https://ria.ru/20220919/rpts-1817821057.html
Легойда: приходы РПЦ в Европе сохраняют мир, несмотря на моральное давление
Легойда: приходы РПЦ в Европе сохраняют мир, несмотря на моральное давление - РИА Новости, 19.09.2022
Легойда: приходы РПЦ в Европе сохраняют мир, несмотря на моральное давление
Приходы Русской православной церкви в Европе сталкиваются с колоссальным моральным давлением, однако они справляются с ним, мир в приходах удается сохранять,... РИА Новости, 19.09.2022
2022-09-19T12:45
2022-09-19T12:45
2022-09-19T13:00
религия
владимир легойда
европа
италия
россия
русская православная церковь
московский патриархат
мгимо
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/10/1795688437_0:205:3070:1931_1920x0_80_0_0_4116da7b7d653455143a32a289284c6b.jpg
МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. Приходы Русской православной церкви в Европе сталкиваются с колоссальным моральным давлением, однако они справляются с ним, мир в приходах удается сохранять, заявил председатель отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда."Ситуация непростая, но, насколько я владею информацией сегодня, удается пока сохранить, несмотря на все сложности, мир на приходах там, где это теоретически может представлять проблему. Конечно, это непросто, в том числе в силу того, что мы понимаем, что из себя представляют сегодня европейские медиа… В этом смысле, конечно, непросто – это колоссальное моральное давление на приходы РПЦ, но пока справляются", - сказал Легойда в эфире телеканала "Россия 24".Он отметил, что глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Антоний (Севрюк) – человек профессиональный и хорошо знающий эту сферу, так как он сам провел несколько лет в Италии, служил там и "прекрасно все это чувствует, знает и понимает"."Я общаюсь с коллегами, в том числе и с нашими выпускниками МГИМО. Они говорят, что только в книжках читали о такой безальтернативности позиции – нельзя высказать ничего такого, чтобы усомниться в том рупоре пропаганды, который отождествляет Россию с адом", – заключил Легойда.
https://ria.ru/20220914/vstrecha-1816716132.html
европа
италия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/10/1795688437_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_fa5548618db8602beb3d6e17289d031d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир легойда, европа, италия, россия, русская православная церковь, московский патриархат, мгимо, религия
Религия, Владимир Легойда, Европа, Италия, Россия, Русская православная церковь, Московский Патриархат, МГИМО, Религия