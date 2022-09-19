https://ria.ru/20220919/referendum-1817962210.html
Жители ЛНР, ДНР и Херсонской области призвали к скорейшему референдуму
Жители ЛНР, ДНР и Херсонской области призвали к скорейшему референдуму - РИА Новости, 19.09.2022
Жители ЛНР, ДНР и Херсонской области призвали к скорейшему референдуму
Общественные палаты ЛНР и ДНР обратились к главам республик Леониду Пасечнику и Денису Пушилину с инициативой незамедлительно провести референдум о вхождении в... РИА Новости, 19.09.2022
2022-09-19T19:05
2022-09-19T19:05
2022-09-19T20:52
донецкая народная республика
россия
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ДОНЕЦК, 19 сен — РИА Новости. Общественные палаты ЛНР и ДНР обратились к главам республик Леониду Пасечнику и Денису Пушилину с инициативой незамедлительно провести референдум о вхождении в состав России.В свою очередь, заместитель руководителя администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов также рассказал об аналогичных просьбах местных жителей. По его словам, референдум не станет конечной точкой и население хочет получить гарантии вхождения региона в состав России.Как заявил председатель Общественной палаты Донецкой Народной Республики Александр Кофман, сейчас настало время "стереть несуществующую границу между нашими государствами". Он также подчеркнул важность того, чтобы между ДНР и Украиной пролегала российская граница.Он уточнил, что обращение незамедлительно направят как главе ДНР, так и Народному совету.В Общественной палате Луганской Народной Республики отметили, что вхождение в состав России не только станет торжеством исторической справедливости, но и обезопасит ее территорию. По словам главы палаты Алексея Карякина, местное население верит в то, что после плебисцита наступит стабильность. При этом он подчеркнул, что референдум — это "вопрос не одного дня", поэтому говорить о дате его проведения преждевременно.Позже глава ДНР Денис Пушилин обсудил с коллегой из ЛНР Леонидом Пасечником обращения Общественных палат, предложив тому объединить усилия администраций и аппараты парламентов для выработки шагов по началу подготовки к референдуму. Также речь зашла о совместной проработке силовыми структурами вопросов безопасности. По словам Пушилина, обращения по поводу референдумов стали отображением мнения людей, которое "давно витает в воздухе"."Я думаю, с таким учетом мы, как и в прошедшие годы, за эти восемь лет, когда республики в один момент рождались, когда республики в один день проводили референдум в 14-м году, так же справимся и здесь, но наши действия должны быть синхронны", — подчеркнул глава ДНР.В середине февраля руководители Луганской и Донецкой народных республик попросили Россию признать их независимость. Владимир Путин 21 февраля подписал соответствующие указы. Обе республики объявили о планах войти в состав России. Позже об аналогичном желании заявили в Херсонской и Запорожской областях.Как сообщал РИА Новости секретарь генерального совета "Единой России" Андрей Турчак, освобожденные территории ЛНР и ДНР, а также Херсонской области войдут в состав России. То же самое касается и Запорожской области, где должен пройти референдум, как только позволит ситуация.
https://ria.ru/20220919/referendum-1817965321.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/13/1817965012_172:0:2901:2047_1920x0_80_0_0_c5c5641b38fac16b92dd2672811cf71c.jpg
Обращение Общественной палаты ДНР с просьбой провести референдум о принятии республики в состав РФ
Обращение с просьбой провести референдум о принятии ДНР в состав РФ будет направлено Пушилину и народному совету, сообщил глава ОП ДНР Кофман
2022-09-19T19:05
true
PT1M42S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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донецкая народная республика, россия
Донецкая Народная Республика, Россия
19:05 19.09.2022 (обновлено: 20:52 19.09.2022)
Жители ЛНР, ДНР и Херсонской области призвали к скорейшему референдуму
ОП ДНР призвала Пушилина немедленно провести референдум о вхождении в состав России
ДОНЕЦК, 19 сен — РИА Новости. Общественные палаты ЛНР и ДНР обратились к главам республик Леониду Пасечнику и Денису Пушилину с инициативой незамедлительно провести референдум о вхождении в состав России.
В свою очередь, заместитель руководителя администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов также рассказал об аналогичных просьбах местных жителей. По его словам, референдум не станет конечной точкой и население хочет получить гарантии вхождения региона в состав России.
Как заявил председатель Общественной палаты Донецкой Народной Республики Александр Кофман, сейчас настало время "стереть несуществующую границу между нашими государствами". Он также подчеркнул важность того, чтобы между ДНР и Украиной пролегала российская граница.
"В связи со всем вышесказанным, прошу главу Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина и Народный совет ДНР принять соответствующее решение о незамедлительном проведении референдума", — сказал Кофман.
Он уточнил, что обращение незамедлительно направят как главе ДНР, так и Народному совету.
В Общественной палате Луганской Народной Республики отметили, что вхождение в состав России не только станет торжеством исторической справедливости, но и обезопасит ее территорию. По словам главы палаты Алексея Карякина
, местное население верит в то, что после плебисцита наступит стабильность. При этом он подчеркнул, что референдум — это "вопрос не одного дня", поэтому говорить о дате его проведения преждевременно.
Позже глава ДНР Денис Пушилин обсудил с коллегой из ЛНР Леонидом Пасечником обращения Общественных палат, предложив тому объединить усилия администраций и аппараты парламентов для выработки шагов по началу подготовки к референдуму. Также речь зашла о совместной проработке силовыми структурами вопросов безопасности. По словам Пушилина, обращения по поводу референдумов стали отображением мнения людей, которое "давно витает в воздухе".
"Я думаю, с таким учетом мы, как и в прошедшие годы, за эти восемь лет, когда республики в один момент рождались, когда республики в один день проводили референдум в 14-м году, так же справимся и здесь, но наши действия должны быть синхронны", — подчеркнул глава ДНР.
В середине февраля руководители Луганской и Донецкой народных республик
попросили Россию признать их независимость. Владимир Путин
21 февраля подписал соответствующие указы. Обе республики объявили о планах войти в состав России. Позже об аналогичном желании заявили в Херсонской и Запорожской областях
.
Как сообщал РИА Новости секретарь генерального совета "Единой России
" Андрей Турчак
, освобожденные территории ЛНР и ДНР, а также Херсонской области
войдут в состав России
. То же самое касается и Запорожской области
, где должен пройти референдум, как только позволит ситуация.