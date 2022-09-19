https://ria.ru/20220919/remont-1817475485.html
Эксперт рассказал, как решают проблему дефицита деталей при ремонте машин
Эксперт рассказал, как решают проблему дефицита деталей при ремонте машин - РИА Новости, 19.09.2022
Эксперт рассказал, как решают проблему дефицита деталей при ремонте машин
Как решается проблема дефицита запасных частей при ремонте автомобилей по КАСКО, рассказал в интервью радио Sputnik эксперт по страхованию Игорь Иванов. РИА Новости, 19.09.2022
2022-09-19T02:15
2022-09-19T02:15
2022-09-19T02:36
авто
россия
ресо-гарантия
игорь иванов
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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Как решается проблема дефицита запасных частей при ремонте автомобилей по КАСКО, рассказал в интервью радио Sputnik эксперт по страхованию Игорь Иванов.Автовладельцы нередко сталкиваются с задержками при ремонте машин по КАСКО в дилерских сервисных центрах, поскольку на доставку необходимых запасных частей теперь требуется больше времени, отметил заместитель генерального директора страхового общества РЕСО-Гарантия Игорь Иванов.Параллельный импорт автозапчастей постепенно налаживается, но владельцам некоторых марок машин приходится очень долго ждать поступления в дилерский центр тех деталей, которые нужны для ремонта, уточнил эксперт."Дилеры сейчас предпринимают героические усилия по налаживанию параллельного импорта. Но такие вещи быстро не делаются. По каким-то маркам удается получать запчасти быстрее, а по каким-то сроки ожидания действительно очень большие", — сказал Иванов.При этом цены на оригинальные запчасти существенно выросли, добавил он.По словам эксперта, автовладельцам, страховым компаниям и сотрудникам дилерских сервисных центров придется в каких-то случаях соглашаться на компромисс, то есть на использование при ремонте не оригинальных деталей, а их аналогов, выпущенных другими производителями.Собственник автомобиля может самостоятельно принимать решения, связанные с ремонтом, например, выбрать не дилерский, а другой сервисный центр, продолжил эксперт. А если автовладельцу предлагают согласиться на установку аналога вместо оригинальной детали, он вправе отказаться от такого варианта."Автовладелец может принять решение о том, согласен ли он ставить какие-то аналоги или он будет ждать "родную" деталь несколько недель или месяцев. Наконец, владелец машины может самостоятельно заняться поиском деталей, и такие случаи в практике были. Правда, тут возникают сложности с дилерским центром, потому что он несет ответственность за качество деталей (которые в дилерском сервисном центре устанавливают на машину. — Прим. ред.), а в данной ситуации им сложно проверить качество запчастей, которые принес клиент", — объяснил Игорь Иванов.
https://ria.ru/20220912/osago-1816072837.html
https://ria.ru/20220723/zapchasti-1804437794.html
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авто, россия, ресо-гарантия, игорь иванов, audi a8, volkswagen touareg
Авто, Россия, РЕСО-Гарантия, Игорь Иванов, Audi A8, Volkswagen Touareg
02:15 19.09.2022 (обновлено: 02:36 19.09.2022)
Эксперт рассказал, как решают проблему дефицита деталей при ремонте машин
Эксперт Иванов заявил, что параллельный импорт автозапчастей постепенно налаживается
МОСКВА, 19 сен — РИА Новости.
Как решается проблема дефицита запасных частей при ремонте автомобилей по КАСКО, рассказал
в интервью радио Sputnik эксперт по страхованию Игорь Иванов.
Автовладельцы нередко сталкиваются с задержками при ремонте машин по КАСКО в дилерских сервисных центрах, поскольку на доставку необходимых запасных частей теперь требуется больше времени, отметил заместитель генерального директора страхового общества РЕСО-Гарантия
Игорь Иванов.
"Первые месяцы после введения санкций дилеры работали на запасах. Сейчас запасы существенно истощились, и возникают задержки с ремонтом. Мы стараемся, чтобы наши клиенты получали именно отремонтированные автомобили, а не выплату деньгами. Это удобнее и выгоднее для всех", — уверен он.
Параллельный импорт автозапчастей постепенно налаживается, но владельцам некоторых марок машин приходится очень долго ждать поступления в дилерский центр тех деталей, которые нужны для ремонта, уточнил эксперт.
"Дилеры сейчас предпринимают героические усилия по налаживанию параллельного импорта. Но такие вещи быстро не делаются. По каким-то маркам удается получать запчасти быстрее, а по каким-то сроки ожидания действительно очень большие", — сказал Иванов.
При этом цены на оригинальные запчасти существенно выросли, добавил он.
По словам эксперта, автовладельцам, страховым компаниям и сотрудникам дилерских сервисных центров придется в каких-то случаях соглашаться на компромисс, то есть на использование при ремонте не оригинальных деталей, а их аналогов, выпущенных другими производителями.
"Придется ставить на какие-то машины детали не от производителя, а аналоги. Они будут надлежащего качества и соответствовать всем требованиям, но на них не будет штампика или бирочки, указывающей, что это условный Audi или условный Volkswagen. Это будут такие же надежные и безопасные детали, но изготовленные другим производителем, который готов поставлять свою продукцию на российский рынок", — подчеркнул Иванов.
Собственник автомобиля может самостоятельно принимать решения, связанные с ремонтом, например, выбрать не дилерский, а другой сервисный центр, продолжил эксперт. А если автовладельцу предлагают согласиться на установку аналога вместо оригинальной детали, он вправе отказаться от такого варианта.
"Автовладелец может принять решение о том, согласен ли он ставить какие-то аналоги или он будет ждать "родную" деталь несколько недель или месяцев. Наконец, владелец машины может самостоятельно заняться поиском деталей, и такие случаи в практике были. Правда, тут возникают сложности с дилерским центром, потому что он несет ответственность за качество деталей (которые в дилерском сервисном центре устанавливают на машину. — Прим. ред.), а в данной ситуации им сложно проверить качество запчастей, которые принес клиент", — объяснил Игорь Иванов.