https://ria.ru/20220919/putin-1817886662.html
Путин встретится с членом президиума Боснии и Герцеговины во вторник
Путин встретится с членом президиума Боснии и Герцеговины во вторник - РИА Новости, 19.09.2022
Путин встретится с членом президиума Боснии и Герцеговины во вторник
Президент РФ Владимир Путин встретится во вторник с членом президиума Боснии и Герцеговины от сербского народа Милорадом Додиком, подтвердил РИА Новости... РИА Новости, 19.09.2022
2022-09-19T15:37
2022-09-19T15:37
2022-09-19T15:48
босния и герцеговина
политика
владимир путин
милорад додик
москва
россия
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин встретится во вторник с членом президиума Боснии и Герцеговины от сербского народа Милорадом Додиком, подтвердил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее глава представительства Республики Сербской в РФ Душко Перович сообщил РИА Новости, что Додик прибывает в понедельник в Москву, а во вторник ожидается его встреча с президентом России."Да. Есть", - сказал Песков, отвечая на вопрос, есть ли в планах президента на завтра такая встреча.Темами разговора, как ожидается, станут двусторонние отношения, энергетика, а также политическая ситуация в балканском регионе и мире. Других встреч у Додика не запланировано.
https://ria.ru/20220919/putin-1817852430.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
босния и герцеговина, политика, владимир путин, милорад додик, москва, россия
Босния и Герцеговина, Политика, Владимир Путин, Милорад Додик, Москва, Россия
15:37 19.09.2022 (обновлено: 15:48 19.09.2022)
Путин встретится с членом президиума Боснии и Герцеговины во вторник
Президент Путин встретится с членом президиума Боснии и Герцеговины Додиком во вторник
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин встретится во вторник с членом президиума Боснии и Герцеговины от сербского народа Милорадом Додиком, подтвердил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее глава представительства Республики Сербской в РФ Душко Перович сообщил РИА Новости, что Додик прибывает в понедельник в Москву
, а во вторник ожидается его встреча с президентом России
.
"Да. Есть", - сказал Песков, отвечая на вопрос, есть ли в планах президента на завтра такая встреча.
Темами разговора, как ожидается, станут двусторонние отношения, энергетика, а также политическая ситуация в балканском регионе и мире. Других встреч у Додика не запланировано.