https://ria.ru/20220919/siriya-1817819620.html

Москва готова к контактам с США по Сирии, заявили в МИД

Москва готова к контактам с США по Сирии, заявили в МИД - РИА Новости, 19.09.2022

Москва готова к контактам с США по Сирии, заявили в МИД

Москва готова к контактам с США по Сирии, заявил в понедельник замглавы МИД РФ Михаил Богданов. РИА Новости, 19.09.2022

2022-09-19T12:42

2022-09-19T12:42

2022-09-19T12:42

михаил богданов

москва

сша

сирия

в мире

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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Москва готова к контактам с США по Сирии, заявил в понедельник замглавы МИД РФ Михаил Богданов."По линии военных, наверное, есть какие-то контакты, и мы всегда готовы к таким контактам", - сказал Богданов журналистам.Он напомнил, что США приглашаются в качестве наблюдателей и на встречи астанинского формата."Но они в последнее время воздерживаются", - добавил Богданов.

https://ria.ru/20220918/siriya-1817740721.html

москва

сша

сирия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

михаил богданов, москва, сша, сирия, в мире