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Интернет-сеть Илона Маска стала доступна на всех континентах Земли - РИА Новости, 19.09.2022
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Интернет-сеть Илона Маска стала доступна на всех континентах Земли
Интернет-сеть Илона Маска стала доступна на всех континентах Земли - РИА Новости, 19.09.2022
Интернет-сеть Илона Маска стала доступна на всех континентах Земли
Спутниковая интернет-сеть Starlink американской космической компании SpaceX теперь доступна на всех континентах Земли, заявил Илон Маск на своей странице в... РИА Новости, 19.09.2022
2022-09-19T08:45
2022-09-19T08:45
космос - риа наука
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Спутниковая интернет-сеть Starlink американской космической компании SpaceX теперь доступна на всех континентах Земли, заявил Илон Маск на своей странице в Twitter."Starlink теперь работает на всех континентах, включая Антарктиду", - говорится в заявлении.Ранее сообщалось, что американская космическая компания SpaceX миллиардера Илона Маска вывела на орбиту 54 спутника Starlink.Starlink - спутниковая сеть следующего поколения, предназначенная для предоставления широкополосного доступа в интернет в любой точке планеты. Компания SpaceX начала реализацию проекта в феврале 2018 года. Первоначально планировалось, что созвездие спутников Starlink будет состоять из 12 тысяч аппаратов, в 2019 году компания подала заявку на запуск еще 30 тысяч спутников.
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космос - риа наука, илон маск, земля, spacex
Космос - РИА Наука, Илон Маск, Земля, SpaceX
08:45 19.09.2022
 
Интернет-сеть Илона Маска стала доступна на всех континентах Земли

Спутниковая интернет-сеть Илона Маска Starlink стала доступна на всех континентах Земли

© AP Photo / Susan WalshИнженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск
Инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск - РИА Новости, 1920, 19.09.2022
© AP Photo / Susan Walsh
Инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Спутниковая интернет-сеть Starlink американской космической компании SpaceX теперь доступна на всех континентах Земли, заявил Илон Маск на своей странице в Twitter.
"Starlink теперь работает на всех континентах, включая Антарктиду", - говорится в заявлении.
Ранее сообщалось, что американская космическая компания SpaceX миллиардера Илона Маска вывела на орбиту 54 спутника Starlink.
Starlink - спутниковая сеть следующего поколения, предназначенная для предоставления широкополосного доступа в интернет в любой точке планеты. Компания SpaceX начала реализацию проекта в феврале 2018 года. Первоначально планировалось, что созвездие спутников Starlink будет состоять из 12 тысяч аппаратов, в 2019 году компания подала заявку на запуск еще 30 тысяч спутников.

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