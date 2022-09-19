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Сальдо вернулся к руководству Херсонской областью - РИА Новости, 19.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
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Сальдо вернулся к руководству Херсонской областью
Сальдо вернулся к руководству Херсонской областью - РИА Новости, 19.09.2022
Сальдо вернулся к руководству Херсонской областью
Владимир Сальдо вернулся к руководству Херсонской областью, сообщает в понедельник пресс-служба администрации региона. РИА Новости, 19.09.2022
2022-09-19T14:51
2022-09-19T15:05
специальная военная операция на украине
владимир сальдо
херсонская область
политика
россия
украина
ситуация в днр и лнр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости. Владимир Сальдо вернулся к руководству Херсонской областью, сообщает в понедельник пресс-служба администрации региона."С 19 сентября 2022 года Владимир Сальдо находится на своём рабочем месте и вернулся к исполнению обязанностей главы администрации Херсонской области", - говорится в сообщении.Сальдо был срочно госпитализирован в начале августа в связи с резким ухудшением здоровья. Он был перевезен в Крым, а затем в Москву, где проходил лечение в НИИ Склифосовского. В СК РФ позднее заявили, что следователи зафиксируют сведения об отравлении Сальдо боевыми отравляющими веществами. 12 сентября он впервые после вынужденного перерыва обратился к жителям области, его видеообращение опубликовано в Telegram-канале администрации..
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владимир сальдо, херсонская область , политика, россия, украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Владимир Сальдо, Херсонская область , Политика, Россия, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
14:51 19.09.2022 (обновлено: 15:05 19.09.2022)
 
Сальдо вернулся к руководству Херсонской областью

Сальдо вернулся к руководству Херсонской областью после лечения в Москве

© Фото : @saldo_team / TelegramГлава гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо
Глава гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо - РИА Новости, 1920, 19.09.2022
© Фото : @saldo_team / Telegram
Глава гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости. Владимир Сальдо вернулся к руководству Херсонской областью, сообщает в понедельник пресс-служба администрации региона.
"С 19 сентября 2022 года Владимир Сальдо находится на своём рабочем месте и вернулся к исполнению обязанностей главы администрации Херсонской области", - говорится в сообщении.
Сальдо был срочно госпитализирован в начале августа в связи с резким ухудшением здоровья. Он был перевезен в Крым, а затем в Москву, где проходил лечение в НИИ Склифосовского. В СК РФ позднее заявили, что следователи зафиксируют сведения об отравлении Сальдо боевыми отравляющими веществами. 12 сентября он впервые после вынужденного перерыва обратился к жителям области, его видеообращение опубликовано в Telegram-канале администрации..
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Специальная военная операция на УкраинеВладимир СальдоХерсонская областьПолитикаРоссияУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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