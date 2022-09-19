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Москва готова к контактам с США по Сирии, заявили в МИД - РИА Новости, 19.09.2022
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Москва готова к контактам с США по Сирии, заявили в МИД
Москва готова к контактам с США по Сирии, заявили в МИД - РИА Новости, 19.09.2022
Москва готова к контактам с США по Сирии, заявили в МИД
Москва готова к контактам с США по Сирии, заявил в понедельник замглавы МИД РФ Михаил Богданов. РИА Новости, 19.09.2022
2022-09-19T12:42
2022-09-19T12:42
михаил богданов
москва
сша
сирия
в мире
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Москва готова к контактам с США по Сирии, заявил в понедельник замглавы МИД РФ Михаил Богданов."По линии военных, наверное, есть какие-то контакты, и мы всегда готовы к таким контактам", - сказал Богданов журналистам.Он напомнил, что США приглашаются в качестве наблюдателей и на встречи астанинского формата."Но они в последнее время воздерживаются", - добавил Богданов.
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михаил богданов, москва, сша, сирия, в мире
Михаил Богданов, Москва, США, Сирия, В мире
12:42 19.09.2022
 
Москва готова к контактам с США по Сирии, заявили в МИД

Замглавы МИД Богданов заявил, что Москва готова к контактам с США по Сирии

© РИА НовостиЗдание МИД России
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 19.09.2022
© РИА Новости
Здание МИД России. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Москва готова к контактам с США по Сирии, заявил в понедельник замглавы МИД РФ Михаил Богданов.
"По линии военных, наверное, есть какие-то контакты, и мы всегда готовы к таким контактам", - сказал Богданов журналистам.
Он напомнил, что США приглашаются в качестве наблюдателей и на встречи астанинского формата.
"Но они в последнее время воздерживаются", - добавил Богданов.
Солдаты на военной базе США В Сирии - РИА Новости, 1920, 18.09.2022
Вчера, 23:50Война в Сирии
База США в Сирии подверглась мощному обстрелу, сообщил источник
 
Михаил БогдановМоскваСШАСирияВ мире
 
 
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