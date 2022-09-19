https://ria.ru/20220919/rusofobiya-1817763410.html

Ситуация с русофобией в Германии стала спокойнее, считает посол России

Ситуация с русофобией в Германии стала спокойнее, считает посол России - РИА Новости, 19.09.2022

Ситуация с русофобией в Германии стала спокойнее, считает посол России

Ситуация с русофобией в Германии стала спокойнее, но полностью она не изжита, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Берлине Сергей Нечаев. РИА Новости, 19.09.2022

2022-09-19T09:06

2022-09-19T09:06

2022-09-19T10:57

политика

сергей нечаев (дипломат)

германия

россия

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БЕРЛИН, 19 сен - РИА Новости. Ситуация с русофобией в Германии стала спокойнее, но полностью она не изжита, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Берлине Сергей Нечаев."Ситуация стала спокойнее по сравнению с первыми неделями и месяцами после начала СВО, когда мы в ежедневном режиме получали множество жалоб русскоязычных граждан, среди которых были просто крики о помощи. Оперативное создание посольством и генконсульствами "горячих линий" и настойчивая публичная тематизация этой проблемы, что далеко не всем здесь понравилось, сыграли свою роль", - сказал дипломат.По его словам, на дискриминацию и угрозы в адрес русскоязычных граждан вынуждены обращать внимание политики и правоохранительные органы, которые поняли опасность этой тенденции."Тем не менее, полностью подобные факты не изжиты. За этим продолжаем следить не только мы, но и некоторые германские общественные организации", - добавил собеседник агентства.Читайте полный текст интервью >>>

https://ria.ru/20220919/evropa-1817676012.html

германия

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

политика, сергей нечаев (дипломат), германия, россия