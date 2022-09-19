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Путин примет верительные грамоты у иностранных послов 20 сентября - РИА Новости, 19.09.2022
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Путин примет верительные грамоты у иностранных послов 20 сентября
Путин примет верительные грамоты у иностранных послов 20 сентября - РИА Новости, 19.09.2022
Путин примет верительные грамоты у иностранных послов 20 сентября
Президент России Владимир Путин 20 сентября примет верительные грамоты у 24 вновь прибывших послов иностранных государств, сообщает пресс-служба Кремля. РИА Новости, 19.09.2022
2022-09-19T15:07
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 20 сентября примет верительные грамоты у 24 вновь прибывших послов иностранных государств, сообщает пресс-служба Кремля.Верительные грамоты Путину вручат Даниэль Рубен Кастильос Гомес (Уругвай), Смаил Бенамара (Алжир), Назих Али Бахаэльдин Эльнаггари (Египет), Улзийсайхан Энхтувшин (Монголия), Мария Мадалена Лобу Карвалью Фишер (Португалия), Эмхемед Альмаграви (Ливия), Харуна Самаке (Мали), Сара Мари Уолш (Новая Зеландия), Вагаршак Варназович Арутюнян (Армения), Эктор Исидро Аренас Нейра (Колумбия), Фредрик Ибрахим Кибута (Танзания), Игорь Гарлит Байлен (Филиппины), Лилиан Дарий (Молдавия), Момчило Бабич (Сербия), Жан-Батист Тиатьи Тин (Сенегал), Кипрос Йоргаллис (Кипр), Иван Вангу Нгимби (Демократическая Республика Конго), Мозес Каваалууко Кизиге (Уганда), Мохаммед Эльгазали Эльтижани Сиррадж (Судан), Мансур Айяд Аль-Отейби (Кувейт), Милан Радж Туладхар (Непал), Дмитрий Николаевич Крутой (Белоруссия), Чан Хо Чжин (Южная Корея), Хесус Рафаэль Саласар Веласкес (Венесуэла).
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владимир путин, россия, в мире
Владимир Путин, Россия, В мире
15:07 19.09.2022 (обновлено: 15:15 19.09.2022)
 
Путин примет верительные грамоты у иностранных послов 20 сентября

Путин примет верительные грамоты у 24 вновь прибывших иностранных послов 20 сентября

© РИА Новости / Павел Быркин / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.09.2022
© РИА Новости / Павел Быркин
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 20 сентября примет верительные грамоты у 24 вновь прибывших послов иностранных государств, сообщает пресс-служба Кремля.
"Двадцатого сентября президент РФ Владимир Путин примет верительные грамоты у 24 вновь прибывших послов иностранных государств. Церемония традиционно пройдет в Александровском зале Большого Кремлевского дворца", - говорится в сообщении.
Верительные грамоты Путину вручат Даниэль Рубен Кастильос Гомес (Уругвай), Смаил Бенамара (Алжир), Назих Али Бахаэльдин Эльнаггари (Египет), Улзийсайхан Энхтувшин (Монголия), Мария Мадалена Лобу Карвалью Фишер (Португалия), Эмхемед Альмаграви (Ливия), Харуна Самаке (Мали), Сара Мари Уолш (Новая Зеландия), Вагаршак Варназович Арутюнян (Армения), Эктор Исидро Аренас Нейра (Колумбия), Фредрик Ибрахим Кибута (Танзания), Игорь Гарлит Байлен (Филиппины), Лилиан Дарий (Молдавия), Момчило Бабич (Сербия), Жан-Батист Тиатьи Тин (Сенегал), Кипрос Йоргаллис (Кипр), Иван Вангу Нгимби (Демократическая Республика Конго), Мозес Каваалууко Кизиге (Уганда), Мохаммед Эльгазали Эльтижани Сиррадж (Судан), Мансур Айяд Аль-Отейби (Кувейт), Милан Радж Туладхар (Непал), Дмитрий Николаевич Крутой (Белоруссия), Чан Хо Чжин (Южная Корея), Хесус Рафаэль Саласар Веласкес (Венесуэла).

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