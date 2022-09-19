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Боец рассказал, чем спецоперация отличается от других конфликтов - РИА Новости, 19.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220919/spetsoperatsiya-1817781755.html
Боец рассказал, чем спецоперация отличается от других конфликтов
Боец рассказал, чем спецоперация отличается от других конфликтов - РИА Новости, 19.09.2022
Боец рассказал, чем спецоперация отличается от других конфликтов
Главное отличие специальной военной операции ВС России на Украине от других конфликтов в том, что сейчас против России и республик Донбасса де-факто воюет весь... РИА Новости, 19.09.2022
2022-09-19T10:36
2022-09-19T15:46
специальная военная операция на украине
в мире
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
россия
украина
донбасс
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ДОНЕЦК, 19 сен — РИА Новости. Главное отличие специальной военной операции ВС России на Украине от других конфликтов в том, что сейчас против России и республик Донбасса де-факто воюет весь мир, заявил РИА Новости боец одного из элитных подразделений на Угледарском направлении с позывным Ветер."Этот конфликт быстро учит, и люди, которые сюда приезжают со своим опытом Сирии, Чечни, — он здесь не котируется вообще никак. Потому что это другое. Здесь идет специальная военная операция, и она очень сильно отличается от того, что было", — рассказал собеседник агентства в ответ на соответствующий вопрос."Ни Афганистан, ни Чечня — это совсем другое. Принципиальная разница в том, что здесь мы воюем, по сути, против всего мира, потому что здесь, на Украине, люди, которые стоят против нас, — они обеспечены всем. И мы воюем здесь не только с отрядами ВСУ, &lt;...&gt; здесь также и наемников хватает из различных стран", — отметил Ветер.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны России, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины.Конечная цель операции, по словам Верховного главнокомандующего, — "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России".
https://ria.ru/20220919/pomosch-1817753067.html
россия
украина
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в мире, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, россия, украина, донбасс
Специальная военная операция на Украине, В мире, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Россия, Украина, Донбасс
10:36 19.09.2022 (обновлено: 15:46 19.09.2022)
 
Боец рассказал, чем спецоперация отличается от других конфликтов

Боец с позывным Ветер рассказал, что против России и Донбасса де-факто воюет весь мир

© AP Photo / Russian Defense Ministry Press ServiceРоссийские десантники выполняют задание на Николаево-Криворожском направлении
Российские десантники выполняют задание на Николаево-Криворожском направлении - РИА Новости, 1920, 19.09.2022
© AP Photo / Russian Defense Ministry Press Service
Российские десантники выполняют задание на Николаево-Криворожском направлении
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ДОНЕЦК, 19 сен — РИА Новости. Главное отличие специальной военной операции ВС России на Украине от других конфликтов в том, что сейчас против России и республик Донбасса де-факто воюет весь мир, заявил РИА Новости боец одного из элитных подразделений на Угледарском направлении с позывным Ветер.
"Этот конфликт быстро учит, и люди, которые сюда приезжают со своим опытом Сирии, Чечни, — он здесь не котируется вообще никак. Потому что это другое. Здесь идет специальная военная операция, и она очень сильно отличается от того, что было", — рассказал собеседник агентства в ответ на соответствующий вопрос.
"Ни Афганистан, ни Чечня — это совсем другое. Принципиальная разница в том, что здесь мы воюем, по сути, против всего мира, потому что здесь, на Украине, люди, которые стоят против нас, — они обеспечены всем. И мы воюем здесь не только с отрядами ВСУ, <...> здесь также и наемников хватает из различных стран", — отметил Ветер.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны России, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины.
Конечная цель операции, по словам Верховного главнокомандующего, — "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России".

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