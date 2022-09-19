https://ria.ru/20220919/preparat-1817785861.html
ФАС согласовала цены на российский противоопухолевый препарат "Эрибулин"
ФАС согласовала цены на российский противоопухолевый препарат "Эрибулин" - РИА Новости, 19.09.2022
ФАС согласовала цены на российский противоопухолевый препарат "Эрибулин"
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России согласовала цену на первый отечественный противоопухолевый препарат в рамках международного непатентованного... РИА Новости, 19.09.2022
2022-09-19T10:52
2022-09-19T10:52
2022-09-19T10:53
экономика
россия
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153283/73/1532837341_0:0:2665:1499_1920x0_80_0_0_074139e58590a1f60e149f2883902888.jpg
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России согласовала цену на первый отечественный противоопухолевый препарат в рамках международного непатентованного наименования (МНН) "Эрибулин", сообщает ведомство."ФАС согласовала цены на первый противоопухолевый дженерик в рамках МНН "Эрибулин". ... Цена одного флакона отечественного препарата согласована на уровне 17 476 рублей, в то время как предельная стоимость аналогичного флакона референтного препарата составляет 23 794 рубля", - говорится в сообщении.Отмечается, что согласованные предельные цены на "Эрибулин-Промомед" производителя "Биохимик" ниже цен на реферетный лекарственный препарат иностранного производства на 27%."Это повысит его ассортиментную доступность для граждан России", - заключили в ФАС.
https://ria.ru/20220917/sanktsii-1817599300.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153283/73/1532837341_0:25:2665:2024_1920x0_80_0_0_0948d72012acf30eb7eb2e16e2b1af3a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, федеральная антимонопольная служба (фас россии)
Экономика, Россия, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России)
10:52 19.09.2022 (обновлено: 10:53 19.09.2022)
ФАС согласовала цены на российский противоопухолевый препарат "Эрибулин"
ФАС согласовала цены на первый российский противоопухолевый препарат "Эрибулин"