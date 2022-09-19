https://ria.ru/20220919/skhron-1817974591.html

В Бердянске обнаружили схрон с оружием

В Бердянске обнаружили схрон с оружием - РИА Новости, 19.09.2022

В Бердянске обнаружили схрон с оружием

В Бердянске задержаны двое местных жителей, проверяется их причастность к диверсионной группе, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией", член... РИА Новости, 19.09.2022

2022-09-19T19:54

2022-09-19T19:54

2022-09-19T20:16

специальная военная операция на украине

бердянск

владимир рогов

запорожская область

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости. В Бердянске задержаны двое местных жителей, проверяется их причастность к диверсионной группе, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов."Правоохранители задержали двоих местных жителей, проверяется их причастность к совершению преступлений в составе диверсионно-разведывательной группы", - написал Рогов в своем Telegram-канале.По его словам, правоохранители также нашли в одном из гаражных кооперативов города схрон с оружием, в котором также были флаги Украины и амуниция украинских войск.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.

https://ria.ru/20220913/skhron-1816385525.html

бердянск

запорожская область

украина

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бердянск, владимир рогов, запорожская область, украина