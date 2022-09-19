Рейтинг@Mail.ru
В Воронежской области в 2023 году построят 12 школ и детсадов - РИА Новости, 19.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Воронежская область
Воронежская область
https://ria.ru/20220919/shkoly-1817932229.html
В Воронежской области в 2023 году построят 12 школ и детсадов
В Воронежской области в 2023 году построят 12 школ и детсадов - РИА Новости, 19.09.2022
В Воронежской области в 2023 году построят 12 школ и детсадов
Двенадцать школ и детских садов планируется построить в 2023 году в Воронежской области, финансирование строительства новых объектов составит 6,1 миллиарда... РИА Новости, 19.09.2022
2022-09-19T17:55
2022-09-19T17:55
воронежская область
воронежская область
образование - общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1e/1569364790_11:0:1490:832_1920x0_80_0_0_ae5f8273c3c8a7333fdc43a9ea24c305.jpg
ВОРОНЕЖ, 19 сен - РИА Новости. Двенадцать школ и детских садов планируется построить в 2023 году в Воронежской области, финансирование строительства новых объектов составит 6,1 миллиарда рублей, сообщает Воронежская областная дума."В следующем году в рамках областной адресной инвестпрограммы предварительно намечено строительство 12 объектов образования - школ и детских садов на сумму более 6,1 миллиарда рублей", - говорится в сообщении.В частности, в Воронеже планируется ввести в эксплуатацию образовательный центр на 2,86 тысячи мест на Московском проспекте, общеобразовательную школу на 1,5 тысячи мест на улице Остужева и общеобразовательную школу на 1,6 тысячи мест по улице Домостроителей. На эти три школы в 2023 году планируется направить более 3,1 миллиарда рублей.Кроме того, в 2023 году предполагается провести капремонт в 88 образовательных учреждениях, 21 из них находятся в областной собственности, 67 – в муниципальной. На эти цели запланировано более 660 миллионов рублей. Девять школ региона в следующем году модернизируют по федеральной программе капремонта."По федеральной программе капремонта школ в 2023 году отобрано девять объектов в Воронежской области: в Борисоглебске, Новоусманском, Павловском, Поворинском, Таловском и Эртильском районах. Кроме того, на 2024-2025 годы представлена заявка на ремонт 14 объектов. Список может быть расширен", – отметил председатель Воронежской областной думы Владимир Нетёсов.
https://ria.ru/20220919/bolnitsy-1817920571.html
воронежская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1e/1569364790_196:0:1305:832_1920x0_80_0_0_44f6fdbb1af85883119d79f9ce750395.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
воронежская область, образование - общество
Воронежская область, Воронежская область, Образование - Общество
17:55 19.09.2022
 

В Воронежской области в 2023 году построят 12 школ и детсадов

© РИА Новости / Ульяна СоловьеваВид на город Воронеж
Вид на город Воронеж - РИА Новости, 1920, 19.09.2022
© РИА Новости / Ульяна Соловьева
Вид на город Воронеж. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 19 сен - РИА Новости. Двенадцать школ и детских садов планируется построить в 2023 году в Воронежской области, финансирование строительства новых объектов составит 6,1 миллиарда рублей, сообщает Воронежская областная дума.
"В следующем году в рамках областной адресной инвестпрограммы предварительно намечено строительство 12 объектов образования - школ и детских садов на сумму более 6,1 миллиарда рублей", - говорится в сообщении.
В частности, в Воронеже планируется ввести в эксплуатацию образовательный центр на 2,86 тысячи мест на Московском проспекте, общеобразовательную школу на 1,5 тысячи мест на улице Остужева и общеобразовательную школу на 1,6 тысячи мест по улице Домостроителей. На эти три школы в 2023 году планируется направить более 3,1 миллиарда рублей.
Кроме того, в 2023 году предполагается провести капремонт в 88 образовательных учреждениях, 21 из них находятся в областной собственности, 67 – в муниципальной. На эти цели запланировано более 660 миллионов рублей. Девять школ региона в следующем году модернизируют по федеральной программе капремонта.
"По федеральной программе капремонта школ в 2023 году отобрано девять объектов в Воронежской области: в Борисоглебске, Новоусманском, Павловском, Поворинском, Таловском и Эртильском районах. Кроме того, на 2024-2025 годы представлена заявка на ремонт 14 объектов. Список может быть расширен", – отметил председатель Воронежской областной думы Владимир Нетёсов.

Читайте также:

 
Воронежская областьВоронежская областьОбразование - Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала