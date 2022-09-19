https://ria.ru/20220919/referendum-1817950856.html
Жители Херсонской области призвали к скорейшему референдуму, заявили власти
Жители Херсонской области призвали к скорейшему референдуму, заявили власти - РИА Новости, 19.09.2022
Жители Херсонской области призвали к скорейшему референдуму, заявили власти
Жители Херсонской области желают как можно скорее провести референдум, чтобы получить гарантии вхождения региона в состав России, заявил РИА Новости замглавы... РИА Новости, 19.09.2022
2022-09-19T18:34
2022-09-19T18:34
2022-09-19T18:48
специальная военная операция на украине
россия
кирилл стремоусов
херсонская область
в мире
украина
ситуация в днр и лнр
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ХЕРСОН, 19 сен - РИА Новости. Жители Херсонской области желают как можно скорее провести референдум, чтобы получить гарантии вхождения региона в состав России, заявил РИА Новости замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов."Жители Херсонской области обращаются… и хотят как можно быстрейшего проведения референдума, потому что боятся, что Россия уйдет, люди хотят уверенности в том, что их не оставят… Мы говорим про гарантии того, что мы станем субъектом российской Федерации", - сказал Стремоусов.Он отметил, что "референдум это не конечная точка, люди хотят быть уверены в том, что их не оставят, не бросят, и они просят легализовать этот вопрос".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, кирилл стремоусов, херсонская область , в мире, украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Россия, Кирилл Стремоусов, Херсонская область , В мире, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
18:34 19.09.2022 (обновлено: 18:48 19.09.2022)
Жители Херсонской области призвали к скорейшему референдуму, заявили власти
Стремоусов: жители Херсонской области желают как можно скорее провести референдум
ХЕРСОН, 19 сен - РИА Новости. Жители Херсонской области желают как можно скорее провести референдум, чтобы получить гарантии вхождения региона в состав России, заявил РИА Новости замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.
"Жители Херсонской области обращаются… и хотят как можно быстрейшего проведения референдума, потому что боятся, что Россия уйдет, люди хотят уверенности в том, что их не оставят… Мы говорим про гарантии того, что мы станем субъектом российской Федерации", - сказал Стремоусов.
Он отметил, что "референдум это не конечная точка, люди хотят быть уверены в том, что их не оставят, не бросят, и они просят легализовать этот вопрос".