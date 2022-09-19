https://ria.ru/20220919/protesty-1817832118.html
Кива заявил о росте протестных настроений на Украине
Кива заявил о росте протестных настроений на Украине - РИА Новости, 19.09.2022
Кива заявил о росте протестных настроений на Украине
Протестные настроения растут на Украине, жители понимают, что эту зиму с такой стратегией и политикой властей им просто не пережить, заявил лишенный мандата... РИА Новости, 19.09.2022
2022-09-19T13:06
2022-09-19T13:06
2022-09-19T13:06
в мире
илья кива
украина
верховная рада украины
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Протестные настроения растут на Украине, жители понимают, что эту зиму с такой стратегией и политикой властей им просто не пережить, заявил лишенный мандата депутат Верховной рады Илья Кива."На Украине все больше растут протестные настроения... Большинство граждан Украины остались без средств к существованию и работы, начались сокращения и задержки с зарплатами в государственном и социальном секторе, что вызывает недовольство среди населения киевским режимом", - написал Кива в своем Telegram-канале.По его мнению, украинцы понимают, что эту зиму с такой стратегией и политикой властей им просто не пережить, "а бежать уже просто не за что, да и некуда - Европа больше не состоянии и не хочет принимать украинцев".Кива добавил, что к развалу и прекращению существования Украину приближает внутренне противостояние различных западных групп влияния в борьбе за власть.
https://ria.ru/20220919/ukraina-1817684563.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, илья кива, украина, верховная рада украины
В мире, Илья Кива, Украина, Верховная Рада Украины
Кива заявил о росте протестных настроений на Украине
Экс-депутат Рады Кива заявил о росте протестных настроений на Украине с приближением зимы