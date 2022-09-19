https://ria.ru/20220919/sobaka-1817972042.html
Полиция нашла хозяина собаки, напавшей на девочку в Подмосковье
Полиция нашла хозяина собаки, напавшей на девочку в Подмосковье - РИА Новости, 19.09.2022
Полиция нашла хозяина собаки, напавшей на девочку в Подмосковье
Полиция в Подмосковье нашла мужчину, собака которого покусала 13-летнюю девочку в Подмосковье, сообщила журналистам начальник пресс-службы ГУ МВД по Московской... РИА Новости, 19.09.2022
2022-09-19T19:44
2022-09-19T19:44
2022-09-19T19:44
происшествия
московская область (подмосковье)
россия
полиция
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
татьяна петрова
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Полиция в Подмосковье нашла мужчину, собака которого покусала 13-летнюю девочку в Подмосковье, сообщила журналистам начальник пресс-службы ГУ МВД по Московской области Татьяна Петрова.Подмосковная прокуратура 17 сентября информировала о нападении собаки на 13-летнюю девочку в поселке Дрожжино Ленинского городского округа. Надзорное ведомство начало проверку. Полиция возбудила уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности (часть 1 статьи 118 УК РФ). В подмосковном главке МВД рассказали РИА Новости, что полицейские не нашли на месте происшествия хозяина собаки, напавшей на девочку. Со слов очевидцев, мужчина и его питомец скрылись."В результате оперативных мероприятий сотрудниками полиции был установлен хозяин собаки, он опрошен. Им оказался местный житель 1958 года рождения", - заявила Петрова.Она добавила, что пострадавшей девочке назначена судебно-медицинская экспертиза.
https://ria.ru/20220915/ubiystvo-1816910717.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, московская область (подмосковье), россия, полиция, министерство внутренних дел рф (мвд россии), татьяна петрова
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Россия, Полиция, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Татьяна Петрова
Полиция нашла хозяина собаки, напавшей на девочку в Подмосковье
Полиция нашла мужчину, собака которого покусала тринадцатилетнюю девочку в Подмосковье