https://ria.ru/20220919/referendum-1817978782.html

Политолог не видит препятствий для проведения референдума в ЛНР

Политолог не видит препятствий для проведения референдума в ЛНР - РИА Новости, 19.09.2022

Политолог не видит препятствий для проведения референдума в ЛНР

Территория ЛНР освобождена союзными силами, поэтому препятствий для проведения референдума о признании этой республики субъектом Российской Федерации нет,... РИА Новости, 19.09.2022

2022-09-19T20:16

2022-09-19T20:16

2022-09-19T20:16

алексей мартынов (политолог)

богдан безпалько

луганская народная республика

россия

москва

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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Территория ЛНР освобождена союзными силами, поэтому препятствий для проведения референдума о признании этой республики субъектом Российской Федерации нет, заявил РИА Новости Алексей Мартынов.Общественная палата ЛНР в понедельник обратилась к главе республики с инициативой немедленно провести референдум о признании ее субъектом РФ. Общественная палата ЛНР считает, что вхождение в состав России обезопасит республику, откроет новые возможности на пути возвращения к мирной жизни."Вся территория Луганской Народной Республики освобождена союзными силами, и никаких препятствий не существует для проведения соответствующего референдума. Совершенно точно разделяю мнение общественной палаты ЛНР в том смысле, что чем быстрее срок вхождения в состав РФ будет определен, тем быстрее наступит мир не только в Донбасской Республике, но и на Украине в целом и на других освобожденных территориях", - сказал Мартынов.В свою очередь член совета при президенте РФ по межнациональным отношениям Богдан Безпалько заявил РИА Новости, что в случае проведения референдума ЛНР может рассчитывать на большее содействие Москвы в обеспечении собственной безопасности."Потому что одно дело, когда это вторжение на территорию бывшего региона, не контролируемого центральной властью на Украине. Другое дело, когда это вторжение в российский официальный регион. В этом случае вторжение на территорию ЛНР будет отождествляться с нападением на РФ. В этом случае Россия может применить самые разнообразные способы реагирования, в том числе и военный", - отметил Безпалько.

https://ria.ru/20220919/politika-1817971803.html

https://ria.ru/20220919/lnr-1817964829.html

луганская народная республика

россия

москва

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Наталья Макарова

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Наталья Макарова

алексей мартынов (политолог), богдан безпалько, луганская народная республика, россия, москва