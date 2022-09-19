https://ria.ru/20220919/shvetsiya-1817894222.html

Лидеру Умеренной коалиционной партии Швеции поручили создать правительство

Лидеру Умеренной коалиционной партии Швеции поручили создать правительство - РИА Новости, 19.09.2022

Лидеру Умеренной коалиционной партии Швеции поручили создать правительство

Спикер парламента Швеции Андреас Норлен в понедельник поручил лидеру Умеренной коалиционной партии Ульфу Кристерссону сформировать новое правительство, сообщает РИА Новости, 19.09.2022

2022-09-19T15:54

2022-09-19T15:54

2022-09-19T15:54

в мире

швеция

умеренная коалиционная партия

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ЦЮРИХ, 19 сен - РИА Новости. Спикер парламента Швеции Андреас Норлен в понедельник поручил лидеру Умеренной коалиционной партии Ульфу Кристерссону сформировать новое правительство, сообщает портал Nordic News."Спикер парламента поручил Ульфу Кристерссону от Умеренной партии попытаться сформировать новое правительство", - говорится в сообщении.В Швеции 11 сентября состоялись парламентские выборы. По итогам голосования правый блок, в который входит Умеренная коалиционная партия, с минимальным преимуществом – 49,5% голосов против 48,8% – одержал победу над коалицией из правящих партий.Наибольшее число голосов в правом блоке получила националистическая партия "Шведские демократы" (20,5%), Умеренная коалиционная партия набрала 19,1% голосов, Христианско-демократическая партия – 5,3%, "Либералы" – 4,6%. Лучший результат в левом блоке по итогам выборов показала "Социал-демократическая рабочая партия Швеции", набравшая 30,3% голосов, Левая партия и Партия Центра получили по 6,7%, "Зеленые" – 5,1%.Премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон, которая возглавляет "Социал-демократическую рабочую партию Швеции", признала поражение на парламентских выборах и ушла в отставку.

https://ria.ru/20220903/shvetsiya-1814260547.html

https://ria.ru/20220914/andersson-1816856970.html

швеция

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Кирилл Волков

в мире, швеция, умеренная коалиционная партия