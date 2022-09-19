https://ria.ru/20220919/rpts-1817821057.html

Легойда: приходы РПЦ в Европе сохраняют мир, несмотря на моральное давление

Легойда: приходы РПЦ в Европе сохраняют мир, несмотря на моральное давление - РИА Новости, 19.09.2022

Легойда: приходы РПЦ в Европе сохраняют мир, несмотря на моральное давление

Приходы Русской православной церкви в Европе сталкиваются с колоссальным моральным давлением, однако они справляются с ним, мир в приходах удается сохранять,... РИА Новости, 19.09.2022

2022-09-19T12:45

2022-09-19T12:45

2022-09-19T13:00

религия

владимир легойда

европа

италия

россия

русская православная церковь

московский патриархат

мгимо

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МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. Приходы Русской православной церкви в Европе сталкиваются с колоссальным моральным давлением, однако они справляются с ним, мир в приходах удается сохранять, заявил председатель отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда."Ситуация непростая, но, насколько я владею информацией сегодня, удается пока сохранить, несмотря на все сложности, мир на приходах там, где это теоретически может представлять проблему. Конечно, это непросто, в том числе в силу того, что мы понимаем, что из себя представляют сегодня европейские медиа… В этом смысле, конечно, непросто – это колоссальное моральное давление на приходы РПЦ, но пока справляются", - сказал Легойда в эфире телеканала "Россия 24".Он отметил, что глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Антоний (Севрюк) – человек профессиональный и хорошо знающий эту сферу, так как он сам провел несколько лет в Италии, служил там и "прекрасно все это чувствует, знает и понимает"."Я общаюсь с коллегами, в том числе и с нашими выпускниками МГИМО. Они говорят, что только в книжках читали о такой безальтернативности позиции – нельзя высказать ничего такого, чтобы усомниться в том рупоре пропаганды, который отождествляет Россию с адом", – заключил Легойда.

https://ria.ru/20220914/vstrecha-1816716132.html

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Никита Бизин

владимир легойда, европа, италия, россия, русская православная церковь, московский патриархат, мгимо, религия