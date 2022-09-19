https://ria.ru/20220919/prigovor-1817829730.html

Жителя Чукотки приговорили к колонии по делу о реабилитации нацизма

Жителя Чукотки приговорили к колонии по делу о реабилитации нацизма - РИА Новости, 19.09.2022

Жителя Чукотки приговорили к колонии по делу о реабилитации нацизма

Чукотский окружной суд приговорил к 4 годам колонии поселения жителя Певека, который 9 мая 2021 опубликовал фотографию Адольфа Гитлера в группах популярного... РИА Новости, 19.09.2022

2022-09-19T13:01

2022-09-19T13:01

2022-09-19T13:09

происшествия

чукотка

певек

россия

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ВЛАДИВОСТОК, 19 сен - РИА Новости. Чукотский окружной суд приговорил к 4 годам колонии поселения жителя Певека, который 9 мая 2021 опубликовал фотографию Адольфа Гитлера в группах популярного мессенджера, а также насильно удерживал в чужой квартире троих человек, сообщает прокуратура ЧАО.Cуд установил, что житель Певека 9 мая 2021 года в группах популярного интернет-мессенджера, где участники обменивались поздравлениями ко Дню Победы, разместил портрет Адольфа Гитлера с текстом, оправдывающим военные преступления нацистов в годы Второй мировой войны, оскорбив память защитников Отечества и одобрив преступления нацизма.По данным надзорного ведомства, он также признан виновным в незаконном проникновении в дом, где насильно удерживал трех потерпевших, лишив их возможности обратиться за помощью. Жителю Чукотки было предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 139 УК РФ (нарушение неприкосновенности жилища), пунктам "д", "ж" ч. 2 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение человека свободы), п. "в" ч. 2 ст. 354.1 и ч. 4 ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма, совершенная публично, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе "Интернет")."Несмотря на непризнание вины, суд посчитал достаточными представленные государственным обвинителем доказательства и назначил виновному наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в колонии поселении", - говорится в сообщении.Осуждённому также запрещено размещать материалы в открытом доступе, в том числе в интернете, на срок 2 года 6 месяцев, информирует прокуратура округа.Приговор в законную силу не вступил.

https://ria.ru/20220831/natsizm-1813461951.html

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певек

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, чукотка, певек, россия