебные классы должны как можно скорее принять школьников.
Ежедневно над этим трудятся более 350 человек.
И таких школ, которые восстанавливают в республике российские строители, еще много.
И таких школ, которые восстанавливают в республике российские строители, еще много.