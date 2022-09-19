https://ria.ru/20220919/siriya-1817819620.html
Москва готова к контактам с США по Сирии, заявили в МИД
Москва готова к контактам с США по Сирии, заявили в МИД - РИА Новости, 19.09.2022
Москва готова к контактам с США по Сирии, заявили в МИД
Москва готова к контактам с США по Сирии, заявил в понедельник замглавы МИД РФ Михаил Богданов. РИА Новости, 19.09.2022
2022-09-19T12:42
2022-09-19T12:42
2022-09-19T12:42
михаил богданов
москва
сша
сирия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0f/1809667414_0:169:1801:1182_1920x0_80_0_0_4b73687cb8accc49f9240fa82e8efe96.jpg
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Москва готова к контактам с США по Сирии, заявил в понедельник замглавы МИД РФ Михаил Богданов."По линии военных, наверное, есть какие-то контакты, и мы всегда готовы к таким контактам", - сказал Богданов журналистам.Он напомнил, что США приглашаются в качестве наблюдателей и на встречи астанинского формата."Но они в последнее время воздерживаются", - добавил Богданов.
https://ria.ru/20220918/siriya-1817740721.html
москва
сша
сирия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0f/1809667414_0:0:1801:1350_1920x0_80_0_0_1c72f8657b7c0299b7ad633819da5370.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
михаил богданов, москва, сша, сирия, в мире
Михаил Богданов, Москва, США, Сирия, В мире
Москва готова к контактам с США по Сирии, заявили в МИД
Замглавы МИД Богданов заявил, что Москва готова к контактам с США по Сирии