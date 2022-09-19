https://ria.ru/20220919/spetsoperatsiya-1817781755.html

Боец рассказал, чем спецоперация отличается от других конфликтов

Боец рассказал, чем спецоперация отличается от других конфликтов - РИА Новости, 19.09.2022

Боец рассказал, чем спецоперация отличается от других конфликтов

Главное отличие специальной военной операции ВС России на Украине от других конфликтов в том, что сейчас против России и республик Донбасса де-факто воюет весь... РИА Новости, 19.09.2022

2022-09-19T10:36

2022-09-19T10:36

2022-09-19T15:46

специальная военная операция на украине

в мире

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

россия

украина

донбасс

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ДОНЕЦК, 19 сен — РИА Новости. Главное отличие специальной военной операции ВС России на Украине от других конфликтов в том, что сейчас против России и республик Донбасса де-факто воюет весь мир, заявил РИА Новости боец одного из элитных подразделений на Угледарском направлении с позывным Ветер."Этот конфликт быстро учит, и люди, которые сюда приезжают со своим опытом Сирии, Чечни, — он здесь не котируется вообще никак. Потому что это другое. Здесь идет специальная военная операция, и она очень сильно отличается от того, что было", — рассказал собеседник агентства в ответ на соответствующий вопрос."Ни Афганистан, ни Чечня — это совсем другое. Принципиальная разница в том, что здесь мы воюем, по сути, против всего мира, потому что здесь, на Украине, люди, которые стоят против нас, — они обеспечены всем. И мы воюем здесь не только с отрядами ВСУ, <...> здесь также и наемников хватает из различных стран", — отметил Ветер.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны России, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины.Конечная цель операции, по словам Верховного главнокомандующего, — "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России".

https://ria.ru/20220919/pomosch-1817753067.html

россия

украина

донбасс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, россия, украина, донбасс