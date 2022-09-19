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В Хакасии обнаружили уникальный средневековый щит кочевника - РИА Новости, 19.09.2022
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В Хакасии обнаружили уникальный средневековый щит кочевника
В Хакасии обнаружили уникальный средневековый щит кочевника - РИА Новости, 19.09.2022
В Хакасии обнаружили уникальный средневековый щит кочевника
В Хакасии обнаружен уникальный средневековый щит кочевника, сообщается на сайте Хакасского государственного университета. РИА Новости, 19.09.2022
2022-09-19T08:36
2022-09-19T11:01
усть-абаканский район
республика хакасия
археология
социальный навигатор
что не найдешь в учебнике
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КРАСНОЯРСК, 19 сен - РИА Новости. В Хакасии обнаружен уникальный средневековый щит кочевника, сообщается на сайте Хакасского государственного университета.В университете уточнили, что боевые щиты на современном этапе археологических изысканий встречаются крайне редко, как из-за использования недолговечных органических материалов при их изготовлении, так и отсутствия в погребальной традиции помещения щита вместе с умершим воином. Хакасский щит представляет большой интерес для изучения жизни, культуры кочевников."Стало известно, какие боевые щиты использовали кочевники хакасских степей в средние века. Этому способствовала недавняя находка, сделанная в Усть-Абаканском районе, где местные жители обнаружили щит на борту степного оврага", - говорится в сообщении.Предварительно щит относят к XII-XVI векам. Оригинал щита сейчас находится на реставрации, а его копия экспонируется в музее истории, археологии и этнографии Хакасского госуниверситета.
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усть-абаканский район
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усть-абаканский район, республика хакасия, археология, социальный навигатор, что не найдешь в учебнике
Усть-Абаканский район, Республика Хакасия, Археология, Социальный навигатор, Что не найдешь в учебнике
08:36 19.09.2022 (обновлено: 11:01 19.09.2022)
 
В Хакасии обнаружили уникальный средневековый щит кочевника

В Хакасии археологи обнаружили уникальный средневековый щит степного кочевника

© Фото : Хакасский государственный университет им. Н. Ф. КатановаБоевой щит кочевника средних веков, найденный в Хакасии
Боевой щит кочевника средних веков, найденный в Хакасии - РИА Новости, 1920, 19.09.2022
© Фото : Хакасский государственный университет им. Н. Ф. Катанова
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КРАСНОЯРСК, 19 сен - РИА Новости. В Хакасии обнаружен уникальный средневековый щит кочевника, сообщается на сайте Хакасского государственного университета.
В университете уточнили, что боевые щиты на современном этапе археологических изысканий встречаются крайне редко, как из-за использования недолговечных органических материалов при их изготовлении, так и отсутствия в погребальной традиции помещения щита вместе с умершим воином. Хакасский щит представляет большой интерес для изучения жизни, культуры кочевников.
"Стало известно, какие боевые щиты использовали кочевники хакасских степей в средние века. Этому способствовала недавняя находка, сделанная в Усть-Абаканском районе, где местные жители обнаружили щит на борту степного оврага", - говорится в сообщении.
Предварительно щит относят к XII-XVI векам. Оригинал щита сейчас находится на реставрации, а его копия экспонируется в музее истории, археологии и этнографии Хакасского госуниверситета.

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