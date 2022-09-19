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Интернет-сеть Илона Маска стала доступна на всех континентах Земли
Интернет-сеть Илона Маска стала доступна на всех континентах Земли - РИА Новости, 19.09.2022
Интернет-сеть Илона Маска стала доступна на всех континентах Земли
Спутниковая интернет-сеть Starlink американской космической компании SpaceX теперь доступна на всех континентах Земли, заявил Илон Маск на своей странице в... РИА Новости, 19.09.2022
2022-09-19T08:45
2022-09-19T08:45
2022-09-19T08:45
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Спутниковая интернет-сеть Starlink американской космической компании SpaceX теперь доступна на всех континентах Земли, заявил Илон Маск на своей странице в Twitter."Starlink теперь работает на всех континентах, включая Антарктиду", - говорится в заявлении.Ранее сообщалось, что американская космическая компания SpaceX миллиардера Илона Маска вывела на орбиту 54 спутника Starlink.Starlink - спутниковая сеть следующего поколения, предназначенная для предоставления широкополосного доступа в интернет в любой точке планеты. Компания SpaceX начала реализацию проекта в феврале 2018 года. Первоначально планировалось, что созвездие спутников Starlink будет состоять из 12 тысяч аппаратов, в 2019 году компания подала заявку на запуск еще 30 тысяч спутников.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
космос - риа наука, илон маск, земля, spacex
Космос - РИА Наука, Илон Маск, Земля, SpaceX
Интернет-сеть Илона Маска стала доступна на всех континентах Земли
Спутниковая интернет-сеть Илона Маска Starlink стала доступна на всех континентах Земли
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости.
Спутниковая интернет-сеть Starlink американской космической компании SpaceX теперь доступна на всех континентах Земли, заявил Илон Маск на своей странице в Twitter
.
"Starlink теперь работает на всех континентах, включая Антарктиду", - говорится в заявлении.
Ранее сообщалось, что американская космическая компания SpaceX миллиардера Илона Маска вывела на орбиту 54 спутника Starlink.
Starlink - спутниковая сеть следующего поколения, предназначенная для предоставления широкополосного доступа в интернет в любой точке планеты. Компания SpaceX начала реализацию проекта в феврале 2018 года. Первоначально планировалось, что созвездие спутников Starlink будет состоять из 12 тысяч аппаратов, в 2019 году компания подала заявку на запуск еще 30 тысяч спутников.