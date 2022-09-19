https://ria.ru/20220919/referendum-1817968313.html

Общественная палата ДНР немедленно направит Пушилину просьбу о референдуме

Общественная палата ДНР немедленно направит Пушилину просьбу о референдуме - РИА Новости, 19.09.2022

Общественная палата ДНР немедленно направит Пушилину просьбу о референдуме

Обращение с просьбой проведения референдума о вхождении ДНР в состав РФ будет немедленно направлено главе республики Денису Пушилину, заявил председатель... РИА Новости, 19.09.2022

2022-09-19T19:32

2022-09-19T19:32

2022-09-19T19:32

александр кофман

денис пушилин

донецкая народная республика

россия

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ситуация в днр и лнр

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ДОНЕЦК, 19 сен - РИА Новости. Обращение с просьбой проведения референдума о вхождении ДНР в состав РФ будет немедленно направлено главе республики Денису Пушилину, заявил председатель общественной палаты ДНР Александр Кофман.Ранее в понедельник ОП ДНР обратилась к Пушилину с просьбой незамедлительно провести референдум о вхождении в состав России."Данное обращение будет незамедлительно направлено как главе ДНР, так и народному совету ", - сказал Кофман, выступая с обращением.

https://ria.ru/20220919/referendum-1817950856.html

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Владимир Лаврентьев

александр кофман, денис пушилин, донецкая народная республика, россия, в мире, украина, донбасс, ситуация в днр и лнр