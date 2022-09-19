https://ria.ru/20220919/rusofobiya-1817763410.html
Ситуация с русофобией в Германии стала спокойнее, считает посол России
Ситуация с русофобией в Германии стала спокойнее, считает посол России - РИА Новости, 19.09.2022
Ситуация с русофобией в Германии стала спокойнее, считает посол России
Ситуация с русофобией в Германии стала спокойнее, но полностью она не изжита, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Берлине Сергей Нечаев. РИА Новости, 19.09.2022
2022-09-19T09:06
2022-09-19T09:06
2022-09-19T10:57
политика
сергей нечаев (дипломат)
германия
россия
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БЕРЛИН, 19 сен - РИА Новости. Ситуация с русофобией в Германии стала спокойнее, но полностью она не изжита, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Берлине Сергей Нечаев."Ситуация стала спокойнее по сравнению с первыми неделями и месяцами после начала СВО, когда мы в ежедневном режиме получали множество жалоб русскоязычных граждан, среди которых были просто крики о помощи. Оперативное создание посольством и генконсульствами "горячих линий" и настойчивая публичная тематизация этой проблемы, что далеко не всем здесь понравилось, сыграли свою роль", - сказал дипломат.По его словам, на дискриминацию и угрозы в адрес русскоязычных граждан вынуждены обращать внимание политики и правоохранительные органы, которые поняли опасность этой тенденции."Тем не менее, полностью подобные факты не изжиты. За этим продолжаем следить не только мы, но и некоторые германские общественные организации", - добавил собеседник агентства.Читайте полный текст интервью >>>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, сергей нечаев (дипломат), германия, россия
Политика, Сергей Нечаев (дипломат), Германия, Россия
09:06 19.09.2022 (обновлено: 10:57 19.09.2022)
Ситуация с русофобией в Германии стала спокойнее, считает посол России
Посол Нечаев: ситуация с русофобией в Германии стала спокойнее, но полностью она не изжита
БЕРЛИН, 19 сен - РИА Новости. Ситуация с русофобией в Германии стала спокойнее, но полностью она не изжита, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Берлине Сергей Нечаев.
"Ситуация стала спокойнее по сравнению с первыми неделями и месяцами после начала СВО, когда мы в ежедневном режиме получали множество жалоб русскоязычных граждан, среди которых были просто крики о помощи. Оперативное создание посольством и генконсульствами "горячих линий" и настойчивая публичная тематизация этой проблемы, что далеко не всем здесь понравилось, сыграли свою роль", - сказал дипломат.
По его словам, на дискриминацию и угрозы в адрес русскоязычных граждан вынуждены обращать внимание политики и правоохранительные органы, которые поняли опасность этой тенденции.
"Тем не менее, полностью подобные факты не изжиты. За этим продолжаем следить не только мы, но и некоторые германские общественные организации", - добавил собеседник агентства.