https://ria.ru/20220919/referendum-1817968313.html
Общественная палата ДНР немедленно направит Пушилину просьбу о референдуме
Общественная палата ДНР немедленно направит Пушилину просьбу о референдуме - РИА Новости, 19.09.2022
Общественная палата ДНР немедленно направит Пушилину просьбу о референдуме
Обращение с просьбой проведения референдума о вхождении ДНР в состав РФ будет немедленно направлено главе республики Денису Пушилину, заявил председатель... РИА Новости, 19.09.2022
2022-09-19T19:32
2022-09-19T19:32
2022-09-19T19:32
александр кофман
денис пушилин
донецкая народная республика
россия
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ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 19 сен - РИА Новости. Обращение с просьбой проведения референдума о вхождении ДНР в состав РФ будет немедленно направлено главе республики Денису Пушилину, заявил председатель общественной палаты ДНР Александр Кофман.Ранее в понедельник ОП ДНР обратилась к Пушилину с просьбой незамедлительно провести референдум о вхождении в состав России."Данное обращение будет незамедлительно направлено как главе ДНР, так и народному совету ", - сказал Кофман, выступая с обращением.
https://ria.ru/20220919/referendum-1817950856.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр кофман, денис пушилин, донецкая народная республика, россия, в мире, украина, донбасс, ситуация в днр и лнр
Александр Кофман, Денис Пушилин, Донецкая Народная Республика, Россия, В мире, Украина, Донбасс, Ситуация в ДНР и ЛНР
Общественная палата ДНР немедленно направит Пушилину просьбу о референдуме
ОП ДНР немедленно направит главе республики Пушилину просьбу провести референдум