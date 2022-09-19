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Путин встретится с членом президиума Боснии и Герцеговины во вторник - РИА Новости, 19.09.2022
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Путин встретится с членом президиума Боснии и Герцеговины во вторник
Путин встретится с членом президиума Боснии и Герцеговины во вторник - РИА Новости, 19.09.2022
Путин встретится с членом президиума Боснии и Герцеговины во вторник
Президент РФ Владимир Путин встретится во вторник с членом президиума Боснии и Герцеговины от сербского народа Милорадом Додиком, подтвердил РИА Новости... РИА Новости, 19.09.2022
2022-09-19T15:37
2022-09-19T15:48
босния и герцеговина
политика
владимир путин
милорад додик
москва
россия
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин встретится во вторник с членом президиума Боснии и Герцеговины от сербского народа Милорадом Додиком, подтвердил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее глава представительства Республики Сербской в РФ Душко Перович сообщил РИА Новости, что Додик прибывает в понедельник в Москву, а во вторник ожидается его встреча с президентом России."Да. Есть", - сказал Песков, отвечая на вопрос, есть ли в планах президента на завтра такая встреча.Темами разговора, как ожидается, станут двусторонние отношения, энергетика, а также политическая ситуация в балканском регионе и мире. Других встреч у Додика не запланировано.
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босния и герцеговина, политика, владимир путин, милорад додик, москва, россия
Босния и Герцеговина, Политика, Владимир Путин, Милорад Додик, Москва, Россия
15:37 19.09.2022 (обновлено: 15:48 19.09.2022)
 
Путин встретится с членом президиума Боснии и Герцеговины во вторник

Президент Путин встретится с членом президиума Боснии и Герцеговины Додиком во вторник

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на саммите ШОС
Президент РФ Владимир Путин на саммите ШОС - РИА Новости, 1920, 19.09.2022
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин на саммите ШОС. Архивное фото
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин встретится во вторник с членом президиума Боснии и Герцеговины от сербского народа Милорадом Додиком, подтвердил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее глава представительства Республики Сербской в РФ Душко Перович сообщил РИА Новости, что Додик прибывает в понедельник в Москву, а во вторник ожидается его встреча с президентом России.
"Да. Есть", - сказал Песков, отвечая на вопрос, есть ли в планах президента на завтра такая встреча.
Темами разговора, как ожидается, станут двусторонние отношения, энергетика, а также политическая ситуация в балканском регионе и мире. Других встреч у Додика не запланировано.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.09.2022
13:57
Путин рассказал о консультациях с правительством по бюджету
 
Босния и ГерцеговинаПолитикаВладимир ПутинМилорад ДодикМоскваРоссия
 
 
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