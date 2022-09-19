На акции протеста в Кишиневе полиция мешала установке палаток
Оппозиционер Цуркану: на акции протеста в Кишиневе полиция мешала установке палаток
© Sputnik / Дмитрий Осматеско
Участники акции протеста оппозиции в Кишиневе
КИШИНЕВ, 19 сен – РИА Новости. Полиция препятствовала установке дополнительных палаток в лагере протестующих в центре Кишинева, сообщил РИА Новости один из организаторов акции протеста Дину Цуркану.
Оппозиционная партия "Шор" провела в воскресенье в центре Кишинева акцию протеста, чтобы добиться отставки президента Майи Санду и досрочных парламентских выборов. Протестующие требовали также отставки правительства и парламента. По словам организаторов, в акции участвовали около 45 тысяч человек, по данным МВД – 6,5 тысячи. Оппозиционеры образовали палаточный лагерь - "Городок перемен" - в сквере перед парламентом республики, в котором остались ночевать десятки манифестантов.
"Полиция попыталась оказать давление на протестующих, которые решили остаться ночью в "Городке перемен", даже пригнали спецназ, попытались препятствовать установке палаток. Но у нас есть разрешение мэрии Кишинева, мы ничего не нарушили, палатки установлены в строгом соответствии с полученной авторизацией", - сказал Цуркану.
Антиправительственные митинги и пикеты стартовали в Молдавии еще в мае. Возмущение протестующих вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в середине лета составила 33,5% в годовом исчислении. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции.