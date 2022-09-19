https://ria.ru/20220919/referendumy-1817997336.html
В СПЧ считают, что власти ЛНР и ДНР поддержат инициативу о референдумах
В СПЧ считают, что власти ЛНР и ДНР поддержат инициативу о референдумах - РИА Новости, 19.09.2022
В СПЧ считают, что власти ЛНР и ДНР поддержат инициативу о референдумах
Предложение общественных палат ЛНР и ДНР о присоединении к РФ будет поддержано властями республик, считает ответственный секретарь Совета по правам человека при РИА Новости, 19.09.2022
2022-09-19T21:53
2022-09-19T21:53
2022-09-19T21:53
александр точенов
россия
луганская народная республика
донецкая народная республика
в мире
совет по правам человека при президенте рф (спч)
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Предложение общественных палат ЛНР и ДНР о присоединении к РФ будет поддержано властями республик, считает ответственный секретарь Совета по правам человека при президенте РФ Александр Точенов.Ранее общественные палаты ЛНР и ДНР обратились к руководству республик с предложением о проведении референдума о вхождении в состав России.Он заявил, что это "цивилизационный выбор", который не только за жителями республик Донбасса."История учит: если победим мы, то будет мир и благоденствие для всех. Если победят они (Запад), то мир и благоденствие будет для избранных. Это так", - добавил член СПЧ.
https://ria.ru/20220919/zyuganov-1817994881.html
россия
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александр точенов, россия, луганская народная республика, донецкая народная республика, в мире, совет по правам человека при президенте рф (спч)
Александр Точенов, Россия, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, В мире, Совет по правам человека при Президенте РФ (СПЧ)
В СПЧ считают, что власти ЛНР и ДНР поддержат инициативу о референдумах
Секретарь СПЧ Точенов: власти ЛНР и ДНР поддержат инициативу общественников о референдумах