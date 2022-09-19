https://ria.ru/20220919/schit-1817758918.html

В Хакасии обнаружили уникальный средневековый щит кочевника

В Хакасии обнаружили уникальный средневековый щит кочевника - РИА Новости, 19.09.2022

В Хакасии обнаружили уникальный средневековый щит кочевника

В Хакасии обнаружен уникальный средневековый щит кочевника, сообщается на сайте Хакасского государственного университета. РИА Новости, 19.09.2022

2022-09-19T08:36

2022-09-19T08:36

2022-09-19T11:01

усть-абаканский район

республика хакасия

археология

социальный навигатор

что не найдешь в учебнике

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КРАСНОЯРСК, 19 сен - РИА Новости. В Хакасии обнаружен уникальный средневековый щит кочевника, сообщается на сайте Хакасского государственного университета.В университете уточнили, что боевые щиты на современном этапе археологических изысканий встречаются крайне редко, как из-за использования недолговечных органических материалов при их изготовлении, так и отсутствия в погребальной традиции помещения щита вместе с умершим воином. Хакасский щит представляет большой интерес для изучения жизни, культуры кочевников."Стало известно, какие боевые щиты использовали кочевники хакасских степей в средние века. Этому способствовала недавняя находка, сделанная в Усть-Абаканском районе, где местные жители обнаружили щит на борту степного оврага", - говорится в сообщении.Предварительно щит относят к XII-XVI векам. Оригинал щита сейчас находится на реставрации, а его копия экспонируется в музее истории, археологии и этнографии Хакасского госуниверситета.

https://ria.ru/20220918/nakhodki-1816768640.html

усть-абаканский район

республика хакасия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

усть-абаканский район, республика хакасия, археология, социальный навигатор, что не найдешь в учебнике