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Легойда: приходы РПЦ в Европе сохраняют мир, несмотря на моральное давление - РИА Новости, 19.09.2022
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Религия
https://ria.ru/20220919/rpts-1817821057.html
Легойда: приходы РПЦ в Европе сохраняют мир, несмотря на моральное давление
Легойда: приходы РПЦ в Европе сохраняют мир, несмотря на моральное давление - РИА Новости, 19.09.2022
Легойда: приходы РПЦ в Европе сохраняют мир, несмотря на моральное давление
Приходы Русской православной церкви в Европе сталкиваются с колоссальным моральным давлением, однако они справляются с ним, мир в приходах удается сохранять,... РИА Новости, 19.09.2022
2022-09-19T12:45
2022-09-19T13:00
религия
владимир легойда
европа
италия
россия
русская православная церковь
московский патриархат
мгимо
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МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. Приходы Русской православной церкви в Европе сталкиваются с колоссальным моральным давлением, однако они справляются с ним, мир в приходах удается сохранять, заявил председатель отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда."Ситуация непростая, но, насколько я владею информацией сегодня, удается пока сохранить, несмотря на все сложности, мир на приходах там, где это теоретически может представлять проблему. Конечно, это непросто, в том числе в силу того, что мы понимаем, что из себя представляют сегодня европейские медиа… В этом смысле, конечно, непросто – это колоссальное моральное давление на приходы РПЦ, но пока справляются", - сказал Легойда в эфире телеканала "Россия 24".Он отметил, что глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Антоний (Севрюк) – человек профессиональный и хорошо знающий эту сферу, так как он сам провел несколько лет в Италии, служил там и "прекрасно все это чувствует, знает и понимает"."Я общаюсь с коллегами, в том числе и с нашими выпускниками МГИМО. Они говорят, что только в книжках читали о такой безальтернативности позиции – нельзя высказать ничего такого, чтобы усомниться в том рупоре пропаганды, который отождествляет Россию с адом", – заключил Легойда.
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владимир легойда, европа, италия, россия, русская православная церковь, московский патриархат, мгимо, религия
Религия, Владимир Легойда, Европа, Италия, Россия, Русская православная церковь, Московский Патриархат, МГИМО, Религия
12:45 19.09.2022 (обновлено: 13:00 19.09.2022)
 

Легойда: приходы РПЦ в Европе сохраняют мир, несмотря на моральное давление

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в медиабанкГлава синодального отдела Русской Православной Церкви по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда
Глава синодального отдела Русской Православной Церкви по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда - РИА Новости, 1920, 19.09.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. Приходы Русской православной церкви в Европе сталкиваются с колоссальным моральным давлением, однако они справляются с ним, мир в приходах удается сохранять, заявил председатель отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.
"Ситуация непростая, но, насколько я владею информацией сегодня, удается пока сохранить, несмотря на все сложности, мир на приходах там, где это теоретически может представлять проблему. Конечно, это непросто, в том числе в силу того, что мы понимаем, что из себя представляют сегодня европейские медиа… В этом смысле, конечно, непросто – это колоссальное моральное давление на приходы РПЦ, но пока справляются", - сказал Легойда в эфире телеканала "Россия 24".
Он отметил, что глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Антоний (Севрюк) – человек профессиональный и хорошо знающий эту сферу, так как он сам провел несколько лет в Италии, служил там и "прекрасно все это чувствует, знает и понимает".
"Я общаюсь с коллегами, в том числе и с нашими выпускниками МГИМО. Они говорят, что только в книжках читали о такой безальтернативности позиции – нельзя высказать ничего такого, чтобы усомниться в том рупоре пропаганды, который отождествляет Россию с адом", – заключил Легойда.

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РелигияВладимир ЛегойдаЕвропаИталияРоссияРусская православная церковьМосковский ПатриархатМГИМОРелигия
 
 
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