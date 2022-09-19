https://ria.ru/20220919/preparat-1817785861.html

ФАС согласовала цены на российский противоопухолевый препарат "Эрибулин"

ФАС согласовала цены на российский противоопухолевый препарат "Эрибулин" - РИА Новости, 19.09.2022

ФАС согласовала цены на российский противоопухолевый препарат "Эрибулин"

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России согласовала цену на первый отечественный противоопухолевый препарат в рамках международного непатентованного... РИА Новости, 19.09.2022

2022-09-19T10:52

2022-09-19T10:52

2022-09-19T10:53

экономика

россия

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России согласовала цену на первый отечественный противоопухолевый препарат в рамках международного непатентованного наименования (МНН) "Эрибулин", сообщает ведомство."ФАС согласовала цены на первый противоопухолевый дженерик в рамках МНН "Эрибулин". ... Цена одного флакона отечественного препарата согласована на уровне 17 476 рублей, в то время как предельная стоимость аналогичного флакона референтного препарата составляет 23 794 рубля", - говорится в сообщении.Отмечается, что согласованные предельные цены на "Эрибулин-Промомед" производителя "Биохимик" ниже цен на реферетный лекарственный препарат иностранного производства на 27%."Это повысит его ассортиментную доступность для граждан России", - заключили в ФАС.

https://ria.ru/20220917/sanktsii-1817599300.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, федеральная антимонопольная служба (фас россии)