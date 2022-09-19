https://ria.ru/20220919/pugacheva-1817812594.html
Юрист назвал просьбу Пугачевой признать ее иноагентом явкой с повинной
Юрист назвал просьбу Пугачевой признать ее иноагентом явкой с повинной - РИА Новости, 19.09.2022
Юрист назвал просьбу Пугачевой признать ее иноагентом явкой с повинной
Минюст России может заняться Аллой Пугачевой, попросившей признать ее иноагентом, но более вероятен протокол о дискредитации армии, заявил РИА Новости адвокат... РИА Новости, 19.09.2022
2022-09-19T12:26
2022-09-19T12:26
2022-09-19T17:19
шоубиз
иноагенты
алла пугачева
дмитрий аграновский
максим галкин
россия
происшествия
общество
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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Минюст России может заняться Аллой Пугачевой, попросившей признать ее иноагентом, но более вероятен протокол о дискредитации армии, заявил РИА Новости адвокат Дмитрий Аграновский.Ранее Пугачева попросила Минюст России признать ее иноагентом вслед за мужем, шоуменом Максимом Галкиным, внесенным в реестр физлиц-иноагентов 16 сентября.По словам адвоката, Минюст сам определяет, кого проверять, но обращение певицы может стать прецедентом. "Если просит — надо проверить. В конце концов, существует такое понятие, как "явка с повинной". Основания проверить ее связи и доходы есть", — сказал Аграновский.Он добавил, что, исходя из сложившейся практики, более вероятной представляется проверка на совершение административного правонарушения по статье 20.3.3 КоАП о дискредитации армии.Само обращение Пугачевой адвокат назвал агрессивным и предположил, что это спланированная акция, а не эмоциональный выпад человека искусства.
https://ria.ru/20220919/pugacheva-1817806335.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
иноагенты, алла пугачева, дмитрий аграновский, максим галкин, россия, происшествия, общество, цензура, министерство юстиции рф (минюст россии)
Шоубиз, иноагенты, Алла Пугачева, Дмитрий Аграновский, Максим Галкин, Россия, Происшествия, Общество, Цензура, Министерство юстиции РФ (Минюст России)
12:26 19.09.2022 (обновлено: 17:19 19.09.2022)
Юрист назвал просьбу Пугачевой признать ее иноагентом явкой с повинной
Юрист Аграновский заявил, что на Пугачеву могут составить протокол о дискредитации армии
МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Минюст России может заняться Аллой Пугачевой, попросившей признать ее иноагентом, но более вероятен протокол о дискредитации армии, заявил РИА Новости адвокат Дмитрий Аграновский.
Ранее Пугачева попросила Минюст России признать ее иноагентом вслед за мужем, шоуменом Максимом Галкиным
, внесенным в реестр физлиц-иноагентов 16 сентября.
По словам адвоката, Минюст сам определяет, кого проверять, но обращение певицы может стать прецедентом. "Если просит — надо проверить. В конце концов, существует такое понятие, как "явка с повинной". Основания проверить ее связи и доходы есть", — сказал Аграновский.
Он добавил, что, исходя из сложившейся практики, более вероятной представляется проверка на совершение административного правонарушения по статье 20.3.3 КоАП о дискредитации армии.
Само обращение Пугачевой адвокат назвал агрессивным и предположил, что это спланированная акция, а не эмоциональный выпад человека искусства.