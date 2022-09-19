https://ria.ru/20220919/sokol-1817866484.html

При пожаре на рынке "Сокол" в Донецке погибли три продавца, сообщили СМИ

При пожаре на рынке "Сокол" в Донецке погибли три продавца, сообщили СМИ - РИА Новости, 19.09.2022

При пожаре на рынке "Сокол" в Донецке погибли три продавца, сообщили СМИ

Три продавца погибли на рынке "Сокол" в Кировском районе Донецка, где из-за обстрела произошел пожар, сообщает первый республиканский телеканал. РИА Новости, 19.09.2022

2022-09-19T14:37

2022-09-19T14:37

2022-09-19T14:50

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в мире

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ДОНЕЦК, 19 сен - РИА Новости. Три продавца погибли на рынке "Сокол" в Кировском районе Донецка, где из-за обстрела произошел пожар, сообщает первый республиканский телеканал.Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что из-за обстрела украинскими войсками Кировского района начался пожар в торговых рядах на рынке "Сокол"."На рынке "Сокол" на Текстильщике в Донецке погибли три продавца", - говорится в сообщении телеканала в Telegram-канале.По данным МЧС ДНР, по прибытии на место установили горение двух контейнеров. Как отмечает ведомство, в 13.13 (совпадает с мск) пожар ликвидировали.

https://ria.ru/20220919/dnr-1817823173.html

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