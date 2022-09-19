https://ria.ru/20220919/putin-1817807376.html

Путин проведет совещание с руководством Центробанка

Путин проведет совещание с руководством Центробанка - РИА Новости, 19.09.2022

Путин проведет совещание с руководством Центробанка

Президент РФ Владимир Путин в понедельник проведет совещание по экономическим вопросам, на нем будет присутствовать весь экономический блок правительства РФ во... РИА Новости, 19.09.2022

2022-09-19T12:12

2022-09-19T12:12

2022-09-19T12:24

центральный банк рф (цб рф)

экономика

политика

владимир путин

михаил мишустин

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

россия

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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в понедельник проведет совещание по экономическим вопросам, на нем будет присутствовать весь экономический блок правительства РФ во главе с премьер-министром Михаилом Мишустиным, представители администрации президента и руководство Центробанка, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Президент сегодня в своей работе главным образом фокусируется на экономических вопросах. Сегодня проведёт совещание по экономическим вопросам. (Будут участвовать - ред.) весь экономически блок правительства во главе с премьером, администрация президента, руководство Центробанка. Это в продолжение работы в рамках бюджетного процесса", - сказал Песков.На предыдущем совещании по экономическим вопросам 12 сентября Путин заявлял, что бюджет РФ на 2023-2025 годы должен отвечать приоритетным вызовам, с которыми сталкивается Россия. Ранее Мишустин сообщил, что масштаб санкций в отношении РФ ставит непростые задачи под формирование бюджета, он будет непростым, но российские власти абсолютно точно найдут решения для выполнения главных задач.

https://ria.ru/20220916/energokrizis-1817425019.html

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россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

центральный банк рф (цб рф), экономика, политика, владимир путин, михаил мишустин, дмитрий песков (спецпредставитель президента), россия