Политолог не видит препятствий для проведения референдума в ЛНР
Политолог Мартынов: препятствий для референдума по вхождению ЛНР в состав России нет
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в медиабанкТоржественное поднятие флага Луганской Народной Республики в Луганске
Торжественное поднятие флага Луганской Народной Республики в Луганске . Архивное фото
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Территория ЛНР освобождена союзными силами, поэтому препятствий для проведения референдума о признании этой республики субъектом Российской Федерации нет, заявил РИА Новости Алексей Мартынов.
Общественная палата ЛНР в понедельник обратилась к главе республики с инициативой немедленно провести референдум о признании ее субъектом РФ. Общественная палата ЛНР считает, что вхождение в состав России обезопасит республику, откроет новые возможности на пути возвращения к мирной жизни.
"Вся территория Луганской Народной Республики освобождена союзными силами, и никаких препятствий не существует для проведения соответствующего референдума. Совершенно точно разделяю мнение общественной палаты ЛНР в том смысле, что чем быстрее срок вхождения в состав РФ будет определен, тем быстрее наступит мир не только в Донбасской Республике, но и на Украине в целом и на других освобожденных территориях", - сказал Мартынов.
В свою очередь член совета при президенте РФ по межнациональным отношениям Богдан Безпалько заявил РИА Новости, что в случае проведения референдума ЛНР может рассчитывать на большее содействие Москвы в обеспечении собственной безопасности.
"Потому что одно дело, когда это вторжение на территорию бывшего региона, не контролируемого центральной властью на Украине. Другое дело, когда это вторжение в российский официальный регион. В этом случае вторжение на территорию ЛНР будет отождествляться с нападением на РФ. В этом случае Россия может применить самые разнообразные способы реагирования, в том числе и военный", - отметил Безпалько.