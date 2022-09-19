https://ria.ru/20220919/proslushka-1817742638.html
Россиянам объяснили, как определить прослушку через смартфон
Россиянам объяснили, как определить прослушку через смартфон - РИА Новости, 19.09.2022
Россиянам объяснили, как определить прослушку через смартфон
Существует несколько способов распознавания прослушки на смартфоне, рассказал агентству "Прайм" гендиректор агентства Telecom Daily Денис Кусков. РИА Новости, 19.09.2022
2022-09-19T03:15
2022-09-19T03:15
2022-09-19T03:15
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технологии
россия
денис кусков
telecom daily
смартфоны
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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Существует несколько способов распознавания прослушки на смартфоне, рассказал агентству "Прайм" гендиректор агентства Telecom Daily Денис Кусков.По словам эксперта, при "шпионаже" проявляются признаки самостоятельной работы устройства: быстрый расход аккумулятора, произвольное включение различных функций — микрофона или видеокамеры, самозапуск программ в фоновом режиме.Кусков также посоветовал проанализировать установленные приложения самостоятельно или с помощью специалистов, при необходимости удалить лишние приложения или сбросить настройки и произвести полную перестановку софта.
https://ria.ru/20220916/smartfon-1817141903.html
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общество, технологии, россия, денис кусков, telecom daily, смартфоны
Общество, Технологии, Россия, Денис Кусков, Telecom daily, Смартфоны
Россиянам объяснили, как определить прослушку через смартфон
Эксперт Кусков: быстрый расход аккумулятора может указать на прослушку через смартфон