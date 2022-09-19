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В МИД призвали решать все вопросы по "Сохнуту" в правовой плоскости - РИА Новости, 19.09.2022
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В МИД призвали решать все вопросы по "Сохнуту" в правовой плоскости
В МИД призвали решать все вопросы по "Сохнуту" в правовой плоскости - РИА Новости, 19.09.2022
В МИД призвали решать все вопросы по "Сохнуту" в правовой плоскости
Все аспекты, связанные с деятельностью организации "Сохнут", должны решаться в правовой плоскости, другие оценки - это спекуляции, заявил РИА Новости замглавы... РИА Новости, 19.09.2022
2022-09-19T11:56
2022-09-19T12:55
михаил богданов
россия
израиль
в мире
образование - общество
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. Все аспекты, связанные с деятельностью организации "Сохнут", должны решаться в правовой плоскости, другие оценки - это спекуляции, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов.Он утвердительно ответил на вопрос о том, считают ли в Москве спекуляциями заявления о политической подоплеке вокруг процесса. "Да, конечно", - сказал Богданов. "Были же контакты на самом высоком уровне, и было сказано, что это чисто юридический вопрос",- добавил он. Замминистра отметил, что нынешние вопросы по работе "Сохнута" рассматриваются "по линии наших юридических структур, министерств юстиции"."Сохнут" занимается репатриацией в Израиль, помощью репатриантам, работает с еврейскими общинами, ведет образовательные курсы, детские и молодежные программы.Иск о ликвидации представительства организации в России был зарегистрирован Басманным судом Москвы в середине июля. Минюст РФ 11 июля сообщал, что с 30 мая по 27 июня проверял документы "Сохнута", но не стал раскрывать итоги проверки. Ранее СМИ писали, что власти России направили еврейскому агентству требование приостановить деятельность в РФ. Сама организация опровергала информацию о прекращении работы в России.Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что вопрос с агентством "Сохнут" в РФ лежит в правовой плоскости, по ее словам, Москва сожалеет по поводу неконструктивной позиции Израиля в последние месяцы в отношении России. Израильский премьер Яир Лапид в свою очередь отметил, что отношения с Россией важны для Израиля, закрытие офисов агентства "Сохнут" будет серьезным событием и скажется на взаимодействии с Москвой.
https://ria.ru/20220902/sokhnut-1813906536.html
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михаил богданов, россия, израиль, в мире, образование - общество, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Михаил Богданов, Россия, Израиль, В мире, Образование - Общество, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
11:56 19.09.2022 (обновлено: 12:55 19.09.2022)
 
В МИД призвали решать все вопросы по "Сохнуту" в правовой плоскости

Замглавы МИД Богданов: все аспекты деятельности "Сохнута" надо решать в правовой плоскости

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 19.09.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. Все аспекты, связанные с деятельностью организации "Сохнут", должны решаться в правовой плоскости, другие оценки - это спекуляции, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов.
Он утвердительно ответил на вопрос о том, считают ли в Москве спекуляциями заявления о политической подоплеке вокруг процесса. "Да, конечно", - сказал Богданов. "Были же контакты на самом высоком уровне, и было сказано, что это чисто юридический вопрос",- добавил он. Замминистра отметил, что нынешние вопросы по работе "Сохнута" рассматриваются "по линии наших юридических структур, министерств юстиции".
"Сохнут" занимается репатриацией в Израиль, помощью репатриантам, работает с еврейскими общинами, ведет образовательные курсы, детские и молодежные программы.
Иск о ликвидации представительства организации в России был зарегистрирован Басманным судом Москвы в середине июля. Минюст РФ 11 июля сообщал, что с 30 мая по 27 июня проверял документы "Сохнута", но не стал раскрывать итоги проверки. Ранее СМИ писали, что власти России направили еврейскому агентству требование приостановить деятельность в РФ. Сама организация опровергала информацию о прекращении работы в России.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что вопрос с агентством "Сохнут" в РФ лежит в правовой плоскости, по ее словам, Москва сожалеет по поводу неконструктивной позиции Израиля в последние месяцы в отношении России. Израильский премьер Яир Лапид в свою очередь отметил, что отношения с Россией важны для Израиля, закрытие офисов агентства "Сохнут" будет серьезным событием и скажется на взаимодействии с Москвой.

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