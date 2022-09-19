Рейтинг@Mail.ru
Полиция нашла хозяина собаки, напавшей на девочку в Подмосковье - РИА Новости, 19.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220919/sobaka-1817972042.html
Полиция нашла хозяина собаки, напавшей на девочку в Подмосковье
Полиция нашла хозяина собаки, напавшей на девочку в Подмосковье - РИА Новости, 19.09.2022
Полиция нашла хозяина собаки, напавшей на девочку в Подмосковье
Полиция в Подмосковье нашла мужчину, собака которого покусала 13-летнюю девочку в Подмосковье, сообщила журналистам начальник пресс-службы ГУ МВД по Московской... РИА Новости, 19.09.2022
2022-09-19T19:44
2022-09-19T19:44
происшествия
московская область (подмосковье)
россия
полиция
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
татьяна петрова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/02/1757366945_59:743:2379:2048_1920x0_80_0_0_53052dc417b86340e3cf315d97f23a6b.jpg
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Полиция в Подмосковье нашла мужчину, собака которого покусала 13-летнюю девочку в Подмосковье, сообщила журналистам начальник пресс-службы ГУ МВД по Московской области Татьяна Петрова.Подмосковная прокуратура 17 сентября информировала о нападении собаки на 13-летнюю девочку в поселке Дрожжино Ленинского городского округа. Надзорное ведомство начало проверку. Полиция возбудила уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности (часть 1 статьи 118 УК РФ). В подмосковном главке МВД рассказали РИА Новости, что полицейские не нашли на месте происшествия хозяина собаки, напавшей на девочку. Со слов очевидцев, мужчина и его питомец скрылись."В результате оперативных мероприятий сотрудниками полиции был установлен хозяин собаки, он опрошен. Им оказался местный житель 1958 года рождения", - заявила Петрова.Она добавила, что пострадавшей девочке назначена судебно-медицинская экспертиза.
https://ria.ru/20220915/ubiystvo-1816910717.html
https://ria.ru/20220126/staya-1769532864.html
московская область (подмосковье)
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/02/1757366945_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_05accb95a2c38929d65dd60432825f44.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, московская область (подмосковье), россия, полиция, министерство внутренних дел рф (мвд россии), татьяна петрова
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Россия, Полиция, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Татьяна Петрова
19:44 19.09.2022
 
Полиция нашла хозяина собаки, напавшей на девочку в Подмосковье

Полиция нашла мужчину, собака которого покусала тринадцатилетнюю девочку в Подмосковье

© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в медиабанкФорма сотрудника полиции
Форма сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 19.09.2022
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в медиабанк
Форма сотрудника полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Полиция в Подмосковье нашла мужчину, собака которого покусала 13-летнюю девочку в Подмосковье, сообщила журналистам начальник пресс-службы ГУ МВД по Московской области Татьяна Петрова.
Подмосковная прокуратура 17 сентября информировала о нападении собаки на 13-летнюю девочку в поселке Дрожжино Ленинского городского округа. Надзорное ведомство начало проверку. Полиция возбудила уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности (часть 1 статьи 118 УК РФ). В подмосковном главке МВД рассказали РИА Новости, что полицейские не нашли на месте происшествия хозяина собаки, напавшей на девочку. Со слов очевидцев, мужчина и его питомец скрылись.
"В результате оперативных мероприятий сотрудниками полиции был установлен хозяин собаки, он опрошен. Им оказался местный житель 1958 года рождения", - заявила Петрова.
Она добавила, что пострадавшей девочке назначена судебно-медицинская экспертиза.

Читайте также:

 
ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)РоссияПолицияМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Татьяна Петрова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала