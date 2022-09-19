https://ria.ru/20220919/prazdnik-1817853408.html
В Курске отменили празднование Дня варенья
В Курске отменили празднование Дня варенья - РИА Новости, 19.09.2022
В Курске отменили празднование Дня варенья
Губернатор Курской области Роман Старовойт отменил День варенья, сладости отправят военным. РИА Новости, 19.09.2022
2022-09-19T13:59
2022-09-19T13:59
2022-09-19T14:11
специальная военная операция на украине
общество
роман старовойт
курск
курская область
вооруженные силы рф
ситуация в днр и лнр
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ВОРОНЕЖ, 19 сен - РИА Новости. Губернатор Курской области Роман Старовойт отменил День варенья, сладости отправят военным."Друзья, вместе с коллегами принял решение отменить День варенья, запланированный на 24 сентября в Красниково. Всё варенье, мёд, пряники и прочие сладости, которыми планировалось угощать на празднике, отправим нашим военным", — сообщил Старовойт в своём Telegram-канале.По его словам, региональные власти на постоянной основе поддерживают военнослужащих, в том числе в приграничных районах. "За счет добровольных пожертвований приобретаем спецснаряжение, высокотехнологичные оптические устройства и электронику, а именно квадрокоптеры, тепловизоры, приборы наблюдения. Конечно, нельзя сворачивать все культурные или спортивные мероприятия, но на первом плане у нас должна быть Победа, и все силы бросим для ее достижения. Слава нашим защитникам, вместе победим", - добавил губернатор.В ряде регионов России в последнее время отказываются от торжеств в честь местных праздников. Так, губернатор Кубани поручил отказаться от фейерверков и не приглашать дорогостоящих артистов на праздничный концерт в Краснодаре в честь 85-летия края. Концерт и фейерверк в честь Дня города отменили в Ростове-на-Дону, не будет масштабного празднования Дня города и в Воронеже. Празднование 79-й годовщины освобождения Брянской области от немецко-фашистских захватчиков прошло без салюта и массовых мероприятий. От празднования Дня города отказались власти Советска в Калининградской области из-за "напряженной ситуации в зоне боевых действий и гибели земляков, выполнявших воинский долг". Салюты также отменили в Элисте, Кисловодске, Новосибирской области.
https://ria.ru/20220915/kursk-1817128887.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, роман старовойт, курск, курская область, вооруженные силы рф, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Общество, Роман Старовойт, Курск, Курская область, Вооруженные силы РФ, Ситуация в ДНР и ЛНР
13:59 19.09.2022 (обновлено: 14:11 19.09.2022)
В Курске отменили празднование Дня варенья
Курский губернатор Старовойт отправит военным все сладости с отмененного Дня варенья
ВОРОНЕЖ, 19 сен - РИА Новости.
Губернатор Курской области Роман Старовойт отменил
День варенья, сладости отправят военным.
"Друзья, вместе с коллегами принял решение отменить День варенья, запланированный на 24 сентября в Красниково. Всё варенье, мёд, пряники и прочие сладости, которыми планировалось угощать на празднике, отправим нашим военным", — сообщил Старовойт в своём Telegram-канале.
По его словам, региональные власти на постоянной основе поддерживают военнослужащих, в том числе в приграничных районах. "За счет добровольных пожертвований приобретаем спецснаряжение, высокотехнологичные оптические устройства и электронику, а именно квадрокоптеры, тепловизоры, приборы наблюдения. Конечно, нельзя сворачивать все культурные или спортивные мероприятия, но на первом плане у нас должна быть Победа, и все силы бросим для ее достижения. Слава нашим защитникам, вместе победим", - добавил губернатор.
В ряде регионов России в последнее время отказываются от торжеств в честь местных праздников. Так, губернатор Кубани поручил отказаться от фейерверков и не приглашать дорогостоящих артистов на праздничный концерт в Краснодаре в честь 85-летия края. Концерт и фейерверк в честь Дня города отменили в Ростове-на-Дону, не будет масштабного празднования Дня города и в Воронеже. Празднование 79-й годовщины освобождения Брянской области от немецко-фашистских захватчиков прошло без салюта и массовых мероприятий. От празднования Дня города отказались власти Советска в Калининградской области из-за "напряженной ситуации в зоне боевых действий и гибели земляков, выполнявших воинский долг". Салюты также отменили в Элисте, Кисловодске, Новосибирской области.