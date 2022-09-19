https://ria.ru/20220919/referendum-1817980894.html
В ОП ДНР ожидают "максимально быстрого" ответа властей по референдуму
В ОП ДНР ожидают "максимально быстрого" ответа властей по референдуму - РИА Новости, 19.09.2022
В ОП ДНР ожидают "максимально быстрого" ответа властей по референдуму
Ответ на обращение общественной палаты ДНР в адрес властей республики и ее главы Дениса Пушилина поступит "максимально скоро", считает глава ОП Александр... РИА Новости, 19.09.2022
2022-09-19T20:31
2022-09-19T20:31
2022-09-19T20:31
денис пушилин
политика
александр кофман
донецкая народная республика
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/13/1817965012_35:0:2946:1637_1920x0_80_0_0_4016913a7a5a046bcb4c7f003854ec3c.jpg
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Ответ на обращение общественной палаты ДНР в адрес властей республики и ее главы Дениса Пушилина поступит "максимально скоро", считает глава ОП Александр Кофман."Я уверен, что ответ поступит максимально скоро", - сказал Кофман в эфире "России 24" в ответ на вопрос, как скоро ОП ДНР получит ответ на обращение о проведении референдума.Он подчеркнул, что Пушилин всегда "максимально быстро" реагирует на обращения граждан, а тем более если они сконцентрированы в обращении общественной палаты.
https://ria.ru/20220919/politika-1817971803.html
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/13/1817965012_172:0:2901:2047_1920x0_80_0_0_c5c5641b38fac16b92dd2672811cf71c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
денис пушилин, политика, александр кофман, донецкая народная республика, в мире
Денис Пушилин, Политика, Александр Кофман, Донецкая Народная Республика, В мире
В ОП ДНР ожидают "максимально быстрого" ответа властей по референдуму
Глава ОП ДНР Кофман: ответ властей на обращение о референдуме будет "максимально скоро"