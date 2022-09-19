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Россиянам объяснили, как определить прослушку через смартфон - РИА Новости, 19.09.2022
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Россиянам объяснили, как определить прослушку через смартфон
Россиянам объяснили, как определить прослушку через смартфон - РИА Новости, 19.09.2022
Россиянам объяснили, как определить прослушку через смартфон
Существует несколько способов распознавания прослушки на смартфоне, рассказал агентству "Прайм" гендиректор агентства Telecom Daily Денис Кусков. РИА Новости, 19.09.2022
2022-09-19T03:15
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общество
технологии
россия
денис кусков
telecom daily
смартфоны
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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Существует несколько способов распознавания прослушки на смартфоне, рассказал агентству "Прайм" гендиректор агентства Telecom Daily Денис Кусков.По словам эксперта, при "шпионаже" проявляются признаки самостоятельной работы устройства: быстрый расход аккумулятора, произвольное включение различных функций — микрофона или видеокамеры, самозапуск программ в фоновом режиме.Кусков также посоветовал проанализировать установленные приложения самостоятельно или с помощью специалистов, при необходимости удалить лишние приложения или сбросить настройки и произвести полную перестановку софта.
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общество, технологии, россия, денис кусков, telecom daily, смартфоны
Общество, Технологии, Россия, Денис Кусков, Telecom daily, Смартфоны
03:15 19.09.2022
 
Россиянам объяснили, как определить прослушку через смартфон

Эксперт Кусков: быстрый расход аккумулятора может указать на прослушку через смартфон

© Pixabay / TeroVesalainenСмартфон
Смартфон - РИА Новости, 1920, 19.09.2022
© Pixabay / TeroVesalainen
Смартфон. Архивное фото
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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Существует несколько способов распознавания прослушки на смартфоне, рассказал агентству "Прайм" гендиректор агентства Telecom Daily Денис Кусков.
По словам эксперта, при "шпионаже" проявляются признаки самостоятельной работы устройства: быстрый расход аккумулятора, произвольное включение различных функций — микрофона или видеокамеры, самозапуск программ в фоновом режиме.
"Такие вещи могут проявляться по одиночке или в совокупности, главное, что вы фиксируете некую "самостоятельную" работу вашего смартфона в тот момент, когда вы им не пользуетесь", — пояснил собеседник агентства.
Кусков также посоветовал проанализировать установленные приложения самостоятельно или с помощью специалистов, при необходимости удалить лишние приложения или сбросить настройки и произвести полную перестановку софта.
Смартфон - РИА Новости, 1920, 16.09.2022
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ОбществоТехнологииРоссияДенис КусковTelecom dailyСмартфоны
 
 
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