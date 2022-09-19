https://ria.ru/20220919/smertnost-1817798070.html

Смертность детей в России снизилась на 12 процентов за последние три года

Смертность детей в России снизилась на 12 процентов за последние три года - РИА Новости, 19.09.2022

Смертность детей в России снизилась на 12 процентов за последние три года

Смертность детей в РФ снизилась на 12% за последние три года, но резервы есть, заявила замруководителя аппарата правительства РФ Ольга Кривонос. РИА Новости, 19.09.2022

2022-09-19T11:37

2022-09-19T11:37

2022-09-19T11:37

здоровье - общество

ольга кривонос

россия

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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Смертность детей в РФ снизилась на 12% за последние три года, но резервы есть, заявила замруководителя аппарата правительства РФ Ольга Кривонос.Она отметила, что проект указа о концепции детской безопасности пока не поступал в правительство, но это огромная работа, и в Минпросвещения пока дорабатывают документ."Вообще в целом у нас за последние три года на 12% снизилась смертность детей. Если сравнивать по итогам там 2021 года, это не может нас не радовать, но совершенно справедливо, что внешние причины на сегодняшний день не дают до конца использовать тот резерв, который мы можем... для снижения и далее данных показателей смертности среди детей", - сказала Кривонос на заседании комиссии Генсовета "Единой России" по защите материнства, детства и поддержке семьи по разработке федеральной концепции детской безопасности.По данным Росстата, в январе-декабре 2021 года в России рождаемость составила 1,4 миллиона человек и тем самым снизилась на 2,3% (против 1,43 миллиона в 2020 году). Ранее замминистра здравоохранения РФ Олег Салагай сообщил, что младенческая смертность с 2019 по 2021 год сократилась примерно на 10%.

https://ria.ru/20220830/deti-1813047269.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

здоровье - общество, ольга кривонос, россия