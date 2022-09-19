https://ria.ru/20220919/sobaka-1817972042.html

Полиция нашла хозяина собаки, напавшей на девочку в Подмосковье

Полиция нашла хозяина собаки, напавшей на девочку в Подмосковье - РИА Новости, 19.09.2022

Полиция нашла хозяина собаки, напавшей на девочку в Подмосковье

Полиция в Подмосковье нашла мужчину, собака которого покусала 13-летнюю девочку в Подмосковье, сообщила журналистам начальник пресс-службы ГУ МВД по Московской... РИА Новости, 19.09.2022

2022-09-19T19:44

2022-09-19T19:44

2022-09-19T19:44

происшествия

московская область (подмосковье)

россия

полиция

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

татьяна петрова

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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Полиция в Подмосковье нашла мужчину, собака которого покусала 13-летнюю девочку в Подмосковье, сообщила журналистам начальник пресс-службы ГУ МВД по Московской области Татьяна Петрова.Подмосковная прокуратура 17 сентября информировала о нападении собаки на 13-летнюю девочку в поселке Дрожжино Ленинского городского округа. Надзорное ведомство начало проверку. Полиция возбудила уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности (часть 1 статьи 118 УК РФ). В подмосковном главке МВД рассказали РИА Новости, что полицейские не нашли на месте происшествия хозяина собаки, напавшей на девочку. Со слов очевидцев, мужчина и его питомец скрылись."В результате оперативных мероприятий сотрудниками полиции был установлен хозяин собаки, он опрошен. Им оказался местный житель 1958 года рождения", - заявила Петрова.Она добавила, что пострадавшей девочке назначена судебно-медицинская экспертиза.

https://ria.ru/20220915/ubiystvo-1816910717.html

https://ria.ru/20220126/staya-1769532864.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, московская область (подмосковье), россия, полиция, министерство внутренних дел рф (мвд россии), татьяна петрова