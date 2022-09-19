https://ria.ru/20220919/shtraf-1817954553.html

Итальянский регион заплатит миллион евро штрафа за подмену младенцев

Итальянский регион заплатит миллион евро штрафа за подмену младенцев - РИА Новости, 19.09.2022

Итальянский регион заплатит миллион евро штрафа за подмену младенцев

Власти южной итальянской области Апулия по решению суда выплатят в общей сложности миллион евро штрафа из-за ошибки сотрудников роддома, по вине которых две... РИА Новости, 19.09.2022

2022-09-19T18:47

2022-09-19T18:47

2022-09-19T18:50

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РИМ, 19 сен – РИА Новости. Власти южной итальянской области Апулия по решению суда выплатят в общей сложности миллион евро штрафа из-за ошибки сотрудников роддома, по вине которых две местные жительницы выросли в чужих семьях, сообщает газета la Repubblica.Инициатором иска стала 33-летняя жительница города Каноза по имени Антонелла, которая еще в 2012 году случайно увидела в Facebook* неожиданно похожих на себя незнакомых женщин. Подозрения усилились после проведенного годом позже ДНК-теста.Подмена младенцев произошла в июне 1989 года сразу после рождения двух девочек в больнице Канозы. Сотрудники родильного отделения, по всей видимости, не повесили на детей бирки с информацией об их имени и родителях.Новую жизнь Антонеллы нельзя назвать счастливой. Как отмечает la Repubblica, ее семья испытывала проблемы с деньгами, "мать оставила ее детстве, а отец плохо с ней обращался". Антонелла попала сначала в детский дом, а затем в новую приемную семью. Юность другой девушки, Лорены, тоже была отмечена сложными отношения с родителями.Долгий судебный процесс завершился приговором трибунала города Трани, который признал ошибки больницы и областных властей как ее вышестоящей инстанции. В рамках разбирательств, как сообщает издание, сторона ответчиков пыталась использовать версию об освобождении от ответственности в связи с истечением сроков давности, однако суд принял во внимание, что юридически эта печальная история началась с обнаружения фотографий в соцсети, а не в самом роддоме.По решению суда Антонелле возместят около полумиллиона евро. Еще по 215 тысяч получат ее биологические родители. 81 тысяча перейдет к ее брату "в связи с невозможностью полноценно ощутить родственную связь".Судебный процесс по аналогичному иску Лорены продолжается.* Запрещенная в России экстремистская соцсеть

https://ria.ru/20210728/rebenok-1743299951.html

https://ria.ru/20210824/spasenie-1747004118.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, апулия, россия, италия, днк