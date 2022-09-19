https://ria.ru/20220919/smertnost-1817798070.html
Смертность детей в России снизилась на 12 процентов за последние три года
Смертность детей в России снизилась на 12 процентов за последние три года - РИА Новости, 19.09.2022
Смертность детей в России снизилась на 12 процентов за последние три года
Смертность детей в РФ снизилась на 12% за последние три года, но резервы есть, заявила замруководителя аппарата правительства РФ Ольга Кривонос. РИА Новости, 19.09.2022
2022-09-19T11:37
2022-09-19T11:37
2022-09-19T11:37
здоровье - общество
ольга кривонос
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0b/1801793812_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_afe407daef2b979e011340ea2a49106d.jpg
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Смертность детей в РФ снизилась на 12% за последние три года, но резервы есть, заявила замруководителя аппарата правительства РФ Ольга Кривонос.Она отметила, что проект указа о концепции детской безопасности пока не поступал в правительство, но это огромная работа, и в Минпросвещения пока дорабатывают документ."Вообще в целом у нас за последние три года на 12% снизилась смертность детей. Если сравнивать по итогам там 2021 года, это не может нас не радовать, но совершенно справедливо, что внешние причины на сегодняшний день не дают до конца использовать тот резерв, который мы можем... для снижения и далее данных показателей смертности среди детей", - сказала Кривонос на заседании комиссии Генсовета "Единой России" по защите материнства, детства и поддержке семьи по разработке федеральной концепции детской безопасности.По данным Росстата, в январе-декабре 2021 года в России рождаемость составила 1,4 миллиона человек и тем самым снизилась на 2,3% (против 1,43 миллиона в 2020 году). Ранее замминистра здравоохранения РФ Олег Салагай сообщил, что младенческая смертность с 2019 по 2021 год сократилась примерно на 10%.
https://ria.ru/20220830/deti-1813047269.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0b/1801793812_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e387a4bef9b1021f44fc4f6f33d7e147.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, ольга кривонос, россия
Здоровье - Общество, Ольга Кривонос, Россия
Смертность детей в России снизилась на 12 процентов за последние три года
Замглавы аппарата правительства Кривонос: смертность детей в России упала на 12 процентов