https://ria.ru/20220919/putin-1817807376.html
Путин проведет совещание с руководством Центробанка
Путин проведет совещание с руководством Центробанка - РИА Новости, 19.09.2022
Путин проведет совещание с руководством Центробанка
Президент РФ Владимир Путин в понедельник проведет совещание по экономическим вопросам, на нем будет присутствовать весь экономический блок правительства РФ во... РИА Новости, 19.09.2022
2022-09-19T12:12
2022-09-19T12:12
2022-09-19T12:24
центральный банк рф (цб рф)
экономика
политика
владимир путин
михаил мишустин
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
россия
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в понедельник проведет совещание по экономическим вопросам, на нем будет присутствовать весь экономический блок правительства РФ во главе с премьер-министром Михаилом Мишустиным, представители администрации президента и руководство Центробанка, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Президент сегодня в своей работе главным образом фокусируется на экономических вопросах. Сегодня проведёт совещание по экономическим вопросам. (Будут участвовать - ред.) весь экономически блок правительства во главе с премьером, администрация президента, руководство Центробанка. Это в продолжение работы в рамках бюджетного процесса", - сказал Песков.На предыдущем совещании по экономическим вопросам 12 сентября Путин заявлял, что бюджет РФ на 2023-2025 годы должен отвечать приоритетным вызовам, с которыми сталкивается Россия. Ранее Мишустин сообщил, что масштаб санкций в отношении РФ ставит непростые задачи под формирование бюджета, он будет непростым, но российские власти абсолютно точно найдут решения для выполнения главных задач.
https://ria.ru/20220916/energokrizis-1817425019.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
центральный банк рф (цб рф), экономика, политика, владимир путин, михаил мишустин, дмитрий песков (спецпредставитель президента), россия
Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Экономика, Политика, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Дмитрий Песков (спецпредставитель президента), Россия
12:12 19.09.2022 (обновлено: 12:24 19.09.2022)
Путин проведет совещание с руководством Центробанка
Президент Путин проведет совещание с руководством Центробанка и правительства