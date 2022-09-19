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Песков ответил на вопрос о заявлении Пугачевой - РИА Новости, 19.09.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20220919/pugacheva-1817806335.html
Песков ответил на вопрос о заявлении Пугачевой
Песков ответил на вопрос о заявлении Пугачевой - РИА Новости, 19.09.2022
Песков ответил на вопрос о заявлении Пугачевой
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать заявление певицы Аллы Пугачевой о готовности стать иноагентом. РИА Новости, 19.09.2022
2022-09-19T12:08
2022-09-19T17:59
общество
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
алла пугачева
максим галкин
россия
шоубиз
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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать заявление певицы Аллы Пугачевой о готовности стать иноагентом."Я не думаю, что это вопрос, который относится к Кремлю как-то", — сказал Песков.Ранее артистка опубликовала в соцсетях пост, где попросила Минюст признать ее иноагентом вслед за мужем, шоуменом Максимом Галкиным*.Министерство внесло супруга певицы в реестр физических лиц-иноагентов в минувшую пятницу. В ведомстве обосновали это тем, что Галкин "осуществлял политическую деятельность", получая финансирование из Украины.Во время своих выступлений после отъезда из России он неоднократно высмеивал спецоперацию. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что Галкин "делал очень плохие заявления" и "нам с ним явно не по пути".В начале сентября Пугачева вернулась в Москву, чтобы лично отвести детей Лизу и Гарри в школу. Галкин остается за границей, выступая с гастролями. Недавно он опубликовал видео из Австралии.*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
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общество, дмитрий песков (спецпредставитель президента), алла пугачева, максим галкин, россия
Общество, Дмитрий Песков (спецпредставитель президента), Алла Пугачева, Максим Галкин, Россия, Шоубиз
12:08 19.09.2022 (обновлено: 17:59 19.09.2022)
 
Песков ответил на вопрос о заявлении Пугачевой

Песков отказался комментировать просьбу Пугачевой признать ее иноагентом

© Фото : Youtube-канал ТО "Gazgolder"Алла Пугачева
Алла Пугачева - РИА Новости, 1920, 19.09.2022
© Фото : Youtube-канал ТО "Gazgolder"
Алла Пугачева. Архивное фото
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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать заявление певицы Аллы Пугачевой о готовности стать иноагентом.
"Я не думаю, что это вопрос, который относится к Кремлю как-то", — сказал Песков.
Ранее артистка опубликовала в соцсетях пост, где попросила Минюст признать ее иноагентом вслед за мужем, шоуменом Максимом Галкиным*.
Министерство внесло супруга певицы в реестр физических лиц-иноагентов в минувшую пятницу. В ведомстве обосновали это тем, что Галкин "осуществлял политическую деятельность", получая финансирование из Украины.
Во время своих выступлений после отъезда из России он неоднократно высмеивал спецоперацию. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что Галкин "делал очень плохие заявления" и "нам с ним явно не по пути".
В начале сентября Пугачева вернулась в Москву, чтобы лично отвести детей Лизу и Гарри в школу. Галкин остается за границей, выступая с гастролями. Недавно он опубликовал видео из Австралии.
*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.

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