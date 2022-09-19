https://ria.ru/20220919/referendum-1817974754.html

ОП ДНР единогласно проголосовала за обращение к Пушилину по референдуму

ОП ДНР единогласно проголосовала за обращение к Пушилину по референдуму - РИА Новости, 19.09.2022

ОП ДНР единогласно проголосовала за обращение к Пушилину по референдуму

Общественная палата ДНР единогласно проголосовала за обращение к главе республики Денису Пушилину с просьбой незамедлительно провести референдум о вхождении в... РИА Новости, 19.09.2022

2022-09-19T19:55

2022-09-19T19:55

2022-09-19T20:00

специальная военная операция на украине

денис пушилин

александр кофман

донецкая народная республика

украина

россия

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ДОНЕЦК, 19 сен - РИА Новости. Общественная палата ДНР единогласно проголосовала за обращение к главе республики Денису Пушилину с просьбой незамедлительно провести референдум о вхождении в состав РФ, передает корреспондент РИА Новости. "Мы хотим, чтобы между нами и Украиной пролегла граница. Мы хотим вновь стать частью одной большой родины - России. Народ Донбасса это заслужил. В связи со всем вышесказанным прошу главу Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина и народный совет ДНР принять соответствующее историческое решение о проведении референдума. Я обращаюсь к членам общественной палаты. Кто за? Кто против? Единогласно. Поздравляю!" - сказал председатель общественной палаты ДНР Александр Кофман.

https://ria.ru/20220919/referendum-1817929407.html

донецкая народная республика

украина

россия

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Обращение Общественной палаты ДНР с просьбой провести референдум о принятии республики в состав РФ Обращение с просьбой провести референдум о принятии ДНР в состав РФ будет направлено Пушилину и народному совету, сообщил глава ОП ДНР Кофман 2022-09-19T19:55 true PT1M42S

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Наталья Макарова

денис пушилин, александр кофман, донецкая народная республика, украина, россия