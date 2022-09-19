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Блинкен назвал сохранение продуктовой сделки жизненно важным - РИА Новости, 19.09.2022
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Блинкен назвал сохранение продуктовой сделки жизненно важным
Блинкен назвал сохранение продуктовой сделки жизненно важным - РИА Новости, 19.09.2022
Блинкен назвал сохранение продуктовой сделки жизненно важным
Госсекретарь Энтони Блинкен назвал "жизненно важным" сохранение продуктовой сделки, которая позволяет экспорт сельскохозяйственной продукции из черноморских... РИА Новости, 19.09.2022
2022-09-19T19:53
2022-09-19T19:53
в мире
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энтони блинкен
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продовольствие
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ВАШИНГТОН, 19 сен – РИА Новости. Госсекретарь Энтони Блинкен назвал "жизненно важным" сохранение продуктовой сделки, которая позволяет экспорт сельскохозяйственной продукции из черноморских портов.В Стамбуле 22 июля были подписаны два взаимосвязанных документа по решению проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. Документы представляют собой единый пакет. Первый - меморандум - предполагает обязательства ООН снять различные ограничения на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Второй определяет алгоритм вывоза украинской сельхозпродукции из черноморских портов, подконтрольных Украине."Жизненно важно, чтобы мы сохранили это соглашение, чтобы суда продолжали идти даже в то время, как мы, конечно, работаем над прекращением российской агрессии", - сказал Блинкен на встрече с главой Президентского руководящего совета Йемена Рашадом аль-Алими.По его словам, сделка позволила улучшить продовольственную ситуацию в мире. Блинкен отметил, что одно из судов, вышедшее из порта Одессы, направляется в Йемен.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, отмечал Путин, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. Конечная цель специальной военной операции, по словам президента РФ, - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.
https://ria.ru/20220916/zerno-1817417017.html
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в мире, россия, энтони блинкен, украина, оон, турция, стамбул, продовольствие, черное море
В мире, Россия, Энтони Блинкен, Украина, ООН, Турция, Стамбул, Продовольствие, Черное море
19:53 19.09.2022
 
Блинкен назвал сохранение продуктовой сделки жизненно важным

Госсекретарь США Блинкен назвал сохранение продуктовой сделки жизненно важным

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в медиабанкГосударственный секретарь США Энтони Блинкен
Государственный секретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 19.09.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Государственный секретарь США Энтони Блинкен. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 19 сен – РИА Новости. Госсекретарь Энтони Блинкен назвал "жизненно важным" сохранение продуктовой сделки, которая позволяет экспорт сельскохозяйственной продукции из черноморских портов.
В Стамбуле 22 июля были подписаны два взаимосвязанных документа по решению проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. Документы представляют собой единый пакет. Первый - меморандум - предполагает обязательства ООН снять различные ограничения на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Второй определяет алгоритм вывоза украинской сельхозпродукции из черноморских портов, подконтрольных Украине.
Машина выгружает зерно - РИА Новости, 1920, 16.09.2022
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Американцы вывозят с Украины свое зерно, заявил Путин
"Жизненно важно, чтобы мы сохранили это соглашение, чтобы суда продолжали идти даже в то время, как мы, конечно, работаем над прекращением российской агрессии", - сказал Блинкен на встрече с главой Президентского руководящего совета Йемена Рашадом аль-Алими.
По его словам, сделка позволила улучшить продовольственную ситуацию в мире. Блинкен отметил, что одно из судов, вышедшее из порта Одессы, направляется в Йемен.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, отмечал Путин, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. Конечная цель специальной военной операции, по словам президента РФ, - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреш во время совместной с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым пресс-конференции по итогам встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 17.09.2022
17 сентября, 10:07
Гутерреш: европейские порты дали сигналы по пропуску российских удобрений
 
В миреРоссияЭнтони БлинкенУкраинаООНТурцияСтамбулПродовольствиеЧерное море
 
 
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