https://ria.ru/20220919/referendum-1817980894.html

В ОП ДНР ожидают "максимально быстрого" ответа властей по референдуму

В ОП ДНР ожидают "максимально быстрого" ответа властей по референдуму - РИА Новости, 19.09.2022

В ОП ДНР ожидают "максимально быстрого" ответа властей по референдуму

Ответ на обращение общественной палаты ДНР в адрес властей республики и ее главы Дениса Пушилина поступит "максимально скоро", считает глава ОП Александр... РИА Новости, 19.09.2022

2022-09-19T20:31

2022-09-19T20:31

2022-09-19T20:31

денис пушилин

политика

александр кофман

донецкая народная республика

в мире

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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Ответ на обращение общественной палаты ДНР в адрес властей республики и ее главы Дениса Пушилина поступит "максимально скоро", считает глава ОП Александр Кофман."Я уверен, что ответ поступит максимально скоро", - сказал Кофман в эфире "России 24" в ответ на вопрос, как скоро ОП ДНР получит ответ на обращение о проведении референдума.Он подчеркнул, что Пушилин всегда "максимально быстро" реагирует на обращения граждан, а тем более если они сконцентрированы в обращении общественной палаты.

https://ria.ru/20220919/politika-1817971803.html

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Наталья Макарова

денис пушилин, политика, александр кофман, донецкая народная республика, в мире