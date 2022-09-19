https://ria.ru/20220919/prigovor-1817829730.html
Жителя Чукотки приговорили к колонии по делу о реабилитации нацизма
Жителя Чукотки приговорили к колонии по делу о реабилитации нацизма - РИА Новости, 19.09.2022
Жителя Чукотки приговорили к колонии по делу о реабилитации нацизма
Чукотский окружной суд приговорил к 4 годам колонии поселения жителя Певека, который 9 мая 2021 опубликовал фотографию Адольфа Гитлера в группах популярного... РИА Новости, 19.09.2022
2022-09-19T13:01
2022-09-19T13:01
2022-09-19T13:09
происшествия
чукотка
певек
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/19/1790583594_339:0:3980:2048_1920x0_80_0_0_225630db01ef0b2cd98c28934be40736.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 19 сен - РИА Новости. Чукотский окружной суд приговорил к 4 годам колонии поселения жителя Певека, который 9 мая 2021 опубликовал фотографию Адольфа Гитлера в группах популярного мессенджера, а также насильно удерживал в чужой квартире троих человек, сообщает прокуратура ЧАО.Cуд установил, что житель Певека 9 мая 2021 года в группах популярного интернет-мессенджера, где участники обменивались поздравлениями ко Дню Победы, разместил портрет Адольфа Гитлера с текстом, оправдывающим военные преступления нацистов в годы Второй мировой войны, оскорбив память защитников Отечества и одобрив преступления нацизма.По данным надзорного ведомства, он также признан виновным в незаконном проникновении в дом, где насильно удерживал трех потерпевших, лишив их возможности обратиться за помощью. Жителю Чукотки было предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 139 УК РФ (нарушение неприкосновенности жилища), пунктам "д", "ж" ч. 2 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение человека свободы), п. "в" ч. 2 ст. 354.1 и ч. 4 ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма, совершенная публично, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе "Интернет")."Несмотря на непризнание вины, суд посчитал достаточными представленные государственным обвинителем доказательства и назначил виновному наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в колонии поселении", - говорится в сообщении.Осуждённому также запрещено размещать материалы в открытом доступе, в том числе в интернете, на срок 2 года 6 месяцев, информирует прокуратура округа.Приговор в законную силу не вступил.
https://ria.ru/20220831/natsizm-1813461951.html
чукотка
певек
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/19/1790583594_232:0:2963:2048_1920x0_80_0_0_148a8d4cc58b61ca35837dfd861ca965.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, чукотка, певек, россия
Происшествия, Чукотка, Певек, Россия
13:01 19.09.2022 (обновлено: 13:09 19.09.2022)
Жителя Чукотки приговорили к колонии по делу о реабилитации нацизма
Жителя Чукотки приговорили к четырем годам колонии по делу о реабилитации нацизма
ВЛАДИВОСТОК, 19 сен - РИА Новости.
Чукотский окружной суд приговорил к 4 годам колонии поселения жителя Певека, который 9 мая 2021 опубликовал фотографию Адольфа Гитлера в группах популярного мессенджера, а также насильно удерживал в чужой квартире троих человек, сообщает
прокуратура ЧАО.
Cуд установил, что житель Певека 9 мая 2021 года в группах популярного интернет-мессенджера, где участники обменивались поздравлениями ко Дню Победы, разместил портрет Адольфа Гитлера с текстом, оправдывающим военные преступления нацистов в годы Второй мировой войны, оскорбив память защитников Отечества и одобрив преступления нацизма.
По данным надзорного ведомства, он также признан виновным в незаконном проникновении в дом, где насильно удерживал трех потерпевших, лишив их возможности обратиться за помощью. Жителю Чукотки было предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 139 УК РФ (нарушение неприкосновенности жилища), пунктам "д", "ж" ч. 2 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение человека свободы), п. "в" ч. 2 ст. 354.1 и ч. 4 ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма, совершенная публично, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе "Интернет").
"Несмотря на непризнание вины, суд посчитал достаточными представленные государственным обвинителем доказательства и назначил виновному наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в колонии поселении", - говорится в сообщении.
Осуждённому также запрещено размещать материалы в открытом доступе, в том числе в интернете, на срок 2 года 6 месяцев, информирует прокуратура округа.
Приговор в законную силу не вступил.