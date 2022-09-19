https://ria.ru/20220919/sokhnut-1817802702.html

В МИД призвали решать все вопросы по "Сохнуту" в правовой плоскости

В МИД призвали решать все вопросы по "Сохнуту" в правовой плоскости - РИА Новости, 19.09.2022

В МИД призвали решать все вопросы по "Сохнуту" в правовой плоскости

Все аспекты, связанные с деятельностью организации "Сохнут", должны решаться в правовой плоскости, другие оценки - это спекуляции, заявил РИА Новости замглавы... РИА Новости, 19.09.2022

2022-09-19T11:56

2022-09-19T11:56

2022-09-19T12:55

михаил богданов

россия

израиль

в мире

образование - общество

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. Все аспекты, связанные с деятельностью организации "Сохнут", должны решаться в правовой плоскости, другие оценки - это спекуляции, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов.Он утвердительно ответил на вопрос о том, считают ли в Москве спекуляциями заявления о политической подоплеке вокруг процесса. "Да, конечно", - сказал Богданов. "Были же контакты на самом высоком уровне, и было сказано, что это чисто юридический вопрос",- добавил он. Замминистра отметил, что нынешние вопросы по работе "Сохнута" рассматриваются "по линии наших юридических структур, министерств юстиции"."Сохнут" занимается репатриацией в Израиль, помощью репатриантам, работает с еврейскими общинами, ведет образовательные курсы, детские и молодежные программы.Иск о ликвидации представительства организации в России был зарегистрирован Басманным судом Москвы в середине июля. Минюст РФ 11 июля сообщал, что с 30 мая по 27 июня проверял документы "Сохнута", но не стал раскрывать итоги проверки. Ранее СМИ писали, что власти России направили еврейскому агентству требование приостановить деятельность в РФ. Сама организация опровергала информацию о прекращении работы в России.Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что вопрос с агентством "Сохнут" в РФ лежит в правовой плоскости, по ее словам, Москва сожалеет по поводу неконструктивной позиции Израиля в последние месяцы в отношении России. Израильский премьер Яир Лапид в свою очередь отметил, что отношения с Россией важны для Израиля, закрытие офисов агентства "Сохнут" будет серьезным событием и скажется на взаимодействии с Москвой.

https://ria.ru/20220902/sokhnut-1813906536.html

https://ria.ru/20220729/sokhnut-1805849432.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

михаил богданов, россия, израиль, в мире, образование - общество, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)