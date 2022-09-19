https://ria.ru/20220919/spetsoperatsiya-1817777518.html

Минобороны показало кадры боевой работы экипажей Ка-52 и Ми-28

Минобороны показало кадры боевой работы экипажей Ка-52 и Ми-28 - РИА Новости, 19.09.2022

Минобороны показало кадры боевой работы экипажей Ка-52 и Ми-28

Минобороны России опубликовало кадры боевой работы экипажей ударных вертолетов Ка-52 и Ми-28 в ходе военной операции на Украине. РИА Новости, 19.09.2022

2022-09-19T10:18

2022-09-19T10:18

2022-09-19T11:56

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

вооруженные силы украины

ка-52 "аллигатор"

ми-28

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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры боевой работы экипажей ударных вертолетов Ка-52 и Ми-28 в ходе военной операции на Украине."Выполнили воздушное прикрытие наземной группировки войск, осуществили поражение легкой бронированной техники и живой силы противника неуправляемыми авиационными ракетами", — рассказал на видео командир Ми-28 Александр.В ходе огневого поражения экипажи вертолетов выполнили пуски неуправляемых авиационных ракет с кабрирования. Это увеличивает радиус поражения и сокращает время полета в зоне обнаружения ПВО противника, отмечается в описании к ролику.Как уточнили в ведомстве, летчики совершают вылеты в составе смешанных боевых пар, что увеличивает ударный потенциал одиночных экипажей двух типов вертолетов."Выполнили 58 боевых вылетов. Работаем исключительно по координатам. Все точно, четко, экипажи все опытные", — рассказал штурман-оператор Ка-52 Максим.При возвращении на площадки базирования инженерно-технический состав готовит авиационную технику к дальнейшей боевой работе.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".

https://radiosputnik.ria.ru/20220913/minoborony-1816383474.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220914/minoborony-1816655101.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры боевой работы экипажей ударных вертолетов Ка-52 и Ми-28 Кадры боевой работы экипажей ударных вертолетов Ка-52 и Ми-28 2022-09-19T10:18 true PT1M45S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, россия, вооруженные силы украины, ка-52 "аллигатор", ми-28