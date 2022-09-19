https://ria.ru/20220919/skhron-1817974591.html
В Бердянске обнаружили схрон с оружием
В Бердянске обнаружили схрон с оружием - РИА Новости, 19.09.2022
В Бердянске обнаружили схрон с оружием
В Бердянске задержаны двое местных жителей, проверяется их причастность к диверсионной группе, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией", член... РИА Новости, 19.09.2022
2022-09-19T19:54
2022-09-19T19:54
2022-09-19T20:16
специальная военная операция на украине
бердянск
владимир рогов
запорожская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости. В Бердянске задержаны двое местных жителей, проверяется их причастность к диверсионной группе, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов."Правоохранители задержали двоих местных жителей, проверяется их причастность к совершению преступлений в составе диверсионно-разведывательной группы", - написал Рогов в своем Telegram-канале.По его словам, правоохранители также нашли в одном из гаражных кооперативов города схрон с оружием, в котором также были флаги Украины и амуниция украинских войск.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.
https://ria.ru/20220913/skhron-1816385525.html
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бердянск, владимир рогов, запорожская область, украина
Специальная военная операция на Украине, Бердянск, Владимир Рогов, Запорожская область, Украина
19:54 19.09.2022 (обновлено: 20:16 19.09.2022)
В Бердянске обнаружили схрон с оружием
Член ВГА Рогов: в Бердянске обнаружили схрон с оружием, задержаны двое местных жителей