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ФАС согласовала цены на российский противоопухолевый препарат "Эрибулин" - РИА Новости, 19.09.2022
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ФАС согласовала цены на российский противоопухолевый препарат "Эрибулин"
ФАС согласовала цены на российский противоопухолевый препарат "Эрибулин" - РИА Новости, 19.09.2022
ФАС согласовала цены на российский противоопухолевый препарат "Эрибулин"
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России согласовала цену на первый отечественный противоопухолевый препарат в рамках международного непатентованного... РИА Новости, 19.09.2022
2022-09-19T10:52
2022-09-19T10:53
экономика
россия
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России согласовала цену на первый отечественный противоопухолевый препарат в рамках международного непатентованного наименования (МНН) "Эрибулин", сообщает ведомство."ФАС согласовала цены на первый противоопухолевый дженерик в рамках МНН "Эрибулин". ... Цена одного флакона отечественного препарата согласована на уровне 17 476 рублей, в то время как предельная стоимость аналогичного флакона референтного препарата составляет 23 794 рубля", - говорится в сообщении.Отмечается, что согласованные предельные цены на "Эрибулин-Промомед" производителя "Биохимик" ниже цен на реферетный лекарственный препарат иностранного производства на 27%."Это повысит его ассортиментную доступность для граждан России", - заключили в ФАС.
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экономика, россия, федеральная антимонопольная служба (фас россии)
Экономика, Россия, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России)
10:52 19.09.2022 (обновлено: 10:53 19.09.2022)
 
ФАС согласовала цены на российский противоопухолевый препарат "Эрибулин"

ФАС согласовала цены на первый российский противоопухолевый препарат "Эрибулин"

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанкТабличка у входа в здание Федеральной антимонопольной службы России
Табличка у входа в здание Федеральной антимонопольной службы России - РИА Новости, 1920, 19.09.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Табличка у входа в здание Федеральной антимонопольной службы России. Архивное фото
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России согласовала цену на первый отечественный противоопухолевый препарат в рамках международного непатентованного наименования (МНН) "Эрибулин", сообщает ведомство.
"ФАС согласовала цены на первый противоопухолевый дженерик в рамках МНН "Эрибулин". ... Цена одного флакона отечественного препарата согласована на уровне 17 476 рублей, в то время как предельная стоимость аналогичного флакона референтного препарата составляет 23 794 рубля", - говорится в сообщении.
Отмечается, что согласованные предельные цены на "Эрибулин-Промомед" производителя "Биохимик" ниже цен на реферетный лекарственный препарат иностранного производства на 27%.
"Это повысит его ассортиментную доступность для граждан России", - заключили в ФАС.

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