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В Воронежской области в 2023 году построят 12 школ и детсадов
В Воронежской области в 2023 году построят 12 школ и детсадов - РИА Новости, 19.09.2022
В Воронежской области в 2023 году построят 12 школ и детсадов
Двенадцать школ и детских садов планируется построить в 2023 году в Воронежской области, финансирование строительства новых объектов составит 6,1 миллиарда... РИА Новости, 19.09.2022
2022-09-19T17:55
2022-09-19T17:55
2022-09-19T17:55
воронежская область
воронежская область
образование - общество
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ВОРОНЕЖ, 19 сен - РИА Новости. Двенадцать школ и детских садов планируется построить в 2023 году в Воронежской области, финансирование строительства новых объектов составит 6,1 миллиарда рублей, сообщает Воронежская областная дума."В следующем году в рамках областной адресной инвестпрограммы предварительно намечено строительство 12 объектов образования - школ и детских садов на сумму более 6,1 миллиарда рублей", - говорится в сообщении.В частности, в Воронеже планируется ввести в эксплуатацию образовательный центр на 2,86 тысячи мест на Московском проспекте, общеобразовательную школу на 1,5 тысячи мест на улице Остужева и общеобразовательную школу на 1,6 тысячи мест по улице Домостроителей. На эти три школы в 2023 году планируется направить более 3,1 миллиарда рублей.Кроме того, в 2023 году предполагается провести капремонт в 88 образовательных учреждениях, 21 из них находятся в областной собственности, 67 – в муниципальной. На эти цели запланировано более 660 миллионов рублей. Девять школ региона в следующем году модернизируют по федеральной программе капремонта."По федеральной программе капремонта школ в 2023 году отобрано девять объектов в Воронежской области: в Борисоглебске, Новоусманском, Павловском, Поворинском, Таловском и Эртильском районах. Кроме того, на 2024-2025 годы представлена заявка на ремонт 14 объектов. Список может быть расширен", – отметил председатель Воронежской областной думы Владимир Нетёсов.
https://ria.ru/20220919/bolnitsy-1817920571.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
воронежская область, образование - общество
Воронежская область, Воронежская область, Образование - Общество
ВОРОНЕЖ, 19 сен - РИА Новости. Двенадцать школ и детских садов планируется построить в 2023 году в Воронежской области, финансирование строительства новых объектов составит 6,1 миллиарда рублей, сообщает Воронежская областная дума.
"В следующем году в рамках областной адресной инвестпрограммы предварительно намечено строительство 12 объектов образования - школ и детских садов на сумму более 6,1 миллиарда рублей", - говорится в сообщении.
В частности, в Воронеже
планируется ввести в эксплуатацию образовательный центр на 2,86 тысячи мест на Московском проспекте, общеобразовательную школу на 1,5 тысячи мест на улице Остужева и общеобразовательную школу на 1,6 тысячи мест по улице Домостроителей. На эти три школы в 2023 году планируется направить более 3,1 миллиарда рублей.
Кроме того, в 2023 году предполагается провести капремонт в 88 образовательных учреждениях, 21 из них находятся в областной собственности, 67 – в муниципальной. На эти цели запланировано более 660 миллионов рублей. Девять школ региона в следующем году модернизируют по федеральной программе капремонта.
"По федеральной программе капремонта школ в 2023 году отобрано девять объектов в Воронежской области: в Борисоглебске
, Новоусманском, Павловском, Поворинском, Таловском и Эртильском районах
. Кроме того, на 2024-2025 годы представлена заявка на ремонт 14 объектов. Список может быть расширен", – отметил председатель Воронежской областной думы Владимир Нетёсов
.