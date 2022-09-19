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В ОП ДНР ожидают "максимально быстрого" ответа властей по референдуму - РИА Новости, 19.09.2022
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В ОП ДНР ожидают "максимально быстрого" ответа властей по референдуму
В ОП ДНР ожидают "максимально быстрого" ответа властей по референдуму - РИА Новости, 19.09.2022
В ОП ДНР ожидают "максимально быстрого" ответа властей по референдуму
Ответ на обращение общественной палаты ДНР в адрес властей республики и ее главы Дениса Пушилина поступит "максимально скоро", считает глава ОП Александр... РИА Новости, 19.09.2022
2022-09-19T20:31
2022-09-19T20:31
денис пушилин
политика
александр кофман
донецкая народная республика
в мире
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Ответ на обращение общественной палаты ДНР в адрес властей республики и ее главы Дениса Пушилина поступит "максимально скоро", считает глава ОП Александр Кофман."Я уверен, что ответ поступит максимально скоро", - сказал Кофман в эфире "России 24" в ответ на вопрос, как скоро ОП ДНР получит ответ на обращение о проведении референдума.Он подчеркнул, что Пушилин всегда "максимально быстро" реагирует на обращения граждан, а тем более если они сконцентрированы в обращении общественной палаты.
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денис пушилин, политика, александр кофман, донецкая народная республика, в мире
Денис Пушилин, Политика, Александр Кофман, Донецкая Народная Республика, В мире
20:31 19.09.2022
 
В ОП ДНР ожидают "максимально быстрого" ответа властей по референдуму

Глава ОП ДНР Кофман: ответ властей на обращение о референдуме будет "максимально скоро"

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкРоссийские флаги на площади Ленина в центре Донецка
Российские флаги на площади Ленина в центре Донецка - РИА Новости, 1920, 19.09.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Российские флаги на площади Ленина в центре Донецка. Архивное фото
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Ответ на обращение общественной палаты ДНР в адрес властей республики и ее главы Дениса Пушилина поступит "максимально скоро", считает глава ОП Александр Кофман.
"Я уверен, что ответ поступит максимально скоро", - сказал Кофман в эфире "России 24" в ответ на вопрос, как скоро ОП ДНР получит ответ на обращение о проведении референдума.
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Он подчеркнул, что Пушилин всегда "максимально быстро" реагирует на обращения граждан, а тем более если они сконцентрированы в обращении общественной палаты.
 
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