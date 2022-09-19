https://ria.ru/20220919/pugacheva-1817806335.html

Песков ответил на вопрос о заявлении Пугачевой

Песков ответил на вопрос о заявлении Пугачевой - РИА Новости, 19.09.2022

Песков ответил на вопрос о заявлении Пугачевой

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать заявление певицы Аллы Пугачевой о готовности стать иноагентом. РИА Новости, 19.09.2022

2022-09-19T12:08

2022-09-19T12:08

2022-09-19T17:59

общество

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

алла пугачева

максим галкин

россия

шоубиз

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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать заявление певицы Аллы Пугачевой о готовности стать иноагентом."Я не думаю, что это вопрос, который относится к Кремлю как-то", — сказал Песков.Ранее артистка опубликовала в соцсетях пост, где попросила Минюст признать ее иноагентом вслед за мужем, шоуменом Максимом Галкиным*.Министерство внесло супруга певицы в реестр физических лиц-иноагентов в минувшую пятницу. В ведомстве обосновали это тем, что Галкин "осуществлял политическую деятельность", получая финансирование из Украины.Во время своих выступлений после отъезда из России он неоднократно высмеивал спецоперацию. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что Галкин "делал очень плохие заявления" и "нам с ним явно не по пути".В начале сентября Пугачева вернулась в Москву, чтобы лично отвести детей Лизу и Гарри в школу. Галкин остается за границей, выступая с гастролями. Недавно он опубликовал видео из Австралии.*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.

https://ria.ru/20220918/pugacheva-1817697984.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, дмитрий песков (спецпредставитель президента), алла пугачева, максим галкин, россия