https://ria.ru/20220919/shkoly-1817932229.html

В Воронежской области в 2023 году построят 12 школ и детсадов

В Воронежской области в 2023 году построят 12 школ и детсадов - РИА Новости, 19.09.2022

В Воронежской области в 2023 году построят 12 школ и детсадов

Двенадцать школ и детских садов планируется построить в 2023 году в Воронежской области, финансирование строительства новых объектов составит 6,1 миллиарда... РИА Новости, 19.09.2022

2022-09-19T17:55

2022-09-19T17:55

2022-09-19T17:55

воронежская область

воронежская область

образование - общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1e/1569364790_11:0:1490:832_1920x0_80_0_0_ae5f8273c3c8a7333fdc43a9ea24c305.jpg

ВОРОНЕЖ, 19 сен - РИА Новости. Двенадцать школ и детских садов планируется построить в 2023 году в Воронежской области, финансирование строительства новых объектов составит 6,1 миллиарда рублей, сообщает Воронежская областная дума."В следующем году в рамках областной адресной инвестпрограммы предварительно намечено строительство 12 объектов образования - школ и детских садов на сумму более 6,1 миллиарда рублей", - говорится в сообщении.В частности, в Воронеже планируется ввести в эксплуатацию образовательный центр на 2,86 тысячи мест на Московском проспекте, общеобразовательную школу на 1,5 тысячи мест на улице Остужева и общеобразовательную школу на 1,6 тысячи мест по улице Домостроителей. На эти три школы в 2023 году планируется направить более 3,1 миллиарда рублей.Кроме того, в 2023 году предполагается провести капремонт в 88 образовательных учреждениях, 21 из них находятся в областной собственности, 67 – в муниципальной. На эти цели запланировано более 660 миллионов рублей. Девять школ региона в следующем году модернизируют по федеральной программе капремонта."По федеральной программе капремонта школ в 2023 году отобрано девять объектов в Воронежской области: в Борисоглебске, Новоусманском, Павловском, Поворинском, Таловском и Эртильском районах. Кроме того, на 2024-2025 годы представлена заявка на ремонт 14 объектов. Список может быть расширен", – отметил председатель Воронежской областной думы Владимир Нетёсов.

https://ria.ru/20220919/bolnitsy-1817920571.html

воронежская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

воронежская область, образование - общество