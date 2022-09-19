https://ria.ru/20220919/set-1817759752.html

Интернет-сеть Илона Маска стала доступна на всех континентах Земли

Интернет-сеть Илона Маска стала доступна на всех континентах Земли - РИА Новости, 19.09.2022

Интернет-сеть Илона Маска стала доступна на всех континентах Земли

Спутниковая интернет-сеть Starlink американской космической компании SpaceX теперь доступна на всех континентах Земли, заявил Илон Маск на своей странице в... РИА Новости, 19.09.2022

2022-09-19T08:45

2022-09-19T08:45

2022-09-19T08:45

космос - риа наука

илон маск

земля

spacex

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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Спутниковая интернет-сеть Starlink американской космической компании SpaceX теперь доступна на всех континентах Земли, заявил Илон Маск на своей странице в Twitter."Starlink теперь работает на всех континентах, включая Антарктиду", - говорится в заявлении.Ранее сообщалось, что американская космическая компания SpaceX миллиардера Илона Маска вывела на орбиту 54 спутника Starlink.Starlink - спутниковая сеть следующего поколения, предназначенная для предоставления широкополосного доступа в интернет в любой точке планеты. Компания SpaceX начала реализацию проекта в феврале 2018 года. Первоначально планировалось, что созвездие спутников Starlink будет состоять из 12 тысяч аппаратов, в 2019 году компания подала заявку на запуск еще 30 тысяч спутников.

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земля

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

космос - риа наука, илон маск, земля, spacex