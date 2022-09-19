https://ria.ru/20220919/putin-1817852430.html

Путин рассказал о консультациях с правительством по бюджету

Путин рассказал о консультациях с правительством по бюджету - РИА Новости, 19.09.2022

Путин рассказал о консультациях с правительством по бюджету

Президент РФ Владимир Путин заявил, что правительство РФ выполнило большую работу по федеральному бюджету, сегодня с утра они провели с ним дополнительные... РИА Новости, 19.09.2022

2022-09-19T13:57

2022-09-19T13:57

2022-09-19T14:05

экономика

владимир путин

россия

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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что правительство РФ выполнило большую работу по федеральному бюджету, сегодня с утра они провели с ним дополнительные консультации."Неделю назад мы с вами обсудили текущую ситуацию в российской экономике, а также макроэкономический прогноз, который лежит в основе проекта федерального бюджета на ближайшие три года, расставили основные акценты и приоритеты в подготовке главного финансового документа страны. И по итогам той встречи правительство провело действительно очень большую работу", - сказал Путин на совещании по экономическим вопросам.Глава государства рассказал, что сегодня с утра он и многие присутствующие на совещании "дополнительные консультации провели"."Фактически до последней секунды все это в индивидуальном порядке обсуждали со многими коллегами, в том числе, работали над мерами по обеспечению бюджетной сбалансированности ", - добавил он.

https://ria.ru/20220919/byudzhet-1817852146.html

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россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, владимир путин, россия