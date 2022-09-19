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На акции протеста в Кишиневе полиция мешала установке палаток

На акции протеста в Кишиневе полиция мешала установке палаток - РИА Новости, 19.09.2022

На акции протеста в Кишиневе полиция мешала установке палаток

Полиция препятствовала установке дополнительных палаток в лагере протестующих в центре Кишинева, сообщил РИА Новости один из организаторов акции протеста Дину... РИА Новости, 19.09.2022

2022-09-19T00:38

2022-09-19T00:38

2022-09-19T00:38

в мире

майя санду

кишинев

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КИШИНЕВ, 19 сен – РИА Новости. Полиция препятствовала установке дополнительных палаток в лагере протестующих в центре Кишинева, сообщил РИА Новости один из организаторов акции протеста Дину Цуркану.Оппозиционная партия "Шор" провела в воскресенье в центре Кишинева акцию протеста, чтобы добиться отставки президента Майи Санду и досрочных парламентских выборов. Протестующие требовали также отставки правительства и парламента. По словам организаторов, в акции участвовали около 45 тысяч человек, по данным МВД – 6,5 тысячи. Оппозиционеры образовали палаточный лагерь - "Городок перемен" - в сквере перед парламентом республики, в котором остались ночевать десятки манифестантов.Антиправительственные митинги и пикеты стартовали в Молдавии еще в мае. Возмущение протестующих вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в середине лета составила 33,5% в годовом исчислении. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции.

https://ria.ru/20220918/miting-1817681871.html

кишинев

молдавия

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в мире, майя санду, кишинев, молдавия