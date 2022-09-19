https://ria.ru/20220919/saldo-1817870908.html

Сальдо вернулся к руководству Херсонской областью

Сальдо вернулся к руководству Херсонской областью - РИА Новости, 19.09.2022

Сальдо вернулся к руководству Херсонской областью

Владимир Сальдо вернулся к руководству Херсонской областью, сообщает в понедельник пресс-служба администрации региона. РИА Новости, 19.09.2022

2022-09-19T14:51

2022-09-19T14:51

2022-09-19T15:05

специальная военная операция на украине

владимир сальдо

херсонская область

политика

россия

украина

ситуация в днр и лнр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости. Владимир Сальдо вернулся к руководству Херсонской областью, сообщает в понедельник пресс-служба администрации региона."С 19 сентября 2022 года Владимир Сальдо находится на своём рабочем месте и вернулся к исполнению обязанностей главы администрации Херсонской области", - говорится в сообщении.Сальдо был срочно госпитализирован в начале августа в связи с резким ухудшением здоровья. Он был перевезен в Крым, а затем в Москву, где проходил лечение в НИИ Склифосовского. В СК РФ позднее заявили, что следователи зафиксируют сведения об отравлении Сальдо боевыми отравляющими веществами. 12 сентября он впервые после вынужденного перерыва обратился к жителям области, его видеообращение опубликовано в Telegram-канале администрации..

https://ria.ru/20220919/pokushenie-1817747069.html

херсонская область

россия

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

владимир сальдо, херсонская область , политика, россия, украина, ситуация в днр и лнр