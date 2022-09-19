https://ria.ru/20220919/pugacheva-1817812594.html

Юрист назвал просьбу Пугачевой признать ее иноагентом явкой с повинной

Юрист назвал просьбу Пугачевой признать ее иноагентом явкой с повинной - РИА Новости, 19.09.2022

Юрист назвал просьбу Пугачевой признать ее иноагентом явкой с повинной

Минюст России может заняться Аллой Пугачевой, попросившей признать ее иноагентом, но более вероятен протокол о дискредитации армии, заявил РИА Новости адвокат... РИА Новости, 19.09.2022

2022-09-19T12:26

2022-09-19T12:26

2022-09-19T17:19

шоубиз

иноагенты

алла пугачева

дмитрий аграновский

максим галкин

россия

происшествия

общество

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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Минюст России может заняться Аллой Пугачевой, попросившей признать ее иноагентом, но более вероятен протокол о дискредитации армии, заявил РИА Новости адвокат Дмитрий Аграновский.Ранее Пугачева попросила Минюст России признать ее иноагентом вслед за мужем, шоуменом Максимом Галкиным, внесенным в реестр физлиц-иноагентов 16 сентября.По словам адвоката, Минюст сам определяет, кого проверять, но обращение певицы может стать прецедентом. "Если просит — надо проверить. В конце концов, существует такое понятие, как "явка с повинной". Основания проверить ее связи и доходы есть", — сказал Аграновский.Он добавил, что, исходя из сложившейся практики, более вероятной представляется проверка на совершение административного правонарушения по статье 20.3.3 КоАП о дискредитации армии.Само обращение Пугачевой адвокат назвал агрессивным и предположил, что это спланированная акция, а не эмоциональный выпад человека искусства.

https://ria.ru/20220919/pugacheva-1817806335.html

https://ria.ru/20220918/pugacheva-1817697984.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

иноагенты, алла пугачева, дмитрий аграновский, максим галкин, россия, происшествия, общество, цензура, министерство юстиции рф (минюст россии)