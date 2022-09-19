https://ria.ru/20220919/putin-1817852430.html
Путин рассказал о консультациях с правительством по бюджету
Путин рассказал о консультациях с правительством по бюджету - РИА Новости, 19.09.2022
Путин рассказал о консультациях с правительством по бюджету
Президент РФ Владимир Путин заявил, что правительство РФ выполнило большую работу по федеральному бюджету, сегодня с утра они провели с ним дополнительные... РИА Новости, 19.09.2022
2022-09-19T13:57
2022-09-19T13:57
2022-09-19T14:05
экономика
владимир путин
россия
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что правительство РФ выполнило большую работу по федеральному бюджету, сегодня с утра они провели с ним дополнительные консультации."Неделю назад мы с вами обсудили текущую ситуацию в российской экономике, а также макроэкономический прогноз, который лежит в основе проекта федерального бюджета на ближайшие три года, расставили основные акценты и приоритеты в подготовке главного финансового документа страны. И по итогам той встречи правительство провело действительно очень большую работу", - сказал Путин на совещании по экономическим вопросам.Глава государства рассказал, что сегодня с утра он и многие присутствующие на совещании "дополнительные консультации провели"."Фактически до последней секунды все это в индивидуальном порядке обсуждали со многими коллегами, в том числе, работали над мерами по обеспечению бюджетной сбалансированности ", - добавил он.
https://ria.ru/20220919/byudzhet-1817852146.html
https://ria.ru/20220919/byudzhet-1817849919.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, владимир путин, россия
Экономика, Владимир Путин, Россия
13:57 19.09.2022 (обновлено: 14:05 19.09.2022)
Путин рассказал о консультациях с правительством по бюджету
Президент Путин: правительство провело большую работу по бюджету
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что правительство РФ выполнило большую работу по федеральному бюджету, сегодня с утра они провели с ним дополнительные консультации.
"Неделю назад мы с вами обсудили текущую ситуацию в российской экономике, а также макроэкономический прогноз, который лежит в основе проекта федерального бюджета на ближайшие три года, расставили основные акценты и приоритеты в подготовке главного финансового документа страны. И по итогам той встречи правительство провело действительно очень большую работу", - сказал Путин на совещании по экономическим вопросам.
Глава государства рассказал, что сегодня с утра он и многие присутствующие на совещании "дополнительные консультации провели".
"Фактически до последней секунды все это в индивидуальном порядке обсуждали со многими коллегами, в том числе, работали над мерами по обеспечению бюджетной сбалансированности ", - добавил он.