https://ria.ru/20220919/prazdnik-1817853408.html

В Курске отменили празднование Дня варенья

В Курске отменили празднование Дня варенья - РИА Новости, 19.09.2022

В Курске отменили празднование Дня варенья

Губернатор Курской области Роман Старовойт отменил День варенья, сладости отправят военным. РИА Новости, 19.09.2022

2022-09-19T13:59

2022-09-19T13:59

2022-09-19T14:11

специальная военная операция на украине

общество

роман старовойт

курск

курская область

вооруженные силы рф

ситуация в днр и лнр

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ВОРОНЕЖ, 19 сен - РИА Новости. Губернатор Курской области Роман Старовойт отменил День варенья, сладости отправят военным."Друзья, вместе с коллегами принял решение отменить День варенья, запланированный на 24 сентября в Красниково. Всё варенье, мёд, пряники и прочие сладости, которыми планировалось угощать на празднике, отправим нашим военным", — сообщил Старовойт в своём Telegram-канале.По его словам, региональные власти на постоянной основе поддерживают военнослужащих, в том числе в приграничных районах. "За счет добровольных пожертвований приобретаем спецснаряжение, высокотехнологичные оптические устройства и электронику, а именно квадрокоптеры, тепловизоры, приборы наблюдения. Конечно, нельзя сворачивать все культурные или спортивные мероприятия, но на первом плане у нас должна быть Победа, и все силы бросим для ее достижения. Слава нашим защитникам, вместе победим", - добавил губернатор.В ряде регионов России в последнее время отказываются от торжеств в честь местных праздников. Так, губернатор Кубани поручил отказаться от фейерверков и не приглашать дорогостоящих артистов на праздничный концерт в Краснодаре в честь 85-летия края. Концерт и фейерверк в честь Дня города отменили в Ростове-на-Дону, не будет масштабного празднования Дня города и в Воронеже. Празднование 79-й годовщины освобождения Брянской области от немецко-фашистских захватчиков прошло без салюта и массовых мероприятий. От празднования Дня города отказались власти Советска в Калининградской области из-за "напряженной ситуации в зоне боевых действий и гибели земляков, выполнявших воинский долг". Салюты также отменили в Элисте, Кисловодске, Новосибирской области.

https://ria.ru/20220915/kursk-1817128887.html

курск

курская область

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Кирилл Волков

общество, роман старовойт, курск, курская область, вооруженные силы рф, ситуация в днр и лнр