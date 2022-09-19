https://ria.ru/20220919/sokhnut-1817827082.html
Минюст обвинил "Сохнут" в затягивании времени
Минюст обвинил "Сохнут" в затягивании времени - РИА Новости, 19.09.2022
Минюст обвинил "Сохнут" в затягивании времени
Еврейское агентство "Сохнут", жалуясь, что Минюст России не идет ему навстречу с устранением нарушений, лишь затягивает время, заявил в понедельник один из... РИА Новости, 19.09.2022
2022-09-19T12:57
2022-09-19T12:57
2022-09-19T12:57
россия
израиль
яир лапид (министр иностранных дел израиля)
в мире
министерство юстиции рф (минюст россии)
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Еврейское агентство "Сохнут", жалуясь, что Минюст России не идет ему навстречу с устранением нарушений, лишь затягивает время, заявил в понедельник один из представителей федерального органа в Басманном суде Москвы.В суде сейчас рассматривается иск главного управления Минюста по Москве о ликвидации "Сохнут" из-за нарушений закона."Учитывая обращения, которые поступали в главное управление, о том, что [в "Сохнут"] готовы устранить все нарушения, взаимодействовать, записываться на консультации, подробно учитывать наши комментарии и мнения по подготовке документов - однако данных факторов не было. Соответственно, мы расцениваем подачу этих документов как формальность с целью затягивания рассмотрения дела по существу", - сказал представитель Минюста.Один из делегатов "Сохнута" в свою очередь назвал претензии Минюста "скорее формальными": среди прочего, в ЕГРН не включена информация о сокращенном названии организации на английском языке, также там допущена, по его словам, небольшая помарка в указании юридического адреса.Кроме того, вопреки закону о некоммерческих организациях, в уставе "Сохнут" не определен высший орган управления, плюс необходимо зарегистрировать новый устав организации, перечислил представитель.Еще у Минюста возникли вопросы к региональным офисам агентства, в частности в Омске, Новосибирске и Саратове. Еще одна претензия - информационная система, которой пользуется "Сохнут", не имела средств криптографической защиты информации.Делегат ответчика заверил, что, хотя вышеуказанные факторы они не считают существенным нарушением закона, они "в полной мере занимаются устранением всех недостатков". При этом они "не чувствуют", что Минюст идет навстречу агентству.При этом, по его утверждению, со стороны "Сохнута" были сделаны все шаги, чтобы устранить нарушения, однако их исполнение по бюрократическим причинам занимает время. Поэтому ответчики просили отложить заседание до 1 декабря, чтобы привести все дела в порядок.Судья Ольга Липкина выслушала позицию обеих сторон, после чего отложила заседание на месяц, до 19 октября."Сохнут" занимается репатриацией в Израиль, помощью репатриантам, работает с еврейскими общинами, ведет образовательные курсы, детские и молодежные программы.Иск о ликвидации представительства агентства в России был зарегистрирован Басманным судом Москвы в середине июля. До этого Минюст РФ сообщал, что с 30 мая по 27 июня проверял документы "Сохнута", но не стал раскрывать итоги проверки.Израильский премьер Яир Лапид отмечал, что отношения с Россией важны для Израиля, а закрытие офисов "Сохнут" будет серьезным событием и скажется на взаимодействии с Москвой.Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что вопрос с агентством "Сохнут" в РФ лежит в правовой плоскости, в то же время выразив сожаление по поводу неконструктивной, по ее мнению, позиции Израиля в отношении России в последнее время.
https://ria.ru/20220811/sokhnut-1808804405.html
https://ria.ru/20220729/sokhnut-1805849432.html
https://ria.ru/20220725/sokhnut-1804776198.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, израиль, яир лапид (министр иностранных дел израиля), в мире, министерство юстиции рф (минюст россии)
Россия, Израиль, Яир Лапид (министр иностранных дел Израиля), В мире, Министерство юстиции РФ (Минюст России)
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Еврейское агентство "Сохнут", жалуясь, что Минюст России не идет ему навстречу с устранением нарушений, лишь затягивает время, заявил в понедельник один из представителей федерального органа в Басманном суде Москвы.
В суде сейчас рассматривается иск главного управления Минюста по Москве о ликвидации "Сохнут" из-за нарушений закона.
"Учитывая обращения, которые поступали в главное управление, о том, что [в "Сохнут"] готовы устранить все нарушения, взаимодействовать, записываться на консультации, подробно учитывать наши комментарии и мнения по подготовке документов - однако данных факторов не было. Соответственно, мы расцениваем подачу этих документов как формальность с целью затягивания рассмотрения дела по существу", - сказал представитель Минюста.
Один из делегатов "Сохнута" в свою очередь назвал претензии Минюста "скорее формальными": среди прочего, в ЕГРН не включена информация о сокращенном названии организации на английском языке, также там допущена, по его словам, небольшая помарка в указании юридического адреса.
Кроме того, вопреки закону о некоммерческих организациях, в уставе "Сохнут" не определен высший орган управления, плюс необходимо зарегистрировать новый устав организации, перечислил представитель.
Еще у Минюста возникли вопросы к региональным офисам агентства, в частности в Омске, Новосибирске и Саратове. Еще одна претензия - информационная система, которой пользуется "Сохнут", не имела средств криптографической защиты информации.
Делегат ответчика заверил, что, хотя вышеуказанные факторы они не считают существенным нарушением закона, они "в полной мере занимаются устранением всех недостатков". При этом они "не чувствуют", что Минюст идет навстречу агентству.
"Мы неоднократно предлагали Минюсту наладить контакт, чтобы устранить все нарушения, но в судебном заседании и переписке успеха достичь не удалось. Речь идет о том, что, например, о замечаниях мы узнаем только во время судебных заседаний", - пожаловался другой представитель ответчика.
При этом, по его утверждению, со стороны "Сохнута" были сделаны все шаги, чтобы устранить нарушения, однако их исполнение по бюрократическим причинам занимает время. Поэтому ответчики просили отложить заседание до 1 декабря, чтобы привести все дела в порядок.
Судья Ольга Липкина выслушала позицию обеих сторон, после чего отложила заседание на месяц, до 19 октября.
"Сохнут" занимается репатриацией в Израиль
, помощью репатриантам, работает с еврейскими общинами, ведет образовательные курсы, детские и молодежные программы.
Иск о ликвидации представительства агентства в России был зарегистрирован Басманным судом Москвы в середине июля. До этого Минюст РФ сообщал, что с 30 мая по 27 июня проверял документы "Сохнута", но не стал раскрывать итоги проверки.
Израильский премьер Яир Лапид
отмечал, что отношения с Россией важны для Израиля, а закрытие офисов "Сохнут" будет серьезным событием и скажется на взаимодействии с Москвой.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова
заявляла, что вопрос с агентством "Сохнут" в РФ лежит в правовой плоскости, в то же время выразив сожаление по поводу неконструктивной, по ее мнению, позиции Израиля в отношении России в последнее время.