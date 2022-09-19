https://ria.ru/20220919/sirius-1817982245.html
Чернышенко рассказал о лабораторном комплексе в "Сириусе"
Чернышенко рассказал о лабораторном комплексе в "Сириусе" - РИА Новости, 19.09.2022
Чернышенко рассказал о лабораторном комплексе в "Сириусе"
Строящийся современный лабораторный комплекс в "Сириусе", а также проект студенческого кампуса усилят научно-образовательную базу России, заявил заместитель... РИА Новости, 19.09.2022
2022-09-19T20:45
2022-09-19T20:45
2022-09-19T20:45
общество
дмитрий чернышенко
елена шмелева
владимир путин
россия
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Строящийся современный лабораторный комплекс в "Сириусе", а также проект студенческого кампуса усилят научно-образовательную базу России, заявил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко."В "Сириусе" создана уникальная территория: площадка для развития талантов молодежи, где формируется мощный инновационный центр страны. Готовящийся к вводу в эксплуатацию современный лабораторный комплекс, а также проект студенческого кампуса усилят российскую научно-образовательную базу", - приводит слова Чернышенко его пресс-служба.Отмечается, что сейчас завершается калибровка пяти наиболее эффективных по оценкам экспертов проектов социально-экономического развития федеральной территории. На этом этапе их необходимо скорректировать, исходя из задач, подставленных президентом по достижению технологического суверенитета и обеспечению экономической безопасности России."Проект студенческого кампуса подразумевает строительство на территории "Сириуса" жилого квартала для студентов на 7 370 мест общей площадью почти 177 тысяч квадратных метров. Это позволит создать единое с "Парком науки и искусства Сириус" коммуникативное и логистическое пространство для проживания, обучения и работы молодых людей", - добавили в пресс-службе.Руководитель фонда "Талант и успех", председатель совета федеральной территории "Сириус" Елена Шмелева отметила, что власти "Сириуса" работают над созданием многопрофильного стационара и клинического центра Университетской клиники, Центра спортивной медицины на базе Академии единоборств, Научного центра трансляционной медицины Университета "Сириус" и Биотехнопарка. Это позволит обеспечить жителей и гостей федеральной территории качественной медицинской помощью. Также в "Сириусе" планируют запустить систему комплексного сопровождения развития способностей каждого ребенка. В будущем она может быть внедрена во все регионы России.Образовательный центр "Сириус" был открыт в 2015 году под эгидой фонда "Талант и успех" на основе олимпийской инфраструктуры по инициативе президента РФ Владимира Путина. Фонд был учрежден 24 декабря 2014 года. Задача фонда состояла в том, чтобы на раннем этапе развития детей определить их выдающиеся способности в области гуманитарных и естественных наук, спорта и искусства. С 2015 года центр проводит программы повышения квалификации для российских педагогов. В 2021 году их прошли более тысячи человек.
https://ria.ru/20220916/sirius-1817271415.html
https://ria.ru/20220914/tekhnologii-1816690601.html
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общество, дмитрий чернышенко, елена шмелева, владимир путин, россия
Общество, Дмитрий Чернышенко, Елена Шмелева, Владимир Путин, Россия
Чернышенко рассказал о лабораторном комплексе в "Сириусе"
Чернышенко: лабораторный комплекс в "Сириусе" усилит научно-образовательную базу России
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Строящийся современный лабораторный комплекс в "Сириусе", а также проект студенческого кампуса усилят научно-образовательную базу России, заявил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.
"В "Сириусе" создана уникальная территория: площадка для развития талантов молодежи, где формируется мощный инновационный центр страны. Готовящийся к вводу в эксплуатацию современный лабораторный комплекс, а также проект студенческого кампуса усилят российскую научно-образовательную базу", - приводит слова Чернышенко его пресс-служба.
Отмечается, что сейчас завершается калибровка пяти наиболее эффективных по оценкам экспертов проектов социально-экономического развития федеральной территории. На этом этапе их необходимо скорректировать, исходя из задач, подставленных президентом по достижению технологического суверенитета и обеспечению экономической безопасности России.
"Проект студенческого кампуса подразумевает строительство на территории "Сириуса" жилого квартала для студентов на 7 370 мест общей площадью почти 177 тысяч квадратных метров. Это позволит создать единое с "Парком науки и искусства Сириус" коммуникативное и логистическое пространство для проживания, обучения и работы молодых людей", - добавили в пресс-службе.
Руководитель фонда "Талант и успех", председатель совета федеральной территории "Сириус" Елена Шмелева
отметила, что власти "Сириуса" работают над созданием многопрофильного стационара и клинического центра Университетской клиники, Центра спортивной медицины на базе Академии единоборств, Научного центра трансляционной медицины Университета "Сириус" и Биотехнопарка. Это позволит обеспечить жителей и гостей федеральной территории качественной медицинской помощью. Также в "Сириусе" планируют запустить систему комплексного сопровождения развития способностей каждого ребенка. В будущем она может быть внедрена во все регионы России.
Образовательный центр "Сириус" был открыт в 2015 году под эгидой фонда "Талант и успех" на основе олимпийской инфраструктуры по инициативе президента РФ Владимира Путина
. Фонд был учрежден 24 декабря 2014 года. Задача фонда состояла в том, чтобы на раннем этапе развития детей определить их выдающиеся способности в области гуманитарных и естественных наук, спорта и искусства. С 2015 года центр проводит программы повышения квалификации для российских педагогов. В 2021 году их прошли более тысячи человек.