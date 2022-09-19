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Общественная палата ДНР немедленно направит Пушилину просьбу о референдуме - РИА Новости, 19.09.2022
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Общественная палата ДНР немедленно направит Пушилину просьбу о референдуме
Общественная палата ДНР немедленно направит Пушилину просьбу о референдуме - РИА Новости, 19.09.2022
Общественная палата ДНР немедленно направит Пушилину просьбу о референдуме
Обращение с просьбой проведения референдума о вхождении ДНР в состав РФ будет немедленно направлено главе республики Денису Пушилину, заявил председатель... РИА Новости, 19.09.2022
2022-09-19T19:32
2022-09-19T19:32
александр кофман
денис пушилин
донецкая народная республика
россия
в мире
украина
донбасс
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 19 сен - РИА Новости. Обращение с просьбой проведения референдума о вхождении ДНР в состав РФ будет немедленно направлено главе республики Денису Пушилину, заявил председатель общественной палаты ДНР Александр Кофман.Ранее в понедельник ОП ДНР обратилась к Пушилину с просьбой незамедлительно провести референдум о вхождении в состав России."Данное обращение будет незамедлительно направлено как главе ДНР, так и народному совету ", - сказал Кофман, выступая с обращением.
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александр кофман, денис пушилин, донецкая народная республика, россия, в мире, украина, донбасс, ситуация в днр и лнр
Александр Кофман, Денис Пушилин, Донецкая Народная Республика, Россия, В мире, Украина, Донбасс, Ситуация в ДНР и ЛНР
19:32 19.09.2022
 
Общественная палата ДНР немедленно направит Пушилину просьбу о референдуме

ОП ДНР немедленно направит главе республики Пушилину просьбу провести референдум

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкБаннер в Донецке
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ДОНЕЦК, 19 сен - РИА Новости. Обращение с просьбой проведения референдума о вхождении ДНР в состав РФ будет немедленно направлено главе республики Денису Пушилину, заявил председатель общественной палаты ДНР Александр Кофман.
Ранее в понедельник ОП ДНР обратилась к Пушилину с просьбой незамедлительно провести референдум о вхождении в состав России.
"Данное обращение будет незамедлительно направлено как главе ДНР, так и народному совету ", - сказал Кофман, выступая с обращением.

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