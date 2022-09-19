https://ria.ru/20220919/razgovory-1817808147.html
В Кремле рассказали о разговорах Путина с лидерами других стран
В Кремле рассказали о разговорах Путина с лидерами других стран - РИА Новости, 19.09.2022
В Кремле рассказали о разговорах Путина с лидерами других стран
Разговоры президента РФ Владимира Путина с другими лидерами, включая страны ЕС, являются конструктивными беседами, которые проходят в тоне взаимного уважения,... РИА Новости, 19.09.2022
2022-09-19T12:14
2022-09-19T12:14
2022-09-19T12:14
политика
владимир путин
дмитрий песков
россия
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Разговоры президента РФ Владимира Путина с другими лидерами, включая страны ЕС, являются конструктивными беседами, которые проходят в тоне взаимного уважения, заявил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков."Несмотря на то, что целый ряд стран нами занесены в список недружественных стран, основываясь на их враждебных шагах, все равно с некоторыми из них происходит общение. Без общения, без переговоров невозможно осуществлять эти отношения. И разумеется, эти отношения все-таки осуществляются в нормальном человеческом виде, и это всегда достаточно конструктивные беседы", - сказал Песков, говоря о тоне общения Путина с европейскими лидерами, которые позволяют себе резкие высказывания в адрес России и самого президента.На вопрос, бывают ли от российской стороны жесткие формулировки, представитель Кремля ответил, что "безусловно"."Жесткие формулировки бывают со всех сторон, но все равно они чаще всего все выдержаны в тоне взаимного уважения, иначе просто диалог вести очень сложно. Естественно, обсуждая острые вопросы они в первую очередь отстаивают интересы своих стран", - пояснил Песков.
https://ria.ru/20220917/peregovory-1817531683.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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политика, владимир путин, дмитрий песков, россия
Политика, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Россия
В Кремле рассказали о разговорах Путина с лидерами других стран
Песков: разговоры Путина с другими лидерами ведутся в тоне взаимного уважения
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Разговоры президента РФ Владимира Путина с другими лидерами, включая страны ЕС, являются конструктивными беседами, которые проходят в тоне взаимного уважения, заявил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
"Несмотря на то, что целый ряд стран нами занесены в список недружественных стран, основываясь на их враждебных шагах, все равно с некоторыми из них происходит общение. Без общения, без переговоров невозможно осуществлять эти отношения. И разумеется, эти отношения все-таки осуществляются в нормальном человеческом виде, и это всегда достаточно конструктивные беседы", - сказал Песков, говоря о тоне общения Путина с европейскими лидерами, которые позволяют себе резкие высказывания в адрес России и самого президента.
На вопрос, бывают ли от российской стороны жесткие формулировки, представитель Кремля ответил, что "безусловно".
"Жесткие формулировки бывают со всех сторон, но все равно они чаще всего все выдержаны в тоне взаимного уважения, иначе просто диалог вести очень сложно. Естественно, обсуждая острые вопросы они в первую очередь отстаивают интересы своих стран", - пояснил Песков.