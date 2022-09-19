https://ria.ru/20220919/referendum-1817974754.html
ОП ДНР единогласно проголосовала за обращение к Пушилину по референдуму
ОП ДНР единогласно проголосовала за обращение к Пушилину по референдуму - РИА Новости, 19.09.2022
ОП ДНР единогласно проголосовала за обращение к Пушилину по референдуму
Общественная палата ДНР единогласно проголосовала за обращение к главе республики Денису Пушилину с просьбой незамедлительно провести референдум о вхождении в... РИА Новости, 19.09.2022
2022-09-19T19:55
2022-09-19T19:55
2022-09-19T20:00
специальная военная операция на украине
денис пушилин
александр кофман
донецкая народная республика
украина
россия
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ДОНЕЦК, 19 сен - РИА Новости. Общественная палата ДНР единогласно проголосовала за обращение к главе республики Денису Пушилину с просьбой незамедлительно провести референдум о вхождении в состав РФ, передает корреспондент РИА Новости. "Мы хотим, чтобы между нами и Украиной пролегла граница. Мы хотим вновь стать частью одной большой родины - России. Народ Донбасса это заслужил. В связи со всем вышесказанным прошу главу Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина и народный совет ДНР принять соответствующее историческое решение о проведении референдума. Я обращаюсь к членам общественной палаты. Кто за? Кто против? Единогласно. Поздравляю!" - сказал председатель общественной палаты ДНР Александр Кофман.
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донецкая народная республика
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Обращение Общественной палаты ДНР с просьбой провести референдум о принятии республики в состав РФ
Обращение с просьбой провести референдум о принятии ДНР в состав РФ будет направлено Пушилину и народному совету, сообщил глава ОП ДНР Кофман
2022-09-19T19:55
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денис пушилин, александр кофман, донецкая народная республика, украина, россия
Специальная военная операция на Украине, Денис Пушилин, Александр Кофман, Донецкая Народная Республика, Украина, Россия
19:55 19.09.2022 (обновлено: 20:00 19.09.2022)
ОП ДНР единогласно проголосовала за обращение к Пушилину по референдуму
ОП ДНР единогласно проголосовала за обращение к Пушилину о проведении референдума