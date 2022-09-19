https://ria.ru/20220919/protesty-1817832118.html

Кива заявил о росте протестных настроений на Украине

Кива заявил о росте протестных настроений на Украине - РИА Новости, 19.09.2022

Кива заявил о росте протестных настроений на Украине

Протестные настроения растут на Украине, жители понимают, что эту зиму с такой стратегией и политикой властей им просто не пережить, заявил лишенный мандата... РИА Новости, 19.09.2022

2022-09-19T13:06

2022-09-19T13:06

2022-09-19T13:06

в мире

илья кива

украина

верховная рада украины

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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Протестные настроения растут на Украине, жители понимают, что эту зиму с такой стратегией и политикой властей им просто не пережить, заявил лишенный мандата депутат Верховной рады Илья Кива."На Украине все больше растут протестные настроения... Большинство граждан Украины остались без средств к существованию и работы, начались сокращения и задержки с зарплатами в государственном и социальном секторе, что вызывает недовольство среди населения киевским режимом", - написал Кива в своем Telegram-канале.По его мнению, украинцы понимают, что эту зиму с такой стратегией и политикой властей им просто не пережить, "а бежать уже просто не за что, да и некуда - Европа больше не состоянии и не хочет принимать украинцев".Кива добавил, что к развалу и прекращению существования Украину приближает внутренне противостояние различных западных групп влияния в борьбе за власть.

https://ria.ru/20220919/ukraina-1817684563.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, илья кива, украина, верховная рада украины