11:56 19.09.2022 (обновлено: 12:55 19.09.2022)
В МИД призвали решать все вопросы по "Сохнуту" в правовой плоскости
Замглавы МИД Богданов: все аспекты деятельности "Сохнута" надо решать в правовой плоскости
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. Все аспекты, связанные с деятельностью организации "Сохнут", должны решаться в правовой плоскости, другие оценки - это спекуляции, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов.
Он утвердительно ответил на вопрос о том, считают ли в Москве спекуляциями заявления о политической подоплеке вокруг процесса. "Да, конечно", - сказал Богданов. "Были же контакты на самом высоком уровне, и было сказано, что это чисто юридический вопрос",- добавил он. Замминистра отметил, что нынешние вопросы по работе "Сохнута" рассматриваются "по линии наших юридических структур, министерств юстиции".
"Сохнут" занимается репатриацией в Израиль, помощью репатриантам, работает с еврейскими общинами, ведет образовательные курсы, детские и молодежные программы.
Иск о ликвидации представительства организации в России был зарегистрирован Басманным судом Москвы в середине июля. Минюст РФ 11 июля сообщал, что с 30 мая по 27 июня проверял документы "Сохнута", но не стал раскрывать итоги проверки. Ранее СМИ писали, что власти России направили еврейскому агентству требование приостановить деятельность в РФ. Сама организация опровергала информацию о прекращении работы в России.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что вопрос с агентством "Сохнут" в РФ лежит в правовой плоскости, по ее словам, Москва сожалеет по поводу неконструктивной позиции Израиля в последние месяцы в отношении России. Израильский премьер Яир Лапид в свою очередь отметил, что отношения с Россией важны для Израиля, закрытие офисов агентства "Сохнут" будет серьезным событием и скажется на взаимодействии с Москвой.