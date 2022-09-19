https://ria.ru/20220919/putin-1817886662.html

Путин встретится с членом президиума Боснии и Герцеговины во вторник

Путин встретится с членом президиума Боснии и Герцеговины во вторник - РИА Новости, 19.09.2022

Путин встретится с членом президиума Боснии и Герцеговины во вторник

Президент РФ Владимир Путин встретится во вторник с членом президиума Боснии и Герцеговины от сербского народа Милорадом Додиком, подтвердил РИА Новости... РИА Новости, 19.09.2022

2022-09-19T15:37

2022-09-19T15:37

2022-09-19T15:48

босния и герцеговина

политика

владимир путин

милорад додик

москва

россия

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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин встретится во вторник с членом президиума Боснии и Герцеговины от сербского народа Милорадом Додиком, подтвердил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее глава представительства Республики Сербской в РФ Душко Перович сообщил РИА Новости, что Додик прибывает в понедельник в Москву, а во вторник ожидается его встреча с президентом России."Да. Есть", - сказал Песков, отвечая на вопрос, есть ли в планах президента на завтра такая встреча.Темами разговора, как ожидается, станут двусторонние отношения, энергетика, а также политическая ситуация в балканском регионе и мире. Других встреч у Додика не запланировано.

https://ria.ru/20220919/putin-1817852430.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

босния и герцеговина, политика, владимир путин, милорад додик, москва, россия