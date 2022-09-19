https://ria.ru/20220919/referendum-1817950856.html

Жители Херсонской области призвали к скорейшему референдуму, заявили власти

Жители Херсонской области призвали к скорейшему референдуму, заявили власти - РИА Новости, 19.09.2022

Жители Херсонской области призвали к скорейшему референдуму, заявили власти

Жители Херсонской области желают как можно скорее провести референдум, чтобы получить гарантии вхождения региона в состав России, заявил РИА Новости замглавы... РИА Новости, 19.09.2022

2022-09-19T18:34

2022-09-19T18:34

2022-09-19T18:48

специальная военная операция на украине

россия

кирилл стремоусов

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ХЕРСОН, 19 сен - РИА Новости. Жители Херсонской области желают как можно скорее провести референдум, чтобы получить гарантии вхождения региона в состав России, заявил РИА Новости замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов."Жители Херсонской области обращаются… и хотят как можно быстрейшего проведения референдума, потому что боятся, что Россия уйдет, люди хотят уверенности в том, что их не оставят… Мы говорим про гарантии того, что мы станем субъектом российской Федерации", - сказал Стремоусов.Он отметил, что "референдум это не конечная точка, люди хотят быть уверены в том, что их не оставят, не бросят, и они просят легализовать этот вопрос".

https://ria.ru/20220919/lnr-1817912316.html

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Кирилл Волков

россия, кирилл стремоусов, херсонская область , в мире, украина, ситуация в днр и лнр