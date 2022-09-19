https://ria.ru/20220919/shvetsiya-1817894222.html
Лидеру Умеренной коалиционной партии Швеции поручили создать правительство
Лидеру Умеренной коалиционной партии Швеции поручили создать правительство - РИА Новости, 19.09.2022
Лидеру Умеренной коалиционной партии Швеции поручили создать правительство
Спикер парламента Швеции Андреас Норлен в понедельник поручил лидеру Умеренной коалиционной партии Ульфу Кристерссону сформировать новое правительство, сообщает РИА Новости, 19.09.2022
2022-09-19T15:54
2022-09-19T15:54
2022-09-19T15:54
в мире
швеция
умеренная коалиционная партия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149176/42/1491764228_0:192:2958:1856_1920x0_80_0_0_5157f64a7b754918dae0112124c4be09.jpg
ЦЮРИХ, 19 сен - РИА Новости. Спикер парламента Швеции Андреас Норлен в понедельник поручил лидеру Умеренной коалиционной партии Ульфу Кристерссону сформировать новое правительство, сообщает портал Nordic News."Спикер парламента поручил Ульфу Кристерссону от Умеренной партии попытаться сформировать новое правительство", - говорится в сообщении.В Швеции 11 сентября состоялись парламентские выборы. По итогам голосования правый блок, в который входит Умеренная коалиционная партия, с минимальным преимуществом – 49,5% голосов против 48,8% – одержал победу над коалицией из правящих партий.Наибольшее число голосов в правом блоке получила националистическая партия "Шведские демократы" (20,5%), Умеренная коалиционная партия набрала 19,1% голосов, Христианско-демократическая партия – 5,3%, "Либералы" – 4,6%. Лучший результат в левом блоке по итогам выборов показала "Социал-демократическая рабочая партия Швеции", набравшая 30,3% голосов, Левая партия и Партия Центра получили по 6,7%, "Зеленые" – 5,1%.Премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон, которая возглавляет "Социал-демократическую рабочую партию Швеции", признала поражение на парламентских выборах и ушла в отставку.
https://ria.ru/20220903/shvetsiya-1814260547.html
https://ria.ru/20220914/andersson-1816856970.html
швеция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149176/42/1491764228_114:0:2845:2048_1920x0_80_0_0_68856adbc9813fbca6cb0e3774262803.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, швеция, умеренная коалиционная партия
В мире, Швеция, Умеренная коалиционная партия
Лидеру Умеренной коалиционной партии Швеции поручили создать правительство
Лидер Умеренной коалиционной партии Швеции Кристерссон сформирует новое правительство