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Смертность детей в России снизилась на 12 процентов за последние три года - РИА Новости, 19.09.2022
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Смертность детей в России снизилась на 12 процентов за последние три года
Смертность детей в России снизилась на 12 процентов за последние три года - РИА Новости, 19.09.2022
Смертность детей в России снизилась на 12 процентов за последние три года
Смертность детей в РФ снизилась на 12% за последние три года, но резервы есть, заявила замруководителя аппарата правительства РФ Ольга Кривонос. РИА Новости, 19.09.2022
2022-09-19T11:37
2022-09-19T11:37
здоровье - общество
ольга кривонос
россия
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Смертность детей в РФ снизилась на 12% за последние три года, но резервы есть, заявила замруководителя аппарата правительства РФ Ольга Кривонос.Она отметила, что проект указа о концепции детской безопасности пока не поступал в правительство, но это огромная работа, и в Минпросвещения пока дорабатывают документ."Вообще в целом у нас за последние три года на 12% снизилась смертность детей. Если сравнивать по итогам там 2021 года, это не может нас не радовать, но совершенно справедливо, что внешние причины на сегодняшний день не дают до конца использовать тот резерв, который мы можем... для снижения и далее данных показателей смертности среди детей", - сказала Кривонос на заседании комиссии Генсовета "Единой России" по защите материнства, детства и поддержке семьи по разработке федеральной концепции детской безопасности.По данным Росстата, в январе-декабре 2021 года в России рождаемость составила 1,4 миллиона человек и тем самым снизилась на 2,3% (против 1,43 миллиона в 2020 году). Ранее замминистра здравоохранения РФ Олег Салагай сообщил, что младенческая смертность с 2019 по 2021 год сократилась примерно на 10%.
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здоровье - общество, ольга кривонос, россия
Здоровье - Общество, Ольга Кривонос, Россия
11:37 19.09.2022
 
Смертность детей в России снизилась на 12 процентов за последние три года

Замглавы аппарата правительства Кривонос: смертность детей в России упала на 12 процентов

© РИА Новости / Антон Вергун / Перейти в медиабанкНоворожденный и акушер
Новорожденный и акушер - РИА Новости, 1920, 19.09.2022
© РИА Новости / Антон Вергун
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Новорожденный и акушер. Архивное фото
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Смертность детей в РФ снизилась на 12% за последние три года, но резервы есть, заявила замруководителя аппарата правительства РФ Ольга Кривонос.
Она отметила, что проект указа о концепции детской безопасности пока не поступал в правительство, но это огромная работа, и в Минпросвещения пока дорабатывают документ.
"Вообще в целом у нас за последние три года на 12% снизилась смертность детей. Если сравнивать по итогам там 2021 года, это не может нас не радовать, но совершенно справедливо, что внешние причины на сегодняшний день не дают до конца использовать тот резерв, который мы можем... для снижения и далее данных показателей смертности среди детей", - сказала Кривонос на заседании комиссии Генсовета "Единой России" по защите материнства, детства и поддержке семьи по разработке федеральной концепции детской безопасности.
По данным Росстата, в январе-декабре 2021 года в России рождаемость составила 1,4 миллиона человек и тем самым снизилась на 2,3% (против 1,43 миллиона в 2020 году). Ранее замминистра здравоохранения РФ Олег Салагай сообщил, что младенческая смертность с 2019 по 2021 год сократилась примерно на 10%.
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