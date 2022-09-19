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Политолог не видит препятствий для проведения референдума в ЛНР - РИА Новости, 19.09.2022
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Политолог не видит препятствий для проведения референдума в ЛНР
Политолог не видит препятствий для проведения референдума в ЛНР - РИА Новости, 19.09.2022
Политолог не видит препятствий для проведения референдума в ЛНР
Территория ЛНР освобождена союзными силами, поэтому препятствий для проведения референдума о признании этой республики субъектом Российской Федерации нет,... РИА Новости, 19.09.2022
2022-09-19T20:16
2022-09-19T20:16
алексей мартынов (политолог)
богдан безпалько
луганская народная республика
россия
москва
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Территория ЛНР освобождена союзными силами, поэтому препятствий для проведения референдума о признании этой республики субъектом Российской Федерации нет, заявил РИА Новости Алексей Мартынов.Общественная палата ЛНР в понедельник обратилась к главе республики с инициативой немедленно провести референдум о признании ее субъектом РФ. Общественная палата ЛНР считает, что вхождение в состав России обезопасит республику, откроет новые возможности на пути возвращения к мирной жизни."Вся территория Луганской Народной Республики освобождена союзными силами, и никаких препятствий не существует для проведения соответствующего референдума. Совершенно точно разделяю мнение общественной палаты ЛНР в том смысле, что чем быстрее срок вхождения в состав РФ будет определен, тем быстрее наступит мир не только в Донбасской Республике, но и на Украине в целом и на других освобожденных территориях", - сказал Мартынов.В свою очередь член совета при президенте РФ по межнациональным отношениям Богдан Безпалько заявил РИА Новости, что в случае проведения референдума ЛНР может рассчитывать на большее содействие Москвы в обеспечении собственной безопасности."Потому что одно дело, когда это вторжение на территорию бывшего региона, не контролируемого центральной властью на Украине. Другое дело, когда это вторжение в российский официальный регион. В этом случае вторжение на территорию ЛНР будет отождествляться с нападением на РФ. В этом случае Россия может применить самые разнообразные способы реагирования, в том числе и военный", - отметил Безпалько.
https://ria.ru/20220919/politika-1817971803.html
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луганская народная республика
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алексей мартынов (политолог), богдан безпалько, луганская народная республика, россия, москва
Алексей Мартынов (политолог), Богдан Безпалько, Луганская Народная Республика, Россия, Москва
20:16 19.09.2022
 
Политолог не видит препятствий для проведения референдума в ЛНР

Политолог Мартынов: препятствий для референдума по вхождению ЛНР в состав России нет

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в медиабанкТоржественное поднятие флага Луганской Народной Республики в Луганске
Торжественное поднятие флага Луганской Народной Республики в Луганске - РИА Новости, 1920, 19.09.2022
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Торжественное поднятие флага Луганской Народной Республики в Луганске . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Территория ЛНР освобождена союзными силами, поэтому препятствий для проведения референдума о признании этой республики субъектом Российской Федерации нет, заявил РИА Новости Алексей Мартынов.
Общественная палата ЛНР в понедельник обратилась к главе республики с инициативой немедленно провести референдум о признании ее субъектом РФ. Общественная палата ЛНР считает, что вхождение в состав России обезопасит республику, откроет новые возможности на пути возвращения к мирной жизни.
"Вся территория Луганской Народной Республики освобождена союзными силами, и никаких препятствий не существует для проведения соответствующего референдума. Совершенно точно разделяю мнение общественной палаты ЛНР в том смысле, что чем быстрее срок вхождения в состав РФ будет определен, тем быстрее наступит мир не только в Донбасской Республике, но и на Украине в целом и на других освобожденных территориях", - сказал Мартынов.
В свою очередь член совета при президенте РФ по межнациональным отношениям Богдан Безпалько заявил РИА Новости, что в случае проведения референдума ЛНР может рассчитывать на большее содействие Москвы в обеспечении собственной безопасности.
"Потому что одно дело, когда это вторжение на территорию бывшего региона, не контролируемого центральной властью на Украине. Другое дело, когда это вторжение в российский официальный регион. В этом случае вторжение на территорию ЛНР будет отождествляться с нападением на РФ. В этом случае Россия может применить самые разнообразные способы реагирования, в том числе и военный", - отметил Безпалько.

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