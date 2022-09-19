https://ria.ru/20220919/sokol-1817866484.html
При пожаре на рынке "Сокол" в Донецке погибли три продавца, сообщили СМИ
При пожаре на рынке "Сокол" в Донецке погибли три продавца, сообщили СМИ - РИА Новости, 19.09.2022
При пожаре на рынке "Сокол" в Донецке погибли три продавца, сообщили СМИ
Три продавца погибли на рынке "Сокол" в Кировском районе Донецка, где из-за обстрела произошел пожар, сообщает первый республиканский телеканал. РИА Новости, 19.09.2022
2022-09-19T14:37
2022-09-19T14:37
2022-09-19T14:50
специальная военная операция на украине
донецк (днр)
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в мире
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алексей кулемзин (донецк)
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ДОНЕЦК, 19 сен - РИА Новости. Три продавца погибли на рынке "Сокол" в Кировском районе Донецка, где из-за обстрела произошел пожар, сообщает первый республиканский телеканал.Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что из-за обстрела украинскими войсками Кировского района начался пожар в торговых рядах на рынке "Сокол"."На рынке "Сокол" на Текстильщике в Донецке погибли три продавца", - говорится в сообщении телеканала в Telegram-канале.По данным МЧС ДНР, по прибытии на место установили горение двух контейнеров. Как отмечает ведомство, в 13.13 (совпадает с мск) пожар ликвидировали.
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Специальная военная операция на Украине, Донецк (ДНР), Донецкая Народная Республика, В мире, Происшествия, Алексей Кулемзин (Донецк), Украина, Вооруженные силы Украины
14:37 19.09.2022 (обновлено: 14:50 19.09.2022)
При пожаре на рынке "Сокол" в Донецке погибли три продавца, сообщили СМИ
Первый республиканский канал: при пожаре на рынке "Сокол" в Донецке погибли три продавца